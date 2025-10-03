ZenaTech anuncia el establecimiento de su sede global de negocio Drone como Servicio (DaaS) en Orlando, aprovechando una industria que crece a más del 36% anual

VANCOUVER, Columbia Británica, Oct. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FSE: 49Q) (BMV: ZENA) (“ZenaTech”), un proveedor de soluciones tecnológicas empresariales especializado en drones con inteligencia artificial (IA), Drones como Servicio (DaaS), software empresarial como servicio (SaaS) y soluciones de computación cuántica, anunció que ha seleccionado a Orlando, Florida como sede de su negocio de Drones como Servicio. Desde esta sede, la empresa planea apoyar su creciente red nacional e internacional de adquisiciones, así como la integración y despliegue de sus servicios y plataformas de drones. Actualmente, la empresa está asegurando una oficina central de 20,000 pies cuadrados que funcionará como un centro de operaciones a nivel nacional y, al mismo tiempo, atenderá directamente a sus oficinas de la región sureste.

"La combinación única de talento aeroespacial, alianzas gubernamentales, condiciones operativas durante todo el año y un entorno empresarial favorable hacen de Orlando la elección ideal para establecer nuestra sede de DaaS. También fortalece nuestra capacidad de unificar visión, cultura y liderazgo en toda nuestra red nacional y global. Desde empresas comerciales hasta agencias gubernamentales, creemos que este centro nos permitirá ofrecer un valor constante mientras satisfacemos la creciente demanda de servicios de drones en levantamientos topográficos, inspecciones y nuevos servicios", dijo Shaun Passley, director ejecutivo de ZenaTech. "La ubicación estratégica de Orlando también nos posiciona para escalar nuestra red de manera eficiente, impulsando la innovación para ayudar a los clientes a lograr una mayor automatización y ahorro de costos con las tecnologías de drones de próxima generación".

Además, se espera que la sede de Orlando genere un crecimiento en el empleo. Actualmente ZenaTech emplea a tres miembros del personal en su unidad de DaaS en la localidad, y planea expandirse a diez empleados para finales de 2025 y hasta 50 para el segundo trimestre de 2026. Los roles incluirán desarrollo de negocios, marketing, pilotos de drones, técnicos topográficos, topógrafos con licencia, personal de gestión y operaciones. Además de la oficina central, la empresa también planea establecer una oficina dedicada de negocios y topografía, que se prevé que agregue al menos diez profesionales de topografía especializados adicionales.

Actualmente ZenaTech, ha completado diez adquisiciones en EE. UU. como parte de su objetivo de adquirir y establecer 25 ubicaciones de Drone como Servicio (DAAS) para finales del segundo trimestre de 2026. El modelo DaaS de la empresa ofrece a clientes empresariales y gubernamentales acceso flexible y conveniente ya sea bajo demanda por uso o mediante suscripción regular, a servicios basados en drones para una variedad de servicios; topografías, inspecciones, mantenimiento, lavado a presión, gestión de inventarios en interiores y agricultura de precisión. El modelo elimina la necesidad de invertir en costos de capital, pilotos, mantenimiento y cumplimiento normativo, permitiendo aprovechar los beneficios de velocidad, precisión y seguridad de los drones La empresa está adquiriendo negocios de servicios tradicionales, establecidos y rentables, listos para la innovación con drones, para avanzar su visión global de e un negocio escalable, tecnológico, multiservicio y multilocalización, respaldado por clientes existentes y flujos de ingresos recurrentes.

Según Precedence Research , se estima que el mercado mundial de servicios de drones alcanzará los 33,55 mil millones de dólares en 2025, y se prevé que supere los 555,58 mil millones de dólares para 2034, lo que representa una sólida tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 36,60% entre 2024 y 2034. El tamaño del mercado de servicios con drones en Norteamérica se calcula en 8,84 mil millones de dólares en 2024 y se espera que crezca al CAGR más rápido, del 36,78%, durante el período de previsión.

