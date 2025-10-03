AS-i Tallink Grupp 2025 septembri ja III kvartali statistika

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta septembris 387 482 reisijat, mida on eelmise aasta septembriga võrreldes 4,1% võrra vähem. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 8,2% võrra 21 269 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 5,9% ning oli 55 973 ühikut.

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta kolmandas kvartalis (juuli–september) 1 766 335 reisijat, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,0% võrra rohkem. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes kolmandas kvartalis 9,8% võrra 60 306 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht kasvas 0,4% võrra 251 751 ühikuni.

2025. aasta septembris ja kolmandas kvartalis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

September 2025 September 2024 muutus III kv 2025 III kv 2024 muutus Reisijad 387 482 404 143 -4,1% 1 766 335 1 715 496 3,0% Soome-Rootsi 88 933 95 176 -6,6% 435 770 441 758 -1,4% Eesti-Soome 261 530 270 648 -3,4% 1 166 278 1 058 909 10,1% Eesti-Rootsi 37 019 38 319 -3,4% 164 287 214 829 -23,5% Kaubaveoühikud 21 269 23 178 -8,2% 60 306 66 865 -9,8% Soome-Rootsi 2 882 3 535 -18,5% 7 891 9 581 -17,6% Eesti-Soome 15 338 16 292 -5,9% 44 388 48 363 -8,2% Eesti-Rootsi 3 049 3 351 -9,0% 8 027 8 921 -10,0% Sõiduautod 55 973 59 455 -5,9% 251 751 250 810 0,4% Soome-Rootsi 4 817 4 921 -2,1% 30 107 29 379 2,5% Eesti-Soome 48 947 52 605 -7,0% 208 228 207 878 0,2% Eesti-Rootsi 2 209 1 929 14,5% 13 416 13 553 -1,0%



SOOME – ROOTSI

Kolmanda kvartali Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.

EESTI – SOOME

Kolmanda kvartali Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Eelmisel aastal opereeris kruiisilaev Victoria I Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini 2024. Septembris ei opereerinud shuttle-laev Megastar kahel päeval korraliste hooldustööde tõttu.

EESTI – ROOTSI

Kolmanda kvartali Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide tegevust. Tallinna-Stockholmi laevaliinil opereerib kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri laevaliinil opereerib reisilaev Superfast IX. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Tallinna-Paldiski liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star. Samuti opereerisid 2024. aastal Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini kaks kruiisilaeva, Baltic Queen ja Victoria I.

MUUD SÜNDMUSED

2025. aasta septembris pikendati Galaxy I prahtimislepingut täiendavalt kuue kuu võrra kuni oktoobrini 2026. Leping sisaldab võimalust lepingut tähtaja lõppedes täiendavalt 12 kuu võrra pikendada.





Anneli Simm

Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp

Sadama 5

10111 Tallinn

E-mail: Anneli.simm@tallink.ee

Tel.: +372 56157170

