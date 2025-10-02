ポップロ (Poppulo)、従業員コミュニケーションおよびデジタルサイネージ企業として初めて、責任あるAIに関するベンチマークISO認証を取得

デンバーおよびアイルランド・コーク発, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 従業員コミュニケーションおよびデジタルサイネージのグローバルリーダーであるポップロは本日、責任あるAIの新たなベンチマークであるISO 42001認証を取得したことを発表した。 同カテゴリーにおいて、人工知能マネジメントシステム (AIMS) のための世界初の国際的に認められた標準を取得した唯一の企業である。

ポップロは当初から、ガバナンス、データセキュリティ、拡張性を同社プラットフォームの柱としてきた。 この認証は、顧客がエージェント型AIを迅速かつ大規模に導入する際に、ポップロのプラットフォームが責任ある実践と強靱なシステムという可能な限り堅固な基盤の上に構築されていることを理解し、安心して活用できるというさらなる保証を提供する。

この即日有効となる第三者認証は、責任ある、信頼できる、透明性の高いAI開発および展開に対するポップロの取り組みを強調している。 同認証は、認定を受けた認証機関による厳格な監査の結果であり、ポップロのガバナンス、リスク管理、アカウンタビリティの実践が最も厳格な国際基準を満たしていることを検証したものである。

企業がEUのような世界で最も厳しいAI規制を有する地域を含むグローバルな舞台で事業を拡大する中、この認証は一貫した責任あるAIガバナンスを保証し、従業員や顧客との関わりにおいて企業に自信を与える。

この発表について、ポップロのCEO、ルース・フォーネル (Ruth Fornell) は次のように述べている。「企業がテクノロジーパートナーに対してますます目を肥やす中で、次のような厳しい問いを投げかけています。AIリスクをどのように管理していますか? ガバナンスの枠組みはどうなっていますか? それを証明できますか?」

「この認証により、私たちはその問いに自信を持って答えることが可能となり、さらに重要なのは、IT (情報技術)、人事、広報、マーケティングの各チームが従業員と顧客の双方を巻き込み、動員しながら、コミュニケーションプラットフォーム全体で一貫性のある信頼できるメッセージを発信できるよう支援するというポップロの役割を強化することです」と同氏は述べている。

ISO 42001認証と並行して、ポップロは組織が従業員チャネルおよびデジタルサイネージネットワークを横断するコミュニケーションの創出と提供の方法を変革することを目的とした、新しいエージェント型AIツール群の展開を加速させている。 これらのエージェントには、極めてパーソナライズされた洞察と推奨を提供するアナライズ (Analyze) 、そしてチームが高品質でブランドに即したコンテンツを迅速かつ大規模に生成できるクリエイト (Create) が含まれている。 これらのエージェント、そして今後追加されるエージェント群を組み合わせることで、ポップロはエンタープライズチームがより迅速に行動し、より賢明にコミュニケーションを図り、あらゆる接点においてより効果的にオーディエンスと関わることを可能にしている。

この勢いを基盤に、ポップロは従業員コミュニケーションプラットフォーム内に強力な新機能を導入しており、AIを活用したメール翻訳や、パフォーマンス指標、キャンペーン戦略、ベストプラクティスへ即時にアクセスできるパーソナルAIアシスタントなどが含まれている。 これらの革新により、コミュニケーションチームはより迅速かつデータに基づいた意思決定を行い、ワークフローを効率化し、グローバルなオーディエンスに対してより関連性が高く、インパクトのあるメッセージを届けることが可能となる。

「この認証は、従業員コミュニケーションおよびデジタルサイネージにおける責任あるAIの新たな標準を打ち立てるものです」とポップロの最高情報セキュリティ責任者 (CISO) であるクリス・ペイン (Chris Payne) は述べている。 「当社の顧客にとって、この認証は当社プラットフォーム全体にわたるAI導入準備を評価するための明確でグローバルなベンチマークを提供するものです。 コンプライアンスを維持するには、継続的な改善、定期的な監査、新たなガバナンス課題が生じた際の警戒が必要であり、それによって組織は従業員を関与させ活性化させ、あらゆるチャネルで信頼できるメッセージを責任を持って効果的に届けることができます」

ISO/IEC 42001:2023認証の取得により、ポップロは従業員コミュニケーションおよびデジタルサイネージにおける安全で倫理的かつエンタープライズ対応のAIを提供する信頼できるリーダーとしての地位を確立した。 この認定は、組織が従業員や顧客を関与させ活性化させるとともに、すべてのチャネルで一貫性がありインパクトのあるメッセージを確実に届けることを可能にする。

ポップロについて

ポップロは従業員コミュニケーションおよびエンタープライズデジタルサイネージのグローバルリーダーであり、組織が従業員や顧客とつながり、インパクトのあるリアルタイムのメッセージをチャネル横断的に届けることを支援している。 フォーチュン100企業のうち40社以上を含む、1万を超える組織に信頼されているポップロの従業員コミュニケーションソリューションは、世界中で5,000万人以上にリーチしている。 同社のデジタルサイネージネットワークは、世界で60万台を超えるスクリーンを展開している。 データドリブンなコミュニケーション戦略とスケーラブルなサイネージ技術を組み合わせることで、ポップロは企業に従業員エンゲージメントの向上、顧客体験の強化、運用効率の改善を可能にしている。 詳しくは、www.poppulo.comを閲覧されたい。

問い合わせ先：

ティム・ヴォーン (Tim Vaughan)

tvaughan@poppulo.com