Mohawk Industries, Inc. nodigt u uit voor de conference call over de resultaten van het derde kwartaal

CALHOUN, Georgia, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Naar aanleiding van de publicatie van de resultaten van Mohawk Industries (NYSE: MHK) voor het derde kwartaal van 2025 op donderdag 23 oktober 2025 wordt u uitgenodigd om te luisteren naar de conferencecall die live wordt uitgezonden op vrijdag 24 oktober 2025 om 11.00 uur ET.

Betreft: Mohawk Industries-conferencecall over de resultaten van het derde kwartaal Wanneer: 24 oktober 2025

om 11:00 uur ET Waar: www.mohawkind.com

Klik op het tabblad 'Investors' Deelnemen: Live via internet – Log in op ir.mohawkind.com/investor-overview Registreer u voor de conferencecall op https://dpregister.com/sreg/10203204/fff9ab9d5c Live conferencecall: Bel 1-833-630-1962 (VS/Canada) Bel 1-412-317-1843 (internationaal)

Voor degenen die niet op het aangegeven tijdstip kunnen meeluisteren, is er een opname van de call beschikbaar tot en met 21 november 2025. Om de opname te beluisteren belt u naar 1‑877‑344-7529 (VS/Canada) of 1-412-317-0088 (internationaal) en voert u de volgende toegangscode voor het herbeluisteren in: 9747441. De call zal worden gearchiveerd en blijft gedurende één jaar beschikbaar onder het tabblad 'Investors' op mohawkind.com.

Mohawk Industries is de toonaangevende wereldwijde fabrikant van vloerbedekkingen die producten creëert om woon- en commerciële ruimtes over de hele wereld te verfraaien. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk leveren competitieve voordelen op bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels, laminaat-, houten, stenen en vinylvloeren. Onze toonaangevende innovatie heeft producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van renovatie en nieuwbouw. Onze merken behoren tot de meest erkende in deze branche en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex. In de afgelopen twintig jaar heeft Mohawk het bedrijf omgevormd van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van vloerbedekking, met vestigingen in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika, Oceanië en Azië.

