Poppulo הופכת לחברת התקשורת לעובדים והשילוט הדיגיטלי הראשונה שמקבלת הסמכת ISO Benchmark לבינה מלאכותית אחראית

דנוור וקורק, אירלנד, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

פופולו, מובילה עולמית בתקשורת עם עובדים ושילוט דיגיטלי, הודיעה כי השיגה את תקן ISO 42001, מדד חדש לבינה מלאכותית אחראית. זוהי החברה היחידה בקטגוריה שלה שזכתה בתקן הבינלאומי המוכר הראשון בעולם למערכות ניהול בינה מלאכותית (AIMS).

מההתחלה, Poppulo הציבה את הממשל, אבטחת המידע והמדרגיות כעמודי התווך של הפלטפורמה שלה. ההסמכה מספקת ללקוחות ביטחון נוסף שכאשר הם מאמצים בינה מלאכותית מבוססת סוכנים במהירות ובקנה מידה גדול, הם יכולים לעשות זאת בביטחון, בידיעה שהפלטפורמות של Poppulo בנויות על הבסיס החזק ביותר של שיטות עבודה אחראיות ומערכות עמידות.

אימות צד שלישי זה, שנכנס לתוקף באופן מיידי, מדגיש את המחויבות של Poppulo לפיתוח ופריסה אחראיים, אמינים ושקופים של בינה מלאכותית. ההסמכה הגיעה לאחר ביקורת קפדנית שנערכה על ידי גוף הסמכה מוסמך, ואימתה כי נוהלי הממשל, ניהול הסיכונים והאחריות של Poppulo עומדים באמות המידה הבינלאומיות המחמירות ביותר.

ככל שארגונים פועלים יותר ויותר על במה גלובלית, כולל באזורים עם כמה מתקנות הבינה המלאכותית המחמירות ביותר בעולם כמו האיחוד האירופי, הסמכה זו מבטיחה פיקוח עקבי ואחראי על בינה מלאכותית, ומעניקה לארגונים ביטחון במעורבות עובדים ולקוחות.

בתגובה להכרזה, מנכ"לית Poppulo רות פורנל (Ruth Fornell) אמרה: "ככל שארגונים הופכים להיות יותר מבחינים לגבי השותפים הטכנולוגיים שלהם, הם שואלים שאלות קשות: איך מנהלים את סיכוני הבינה המלאכותית? מהי מסגרת הממשל שלך? אתה יכול להוכיח את זה?".

"הסמכה זו מאפשרת לנו לענות על השאלות הללו בסמכות, וחשוב מכך, היא מחזקת את תפקידה של Poppulo בסיוע לצוותי IT, משאבי אנוש ותקשורת ושיווק, לערב ולנייד אנשים - הן עובדים והן לקוחות - תוך העברת מסרים עקביים ואמינים בפלטפורמות תקשורת", אמרה פורנל.

במקביל להסמכת ISO 42001, Poppulo מאיצה את פריסת חבילת כלי סוכני הבינה המלאכותית החדשה שנועדה לשנות את האופן בו ארגונים יוצרים ומספקים תקשורת בערוצי עובדים וברשתות שילוט דיגיטלי. סוכנים אלה כוללים את Analyze, המספק תובנות והמלצות מותאמות במיוחד, ואת Create, כלי המאפשר לצוותים לייצר במהירות תוכן איכותי מותאם מותג בקנה מידה גדול. על ידי שילוב סוכנים אלו - ואחרים שיצטרפו בקרוב לחבילת הסוכנים - Poppulo מאפשרת לצוותים ארגוניים לנוע מהר יותר, לתקשר בצורה חכמה יותר וליצור קשר עם קהלים בצורה יעילה יותר בכל נקודת מגע.

בהתבסס על המומנטום הזה, Poppulo הציגה גם יכולות חדשות וחזקות בפלטפורמת תקשורת העובדים שלה, כולל תרגום דוא"ל המופעל על ידי בינה מלאכותית ועוזר AI אישי המספק גישה מיידית למדדי ביצועים, אסטרטגיות קמפיין ושיטות עבודה מומלצות. חידושים אלה מאפשרים לצוותי תקשורת לקבל החלטות מהירות יותר ומבוססות נתונים, לייעל זרימות עבודה ולספק מסרים רלוונטיים ומשפיעים יותר בקרב קהלים גלובליים.

"הסמכה זו קובעת סטנדרט חדש לבינה מלאכותית אחראית בתקשורת עובדים ושילוט דיגיטלי", אמר כריס פיין (Chris Payne), מנהל אבטחת המידע הראשי של Poppulo. "עבור הלקוחות שלנו, זה מספק אמת מידה ברורה וגלובלית להערכת מוכנות הבינה המלאכותית בכל הפלטפורמות שלנו. שמירה על תאימות דורשת שיפור מתמיד, ביקורות קבועות וערנות ככל שצצים אתגרי ממשל חדשים, מה שמבטיח שארגונים יכולים לערב ולהפעיל את כוח העבודה שלהם ולהעביר מסרים מהימנים בכל הערוצים בצורה אחראית ויעילה".

על ידי השגת הסמכת ISO/IEC 42001:2023, חברת Poppulo ביססה את עצמה כמובילה מהימנה באספקת בינה מלאכותית בטוחה, אתית ומוכנה לארגון עבור תקשורת עובדים ושילוט דיגיטלי. הכרה זו עוזרת לארגונים לערב ולהפעיל את העובדים ואת קהלי הלקוחות שלהם תוך הבטחת מסרים עקביים ומשפיעים בכל ערוץ.

אודות Poppulo

Poppulo היא מובילה עולמית בתקשורת עם עובדים ושילוט דיגיטלי ארגוני, המסייעת לארגונים להתחבר לכוח העבודה וללקוחות שלהם באמצעות הודעות משפיעות בזמן אמת בערוצים. פתרונות התקשורת לעובדים של Poppulo זוכים לאמון של למעלה מ-10,000 ארגונים - כולל יותר מ-40 מ-Fortune 100 - ומגיעים ליותר מ-50 מיליון אנשים ברחבי העולם. רשת השילוט הדיגיטלי שלה משתרעת על פני למעלה מ-600,000 מסכים ברחבי העולם. על ידי שילוב של אסטרטגיות תקשורת מונעות נתונים עם טכנולוגיית שילוט ניתנת להרחבה, Poppulo מאפשרת לארגונים להגביר את מעורבות העובדים, לשפר את חווית הלקוח ולשפר את היעילות התפעולית. למידע נוסף בכתובת www.poppulo.com.

למידע נוסף – מדיה:

Tim Vaughan

tvaughan@poppulo.com