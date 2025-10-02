פתרון הרחפנים מבוסס הבינה המלאכותית בקצה של Lantronix משלב את פלטפורמות Gremsy ו-Teledyne FLIR להשגת זמני טיסה ארוכים ויעילים יותר

אירווין, קליפורניה, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Lantronix Inc. לנטרוניקס (נאסד"ק: LTRX), מובילה עולמית בפתרונות IoT בתחום המחשוב והקישוריות של המניעים יישומי בינה מלאכותית בקצה, הודיעה היום כי הפתרון תואם ה-NDAA/TAA שלה נבחר על ידי Gremsy, יצרנית עולמית מובילה של מייצבי גימבל מתקדמים עבור מצלמות המיועדות לשימוש ברחפנים וכלי טיס בלתי מאוישים (UAV). Lantronix, באמצעות מינוף ההיסטוריה החזקה שלה ביישומי צילום, ממשיכה להגדיל את המומנטום שלה בשוק הרחפנים עם פתרון פורץ דרך זה, המספק יעילות אנרגיה משופרת שמציעה זמני פעולה ארוכים לרחפנים תוך צריכת אנרגיה פחותה בעת ביצוע משימות.

הפתרון בנוי על מערכת Open-Q™ 5165RB על מודול (SoM) של Lantronix המבוססת על מעבד Qualcomm® Dragonwing™, הפתרון מפעיל את פלטפורמת הרחפנים החדשה של Gremsy ואת מטען Lynx ISR שלה, שנבנה לאינטגרציה חלקה עם המצלמה התרמית הכפולה Hadron 640R מבית Teledyne FLIR OEM. פתרון משולב זה נמצא כעת בייצור עם מספר לקוחות Lantronix.

פתרון זה, שנועד לאפשר לאינטגרטורים של רחפנים לספק ביצועים גבוהים, הספק נמוך ויכולות בינה מלאכותית בזמן אמת, מקצר את זמן היציאה לשוק של Gremsy תוך מתן הזדמנויות הכנסה ארוכות טווח עבור Lantronix במגזרי הרחפנים המסחריים והביטחוניים הצומחים במהירות. עם מערכת היחסים של Lantronix עם Gremsy ויצרני תעשיית הרחפנים האחרים, Lantronix הרחיבה את טווח ההגעה הגלובלי שלה לשוק, וחיזקה את מעמדה כמקור מהימן לפתרונות אמינים ותואמים להפעלת מצלמות לרחפנים. שילוב זה של ביצועי AI ותאימות יוצר יתרון בר קיימא עבור Lantronix בשוק המערכות הביטחוניות והאוטונומיות המתרחב במהירות.

"Lantronix היא תורמת מוערכת לפלטפורמת הדור הבא שלנו, התומכת בפיתוח פתרונות רחפנים מאובטחים ותואמים. בחרנו בלנטרוניקס על פני המתחרים מכיוון שהיא המובילה העולמית המהימנה בתעשיית הרחפנים העולמית, כמו גם מערכת היחסים ארוכת השנים שלה עם קוואלקום. עם הפתרונות מבוססי Qualcomm Dragonwing שלה, Lantronix מספקת ראשונים בתעשייה, כולל חיבור ישיר עם FLIR Hadron 640R, המאפשר את המטען של Lynx עם יכולות מבוססות Edge בזמן אמת", אמר נגוין ואן צ'ו (Nguyen Van Chu), סמנכ"ל ב-Gremsy.

"עם מספר הולך וגדל של לקוחות רחפנים גלובליים מהשורה הראשונה, Lantronix היא גורם קריטי לפלטפורמות רחפנים מאובטחות בעלות ביצועים גבוהים", אמר סליל אוסרה (Saleel Awsare), מנכ"ל Lantronix. "העבודה שלנו עם Gremsy כמו גם עם מספר הולך וגדל של יצרנים ומפתחים בתעשיית הרחפנים מדגימה את היכולת שלנו לספק בקנה מידה תוך עמידה בדרישות NDAA ו-TAA המחמירות הנדרשות ביישומים ממשלתיים וביטחוניים".

