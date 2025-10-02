Poppulo devient la première entreprise de communication interne et d’affichage numérique à obtenir la certification ISO de référence en matière d’IA responsable

DENVER et CORK, Irlande, 03 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Poppulo, leader mondial dans le domaine de la communication interne et de l’affichage numérique, a annoncé aujourd’hui avoir obtenu la nouvelle certification ISO 42001, référence en matière d’IA responsable. Elle devient ainsi la seule entreprise de son secteur à obtenir la première norme internationalement reconnue pour les systèmes de gestion de l’intelligence artificielle (AIMS).

Depuis ses débuts, Poppulo a fait de la gouvernance, de la sécurité des données et de l’évolutivité les piliers de sa plateforme. Cette certification apporte à ses clients une garantie supplémentaire : alors qu’ils adoptent l’IA agentique à grande vitesse et à grande échelle, ils peuvent avancer en toute confiance, sachant que les solutions de Poppulo reposent sur les fondations les plus solides en matière de pratiques responsables et de systèmes résilients.

Cette validation par un organisme tiers accrédité, effective immédiatement, souligne l’engagement de Poppulo envers une IA responsable, fiable et transparente. L’audit rigoureux qui a mené à cette certification a confirmé que les pratiques de gouvernance, de gestion des risques et de responsabilité de l’entreprise respectent les normes internationales les plus strictes.

Alors que les organisations opèrent de plus en plus à l’échelle mondiale, y compris dans des régions où la réglementation en matière d’IA est parmi les plus strictes au monde, comme l’Union européenne, cette certification garantit une gouvernance cohérente et responsable de l’IA, donnant ainsi aux entreprises la confiance nécessaire pour interagir avec leurs employés et leurs clients.

Commentant cette annonce, Ruth Fornell, PDG de Poppulo, a déclaré : « Les entreprises sont de plus en plus exigeantes vis-à-vis de leurs partenaires technologiques et posent des questions difficiles : Comment gérez-vous les risques liés à l’IA ? Quel est votre cadre de gouvernance ? Pouvez-vous le démontrer ? ».

« Cette certification nous permet de répondre avec légitimité, et surtout, elle renforce le rôle de Poppulo : aider les équipes IT, RH, communication et marketing à mobiliser ses collaborateurs et clients tout en garantissant des messages cohérents et fiables sur l’ensemble des canaux. », a souligné Mme Fornell.

En parallèle de cette certification ISO 42001, Poppulo accélère le déploiement d’une nouvelle suite d’outils d’IA agentique conçus pour transformer la manière dont les organisations créent et diffusent leurs communications sur les canaux destinés aux employés et les réseaux d’affichage numérique. Ces agents incluent Analyze, qui fournit des informations et des recommandations hyper-personnalisées, et Create, un outil qui permet aux équipes de générer rapidement et à grande échelle des contenus de haute qualité et conformes à l’image de leur marque. En combinant ces agents, auxquels d’autres viendront bientôt s’ajouter, Poppulo permet aux équipes des entreprises d’agir plus rapidement, de communiquer plus intelligemment et d’interagir plus efficacement avec leur public à chaque point de contact.

Fort de cette dynamique, Poppulo a également introduit de nouvelles fonctionnalités puissantes au sein de sa plateforme de communication destinée aux employés, notamment la traduction d’e-mails alimentée par l’IA et un assistant personnel IA qui fournit un accès instantané aux indicateurs de performance, aux stratégies de campagne et aux meilleures pratiques. Ces innovations permettent aux équipes de communication de prendre des décisions plus rapides et éclairées par les données, de rationaliser les flux de travail et de diffuser des messages plus pertinents et percutants à des publics internationaux.

« Cette certification établit une nouvelle norme en matière d’IA responsable dans le domaine de la communication avec les employés et de l’affichage numérique », a indiqué Chris Payne, directeur de la sécurité informatique chez Poppulo. « Pour nos clients, elle offre un cadre global clair pour évaluer la maturité de nos plateformes en matière d’IA. Maintenir cette conformité exige une amélioration continue, des audits réguliers et une vigilance constante face aux nouveaux défis de gouvernance, afin de garantir que les organisations puissent mobiliser leur personnel et diffuser des messages fiables sur tous les canaux de manière responsable et efficace. »

En obtenant la certification ISO/IEC 42001:2023, Poppulo s’est imposé comme un leader de confiance dans la fourniture d’une IA sûre, éthique et prête à l’emploi pour la communication avec les employés et l’affichage numérique. Cette reconnaissance aide les organisations à interagir avec leurs employés et leurs clients, tout en garantissant une communication cohérente et percutante sur tous les canaux.

À propos de Poppulo

Poppulo est un leader mondial dans le domaine de la communication avec les employés et de l’affichage numérique d’entreprise. Il aide les organisations à communiquer avec leur personnel et leurs clients grâce à des messages percutants et en temps réel sur tous les canaux. Plus de 10 000 organisations, dont plus de 40 entreprises du Fortune 100, font confiance à Poppulo. Ses solutions de communication interne touchent plus de 50 millions de personnes dans le monde, et son réseau d’affichage numérique s’étend sur plus de 600 000 écrans. En combinant des stratégies de communication basées sur les données avec une technologie d’affichage évolutive, Poppulo permet aux entreprises de renforcer l’engagement de leurs employés, d’améliorer l’expérience client et d’accroître leur efficacité opérationnelle. Pour en savoir plus, consultez le site www.poppulo.com.

Contact :

Tim Vaughan

tvaughan@poppulo.com