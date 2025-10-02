Poppulo, 책임 있는 AI를 위한 ISO 인증 벤치마크 획득…직원 커뮤니케이션 및 디지털 사이니지 업계에선 최초

미국 덴버 및 아일랜드 코크, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 직원 커뮤니케이션 및 디지털 사이니지 분야를 선도하는 글로벌 기업 Poppulo가 책임 있는 인공지능(AI)인공지능 (새로운 벤치마크인 ISO 42001 인증을 획득했다고 오늘 발표했다. 이는 인공지능 관리 시스템(AIMS, Artificial Intelligence Management Systems)에 대한 세계 최초의 국제 공인 표준으로, Poppulo는 해당 분야에서 유일하게 이 인증을 받은 기업이다.

출범 초기부터 Poppulo는 거버넌스, 데이터 보안, 확장성을 플랫폼의 핵심 기둥으로 삼아왔다. 이번 인증은 고객들이 에이전틱(Agentic) AI를 빠르고 대규모로 도입하는 과정에서, Poppulo의 플랫폼이 책임 있는 운영과 탄탄한 시스템 위에서 구축되었음을 신뢰하고 안심할 수 있는 추가적인 보장을 제공한다.

이번 제3자 검증은 즉시 효력이 발생하며, Poppulo가 책임 있고 신뢰할 수 있으며 투명한 AI 개발 및 배포에 전념하고 있음을 보여준다. 또한 공인 인증기관이 진행한 엄격한 심사를 거쳐, Poppulo의 거버넌스, 리스크 관리, 책임성 체계가 가장 엄격한 국제 기준을 충족함이 입증되었다.

전 세계적으로 활동하는 조직이 점차 늘어나면서, 특히 EU와 같이 세계에서 가장 엄격한 AI 규제를 시행하는 지역에서도 운영되는 가운데, 이번 인증은 일관되고 책임 있는 AI 거버넌스를 보장함으로써 기업들이 직원 및 고객과의 소통에 자신감을 가질 수 있도록 하는 효과를 갖는다.

Poppulo의 CEO인 루스 포넬(Ruth Fornell)은 이번 발표에 대해 “기업들이 기술 파트너를 선택할 때 점점 더 까다로운 질문을 던지고 있다. ‘AI 리스크를 어떻게 관리하는가?’ ‘거버넌스 프레임워크는 무엇인가?’ ‘그것을 증명할 수 있는가?’와 같은 질문이 이에 해당한다.”라고 밝혔다.

이어 Fornell CEO는 “이번 인증은 우리가 이러한 질문에 권위를 갖고 답할 수 있도록 해주며, 더 나아가 Poppulo가 IT, HR, 커뮤니케이션, 마케팅 팀이 직원과 고객을 효과적으로 참여시키고 행동을 촉진하는 데 있어, 일관되고 신뢰할 수 있는 메시지를 다양한 커뮤니케이션 플랫폼 전반에 전달하는 역할을 강화하는 것”이라고 덧붙였다.

한편, ISO 42001 인증과 함께 Poppulo는 새로운 에이전틱(Agentic) AI 도구 모음의 출시를 가속화하고 있다. 이는 조직이 직원 채널과 디지털 사이니지 네트워크 전반에서 커뮤니케이션을 생성·전달하는 방식을 혁신하도록 설계된 것이다. 이 에이전틱 AI 도구에는 하이퍼 맞춤형 인사이트와 추천을 제공하는 Analyze, 팀이 브랜드에 부합하는 고품질 콘텐츠를 대규모로 빠르게 제작할 수 있도록 지원하는 Create 등이 포함된다. 앞으로 더 많은 에이전틱 도구들이 추가될 예정이며, 이를 통해 팝풀로는 기업 팀이 더 빠르게 움직이고, 더 스마트하게 소통하며, 모든 접점에서 청중을 보다 효과적으로 참여시키는 역량을 제공한다.

이러한 성과를 기반으로, Poppulo는 직원 커뮤니케이션 플랫폼 내에 새로운 강력한 기능들을 추가로 도입했다. 여기에는 AI 기반 이메일 번역 기능과, 성과 지표·캠페인 전략·베스트 프랙티스에 즉시 접근할 수 있는 개인 AI 어시스턴트가 포함된다. 이러한 혁신은 커뮤니케이션 팀이 더 빠르고 데이터 기반의 의사결정을 내리며, 워크플로우를 간소화하고, 전 세계 청중에게 보다 적합하고 영향력 있는 메시지를 전달할 수 있도록 돕는다.

Poppulo의 최고정보보안책임자(CISO) 크리스 페인(Chris Payne)은 “이번 인증은 직원 커뮤니케이션과 디지털 사이니지 분야에서 책임 있는 AI의 새로운 기준을 세운 것”이라며,“우리 고객들에게는 플랫폼 전반의 AI 준비 상태를 평가할 수 있는 명확한 글로벌 벤치마크를 제공한다. 규정 준수를 유지하려면 지속적인 개선, 정기적인 감사, 그리고 새로운 거버넌스 과제가 등장할 때마다 철저한 대응이 필요하다. 이를 통해 조직은 직원들을 효과적으로 참여·활성화시키고, 모든 채널에 걸쳐 신뢰할 수 있는 메시지를 책임감 있고 효과적으로 전달할 수 있다”라고 말했다.

Poppulo는 ISO/IEC 42001:2023 인증을 획득함으로써 직원 커뮤니케이션과 디지털 사이니지 분야에서 안전하고 윤리적이며, 엔터프라이즈급으로 준비된 AI를 제공하는 신뢰할 수 있는 선도 기업으로 자리매김했다. 이번 인증은 조직이 직원과 고객 청중을 효과적으로 참여·활성화시키고, 모든 채널에서 일관되고 영향력 있는 메시지를 보장할 수 있도록 지원한다.

Poppulo는 직원 커뮤니케이션과 엔터프라이즈 디지털 사이니지 분야의 글로벌 선도 기업으로, 조직이 다양한 채널을 통해 임팩트 있는 실시간 메시지로 직원과 고객을 연결할 수 있도록 지원한다. 포춘 100대 기업 중 40곳 이상을 포함해 전 세계 1만여 개 이상의 조직이 Poppulo를 신뢰하고 있으며, Poppulo의 직원 커뮤니케이션 솔루션은 전 세계 5천만 명 이상의 사람들에게 도달하고 있다. 또한, Poppulo의 디지털 사이니지 네트워크는 전 세계 60만 개 이상의 스크린을 아우른다. 데이터 기반 커뮤니케이션 전략과 확장 가능한 사이니지 기술을 결합한 Poppulo는, 기업이 직원 참여도를 높이고, 고객 경험을 강화하며, 운영 효율성을 개선할 수 있도록 돕는다. 자세한 내용은 회사 홈페이지 (www.poppulo.com)에서 확인할 수 있다.

Tim Vaughan

tvaughan@poppulo.com