"השילוב של מודול המצלמה התרמית הגלויה של Hadron ותוכנת Prism בפתרון של Lantronix מביא יכולות עיבוד אותות תמונה ובינה מלאכותית מתקדמות למכשירי קצה", אמר מייק וולטרס (Mike Walters), סמנכ"ל ניהול מוצרים ב-Teledyne FLIR OEM. "כעת היא תאיץ את הפיתוח של פתרונות מצלמה מהדור הבא התומכים בבינה מלאכותית בפלטפורמת הרחפנים המאובטחת והתואמת של Gremsy לפעולות ביטחוניות ותעשייתיות".

דגשים אסטרטגיים ופיננסיים עיקריים:

ייצור ה משלוחי ם כבר בעיצומו : Lantronix כבר מייצרת הכנסות ראשוניות ו מחזקת את המומנטום של ניצחונות עיצוביים.

הזדמנות בעלת שולי רווח גבוהים : הפתרון של Lantronix מיועד ליישומים קריטיים בעלי ערך גבוה במגזרי הממשלה, האנרגיה, החקלאות והתשתיות.

יתרון רגולטורי : הפתרון של Lantronix תואם לחלוטין ל-NDAA/TAA, חיוני לאינטגרציות ביטחוניות ופדרליות בארה"ב.





טכנולוגיה מובחנת מניעה ביצועים

הפלטפורמה של Gremsy, המופעלת על ידי פתרון ה-Edge AI של Lantronix, מספקת:

עיבוד בינה מלאכותית ב קצה : הסקה מובנית לזיהוי אובייקטים, זיהוי סצנות, SLAM וזיהוי אנומליות

אנליטיקה בזמן אמת : קבלת החלטות תפעוליות משופרת עבור מדידות, מיפוי, פיקוח והגנה

זמני טיסה ארוכים יותר : צריכת חשמל יעילה במיוחד למשימות ארוכות יותר של כלי טיס לא מאוישים

קישוריות מתקדמת : Wi-Fi ® 6 וקלט/פלט עשיר להזרמת וידאו באיכות HD ונתוני חיישנים

עיצוב קשיח : פעולה בסביבות קיצוניות ( ממינוס 25 עד פלוס 85 מעלות צלזיוס)





לנטרוניקס: בניית פלטפורמת AI ניתנת להרחבה לשווקים תעשייתיים וביטחוניים

עם שירותים הנדסיים מתקדמים, אקוסיסטם פיתוחי חזק (עם תמיכה ב-ROS2, Docker ועוד) והתרחבות מתמשכת לתחום הבינה המלאכותית בקצה ו-IoT, Lantronix ממוקמת באופן ייחודי להניע הכנסות בעלות שולי רווח גבוהים ביישומי רחפנים ביטחוניים כמו גם ביישומים מסחריים: שותפות זו של Gremsy מחזקת את תפקידה של Lantronix כספקית מחשוב AI מהימנה עבור יצרני OEM גלובליים ומדגישה את הביצוע של החברה מול אסטרטגיית הצמיחה ארוכת הטווח שלה, המתמקדת ב:

מחשוב משובץ מאובטח ותואם

ורטיקלים בעלי צמיחה גבוהה ( רחפנים , רובוטיקה, תשתיות חכמות)

הרחבת תוכנה ושירותים חוזרת





הפתרונות ושירותי ההנדסה של Lantronix משלבים טכנולוגיית מחשוב משובצת, מומחיות תאימות ותמיכת תוכנה גמישה כדי להאיץ את פיתוח מוצרי הלקוח. גישת פלטפורמה ניתנת להרחבה זו לא רק מאפשרת זמן לשוק מהיר עבור Gremsy אלא גם ממצבת את Lantronix לתמוך בתוכניות IoT תעשייתיות עתידיות הדורשות תאימות TAA ו-NDAA.

למידע נוסף על שירותי ההנדסה של Lantronix, פתרונות SOM ויישומי רחפנים נוספים בכתובת Lantronix.com.

*על פי דו"ח שוק הרחפנים העולמי לשנים 2025-2030 של Drone Industry Insights

