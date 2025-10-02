Poppulo 成为首家获得负责任 AI 基准 ISO 认证的员工通讯与数字标牌企业

丹佛和爱尔兰科克, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球员工通讯与数字标牌领域领导者 Poppulo 今日宣布，公司已成功获得负责任 AI 的新基准认证——ISO 42001。 这使其成为同业中唯一获得这项国际公认人工智能管理系统 (AIMS) 标准认证的企业。

自创立之初，Poppulo 便将治理、数据安全与扩展能力作为其平台建设的支柱。 该项认证进一步向客户保证：在快速规模化部署代理式 AI 时，他们可安心无忧——因为 Poppulo 的平台建立在最坚实的负责任实践与韧性系统之上。

此次立即生效的第三方验证，凸显了 Poppulo 对负责任、可信赖与透明化 AI 开发及部署的坚定承诺。 认证过程经过权威认证机构的严格审核，确认 Poppulo 的治理架构、风险管理与问责机制均达到最严格的国际基准。

随着企业日益在全球范围内开展业务，包括在欧盟等具有全球最严格 AI 监管法规的地区，该认证确保了 AI 治理的一致性与责任感，为企业赋能员工、触达客户注入坚定信心。

Poppulo 首席执行官 Ruth Fornell 对此评论道：“随着企业对技术合作伙伴的选择日趋审慎，他们正在提出更严峻的考题：如何管理 AI 风险？ 如何构建治理框架？ 能否提供实证？

这项认证让我们得以给出权威的答案。更重要的是，它强化了 Poppulo 在协助 IT、人力资源、传播与营销团队中的作用——通过在各类传播平台上传递一致可信的信息，有效凝聚员工与客户，实现员工与客群的深度参与和行动转化。”

在获得 ISO 42001 认证的同时，Poppulo 正加速推出一套全新的代理式 AI 工具，旨在革新企业通过员工渠道和数字标牌网络创建及传递信息的方式。 这些代理工具包括：实现超个性化洞察与推荐的 Analyze，以及帮助团队快速且大规模生成高质量品牌化内容的 Create。 通过整合这些代理以及即将加入该代理套件的其他工具，Poppulo 赋能企业团队加速工作流程、实现更智能的沟通，并在各个触点上更有效地与受众互动。

借此发展势头，Poppulo 还在其员工通讯平台中推出了强大的新功能，包括 AI 驱动的邮件翻译服务，以及一款个人 AI 助手，可帮助用户即时获取绩效指标、活动策略与最佳实践方案。 这些创新成果使传播团队能够更快地做出基于数据的决策，简化工作流程，并向全球受众传递更具相关性、更具影响力的信息。

Poppulo 首席信息安全官 Chris Payne 表示：“此项认证为员工通讯和数字标牌领域的负责任 AI 设立了新标杆。 它为我们的客户提供了清晰的全球基准，用以评估我们平台中 AI 的就绪程度。 随着新的治理挑战不断出现，保持合规需要持续改进、定期审计并保持警惕，才能确保组织能够有效调动员工积极性，并在所有渠道负责任地传递可信信息。”

通过获得 ISO/IEC 42001:2023 认证，Poppulo 已确立其可信赖领导者的地位，并将继续致力于为员工通讯和数字标牌提供安全、合规且适用于企业级部署的 AI 解决方案。 此项认证有助于各类组织激发员工与客户群体的参与度和活跃度，同时确保在所有渠道传递一致且具备影响力的信息。

