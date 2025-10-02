Poppulo Menjadi Perusahaan Pertama di Bidang Komunikasi Karyawan dan Papan Iklan Digital yang Meraih Sertifikasi ISO sebagai Tolok Ukur untuk Kecerdasan Buatan yang Bertanggung Jawab

DENVER dan CORK, Irlandia, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Poppulo, pemimpin global dalam komunikasi karyawan dan papan iklan digital, hari ini mengumumkan bahwa mereka telah meraih tolok ukur baru untuk kecerdasan buatan yang bertanggung jawab, yaitu sertifikasi ISO 42001. Perusahaan ini merupakan satu-satunya dalam kategorinya yang berhasil memperoleh standar internasional pertama di dunia yang diakui secara resmi untuk Sistem Manajemen Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence Management Systems, AIMS).

Sejak awal, Poppulo menjadikan tata kelola, keamanan data, dan skalabilitas sebagai pilar utama platformnya. Sertifikasi ini memberikan keyakinan tambahan kepada pelanggan bahwa, saat mereka mengadopsi kecerdasan buatan agenik dengan cepat dan dalam skala besar, mereka dapat melakukannya dengan percaya diri. Hal ini dikarenakan platform Poppulo dibangun di atas fondasi praktik bertanggung jawab dan sistem yang tangguh.

Validasi dari pihak ketiga ini, yang akan berlaku segera, menegaskan komitmen Poppulo untuk mengembangkan dan menerapkan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab, tepercaya, dan transparan. Sertifikasi ini diraih setelah Poppulo melewati audit ketat dari lembaga sertifikasi terakreditasi. Audit tersebut menyatakan bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan praktik akuntabilitasnya sejalan dengan tolok ukur internasional tertinggi.

Seiring meningkatnya organisasi yang beroperasi secara global, termasuk di wilayah dengan regulasi kecerdasan buatan yang sangat ketat seperti Uni Eropa (UE), sertifikasi ini memastikan tata kelola kecerdasan buatan yang konsisten dan bertanggung jawab. Dengan demikian, perusahaan dapat lebih percaya diri dalam melibatkan karyawan maupun pelanggan.

Menanggapi pengumuman tersebut, Direktur Utama Poppulo, Ruth Fornell, mengatakan: “Seiring perusahaan menjadi lebih selektif terhadap mitra teknologinya, mereka mulai mengajukan pertanyaan sulit: Bagaimana Anda mengelola risiko AI? Apa kerangka kerja tata kelola Anda? Dapatkah Anda membuktikannya?”.

“Dengan sertifikasi ini, kami dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara tegas. Lebih penting dari itu, sertifikasi ini menegaskan peran Poppulo dalam mendukung tim TI, SDM serta komunikasi dan pemasaran untuk melibatkan serta menggerakkan karyawan maupun pelanggan, sambil menyampaikan pesan yang konsisten dan dapat dipercaya di seluruh platform komunikasi,” ujar Fornell.

Seiring dengan perolehan sertifikasi ISO 42001, Poppulo mempercepat peluncuran rangkaian alat kecerdasan buatan agenik baru yang dirancang untuk mengubah cara organisasi menciptakan dan menyebarkan komunikasi melalui saluran karyawan dan jaringan papan iklan digital. Alat kecerdasan buatan agenik ini mencakup Analyze, yang memberikan wawasan dan rekomendasi yang sangat dipersonalisasi, serta Create, alat yang memungkinkan tim dengan cepat menghasilkan konten berkualitas tinggi dan sesuai merek dalam skala besar. Dengan memanfaatkan alat kecerdasan buatan agenik ini, dan alat lain yang akan segera ditambahkan ke dalam rangkaian alat kecerdasan buatan agenik, Poppulo memberikan kemampuan baru bagi tim perusahaan. Mereka dapat bekerja lebih cepat, berkomunikasi lebih cerdas, dan melibatkan audiens dengan lebih efektif di seluruh titik kontak.

Dengan memanfaatkan momentum ini, Poppulo juga telah memperkenalkan kemampuan baru yang kuat di dalam platform komunikasi karyawannya. Fitur-fitur ini mencakup penerjemahan email berbasis kecerdasan buatan dan asisten kecerdasan pribadi yang memberikan akses cepat ke metrik kinerja, strategi kampanye, serta praktik terbaik. Berbagai inovasi ini memungkinkan tim komunikasi untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data, menyederhanakan alur kerja, dan menyampaikan pesan yang lebih relevan serta berdampak bagi audiens di seluruh dunia.

“Sertifikasi ini menetapkan standar baru untuk kecerdasan buatan yang bertanggung jawab dalam komunikasi karyawan dan papan iklan digital,” ujar Chris Payne, Direktur Keamanan Informasi Poppulo. “Bagi pelanggan kami, sertifikasi ini memberikan tolok ukur global yang jelas untuk menilai kesiapan kecerdasan buatan di seluruh platform kami. “Mempertahankan kepatuhan membutuhkan peningkatan berkelanjutan, audit rutin, dan kewaspadaan seiring munculnya tantangan tata kelola baru. Dengan begitu, organisasi dapat melibatkan dan menggerakkan tenaga kerjanya serta menyampaikan pesan yang tepercaya di semua saluran secara bertanggung jawab dan efektif.”

Dengan meraih sertifikasi ISO/IEC 42001:2023, Poppulo telah menegaskan posisinya sebagai pemimpin tepercaya dalam menghadirkan kecerdasan buatan yang aman, etis, dan siap digunakan di perusahaan untuk komunikasi karyawan serta papan iklan digital. Pengakuan ini membantu organisasi untuk melibatkan dan menggerakkan karyawan serta audiens pelanggan mereka, sekaligus memastikan penyampaian pesan yang konsisten dan berdampak di setiap saluran.

Poppulo adalah pemimpin global dalam komunikasi karyawan dan papan iklan digital perusahaan. Perusahaan ini membantu organisasi menjalin hubungan dengan tenaga kerja dan pelanggan melalui penyampaian pesan yang berdampak dan real-time di berbagai saluran. Dipercaya oleh lebih dari 10.000 organisasi, termasuk lebih dari 40 perusahaan dalam daftar Fortune 100, solusi komunikasi karyawan Poppulo menjangkau lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia. Jaringan papan iklan digital Poppulo mencakup lebih dari 600.000 layar di seluruh dunia. Dengan menggabungkan strategi komunikasi berbasis data dan teknologi papan iklan yang dapat diskalakan, Poppulo memungkinkan perusahaan meningkatkan keterlibatan karyawan, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta meningkatkan efisiensi operasional.

