Poppulo 成為首間獲得負責任 AI 基準 ISO 認證的員工通訊與數碼告示板公司

丹佛及愛爾蘭科克, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 員工通訊與數碼告示板領域的全球領導者 Poppulo，於今天宣佈已通過 ISO 42001 認證，達成負責任 AI 實踐的新里程碑。 Poppulo 成為行內唯一取得全球首項人工智能管理系統 (AIMS) 國際認證的公司。

自創立以來，Poppulo 一直以嚴密管治、頂級數據安全及靈活擴展能力作為平台發展的支柱。 此認證讓客戶熟悉 Poppulo 平台建基於穩健無比的負責任做法及靈活抗逆的系統架構，因而更加安心加速採用代理型 AI。

此第三方認證即時生效，彰顯 Poppulo 一直堅守負責任、可信賴且公開透明地發展和部署 AI。 認證過程通過認可核證機構的嚴格審計，證實 Poppulo 的管治系統、風險管理和問責制度皆達到國際間最嚴謹的標準。

隨著機構持續發展全球業務，包括在歐盟等 AI 規例最嚴格的地區擴充業務，此認證擔保 AI 管治始終符合負責任標準，讓企業自信無憂地與員工及客戶互動。

Poppulo 行政總裁 Ruth Fornell 就此作出評論：「隨著企業對科技合作夥伴的篩選日趨嚴苛，連串尖銳問題隨之而來：您如何管理 AI 風險？ 您有什麼管治框架？」 您能證明得到嗎？」。

Fornell 說道：「藉此認證，我們能權威地回答這些問題，更重要的是這強化了 Poppulo 在協助資訊科技 (IT)、人力資源 (HR)、通訊與市場推廣團隊方面的角色，也就是在透過通訊平台貫徹一致地傳達可信訊息的同時，有效吸引和推動員工及客戶。」

伴隨 ISO 42001 認證進程，Poppulo 加快部署全新代理型 AI 工具套組，致力革新機構透過員工渠道及數碼告示板網絡創建和傳播通訊的模式。 其中 Analyze 代理工具提供深度個人化洞察分析及建議，Create 代理工具則推動團隊迅速大規模生成符合品牌規範的優質內容。 透過既有代理工具與即將推出的新套件相輔相成，Poppulo 有助企業團隊加快決策、明智通訊，並在每個接觸點更有效地吸引受眾。

延續此波聲勢，Poppulo 於員工通訊平台新推強大功能，包括 AI 驅動的電郵翻譯功能，以及可即時存取表現指標、宣傳活動策略及最佳做法的個人 AI 助理。 種種創新讓通訊團隊得以加快訂立數據驅動的決策、簡化工作流程，並向全球受眾傳遞更貼切且具影響力的訊息。

Poppulo 資訊安全總監 Chris Payne 指出：「此認證為員工通訊與數碼招牌領域的負責任 AI 奠定新典範。 對客戶而言，此提供具全球視野的明確基準，用於評估我們各個平台的 AI 就緒度。 持續合規講求持續改善、定期審計以及對新興管治挑戰保持警惕，這才能保障機構有效吸引和激發員工，並透過所有渠道負責任地高效傳遞可信訊息。」

透過取得 ISO/IEC 42001:2023 認證，Poppulo 奠定其權威領導者地位，為員工通訊與數碼告示板領域提供安全合規且具企業級效能的 AI 解決方案。 此項認可有助機構有效吸引和激發員工及客戶受眾，同時確保各渠道都能貫徹一致地傳遞強而有力的訊息。

關於 Poppulo

Poppulo 是員工通訊與企業數碼告示板領域的全球領導者，致力在各渠道即時傳遞強而有力的訊息，協助組織與其員工及客戶建立連繫。 Poppulo 員工通訊解決方案獲逾 10,000 間機構信賴（包括超過 40 間財富 100 強企業），覆蓋全球超過 5,000 萬人。 當中的數碼招牌網絡遍佈全球，覆蓋超過 60 萬個屏幕。 透過結合數據驅動的通訊策略與方便擴展的告示板技術，Poppulo 使企業得以提升員工投入度、改善客戶體驗並提高營運效率。 詳情請瀏覽 www.poppulo.com。

聯絡人：

Tim Vaughan

tvaughan@poppulo.com