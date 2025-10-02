Poppulo se convierte en la primera empresa de comunicaciones internas y señalización digital en lograr la certificación de punto de referencia ISO para IA responsable

DENVER y CORK, Irlanda, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Poppulo, líder mundial en comunicaciones internas y señalización digital, anunció hoy que logró el nuevo estándar de referencia para la IA responsable, la certificación ISO 42001. Es la única empresa en su categoría en obtener el primer estándar reconocido internacionalmente para Sistemas de Gestión de Inteligencia Artificial (AIMS).

Desde sus inicios, Poppulo ha hecho de la gobernanza, la seguridad de los datos y la escalabilidad los pilares de su plataforma. La certificación ofrece a los clientes una mayor seguridad de que, mientras adoptan IA agentiva a velocidad y escala, pueden hacerlo con confianza, sabiendo que las plataformas de Poppulo están construidas sobre la base más sólida de prácticas responsables y sistemas resilientes.

Esta validación de terceros, con efecto inmediato, subraya el compromiso de Poppulo con el desarrollo y la implementación de IA responsable, confiable y transparente. La certificación siguió a una rigurosa auditoría conducida por un organismo de certificación acreditado, que verificó que las prácticas de gobernanza, gestión de riesgos y responsabilidad de Poppulo cumplen con los estándares internacionales más estrictos.

A medida que las organizaciones operan cada vez más en un escenario global, incluso en regiones con algunas de las regulaciones de IA más estrictas del mundo, como la UE, esta certificación garantiza una gobernanza de IA consistente y responsable, dando a las empresas confianza en la participación de empleados y clientes.

En un comentario sobre el anuncio, la directora ejecutiva de Poppulo, Ruth Fornell, dijo: "Conforme las empresas se vuelven más exigentes respecto a sus socios tecnológicos, plantean preguntas difíciles: ¿Cómo gestionan el riesgo de IA? ¿Cuál es su marco de gobernanza? ¿Puedes comprobarlo?".

"Esta certificación nos permite responder esas preguntas con autoridad y, lo más importante, refuerza el papel de Poppulo para ayudar a los equipos de TI, recursos humanos, comunicaciones y marketing a involucrar y movilizar a las personas, tanto empleados como clientes, mientras ofrece mensajes consistentes y confiables en todas las plataformas de comunicación", dijo Fornell.

En paralelo con la certificación ISO 42001, Poppulo acelera el lanzamiento de una nueva suite de herramientas de IA agentiva diseñadas para transformar la manera en que las organizaciones crean y entregan comunicaciones en los canales internos y las redes de señalización digital. Estos agentes incluyen Analyze, que ofrece información y recomendaciones hiperpersonalizadas, y Create, una herramienta que permite a los equipos generar rápidamente contenido de marca de alta calidad a escala. Al combinar estos agentes—y otros que se incorporarán próximamente a la suite agentiva—Poppulo empodera a los equipos empresariales para actuar con mayor rapidez, comunicarse de manera más inteligente e involucrar a las audiencias de forma más efectiva en cada punto de contacto.

Sobre esta base, Poppulo también ha incorporado potentes capacidades nuevas dentro de su plataforma de comunicaciones internas, incluyendo traducción automática de correos electrónicos con IA y un asistente personal de IA que ofrece acceso instantáneo a métricas de rendimiento, estrategias de campaña y mejores prácticas. Estas innovaciones permiten a los equipos de comunicaciones tomar decisiones más rápidas y basadas en datos, agilizar los flujos de trabajo y ofrecer mensajes más relevantes e impactantes a través de audiencias globales.

"Esta certificación establece un nuevo estándar para la IA responsable en comunicaciones internas y señalización digital", dijo Chris Payne, director de seguridad de la información de Poppulo. "Para nuestros clientes, representa un punto de referencia claro y global para evaluar la preparación de la IA en nuestras plataformas. Mantener la conformidad requiere mejora continua, auditorías periódicas y vigilancia a medida que surgen nuevos desafíos de gobernanza, asegurando que las organizaciones puedan involucrar y activar su fuerza laboral y entregar mensajes confiables en todos los canales de manera responsable y eficaz".

Al obtener la certificación ISO/IEC 42001:2023, Poppulo se consolida como líder de confianza en la entrega de IA segura, ética y lista para para el ámbito empresarial en comunicaciones de los empleados y señalización digital. Este reconocimiento ayuda a las organizaciones a involucrar y activar a sus empleados y audiencias de clientes, asegurando mensajes coherentes e impactantes en todos los canales.

