AS-i Tallink Grupp 2025 septembri ja III kvartali statistika

 | Source: Tallink Grupp Tallink Grupp

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta septembris 387 482 reisijat, mida on eelmise aasta septembriga võrreldes 4,1% võrra vähem. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 8,2% võrra 21 269 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 5,9% ning oli 55 973 ühikut.

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta kolmandas kvartalis (juuli–september) 1 766 335 reisijat, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,0% võrra rohkem. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes kolmandas kvartalis 9,8% võrra 60 306 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht kasvas 0,4% võrra 251 751 ühikuni.

2025. aasta septembris ja kolmandas kvartalis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:

 September 2025September 2024muutusIII kv 2025III kv 2024muutus
Reisijad387 482404 143-4,1%1 766 3351 715 4963,0%
Soome-Rootsi88 93395 176-6,6%435 770441 758-1,4%
Eesti-Soome261 530270 648-3,4%1 166 2781 058 90910,1%
Eesti-Rootsi37 01938 319-3,4%164 287214 829-23,5%
       
Kaubaveoühikud21 26923 178-8,2%60 30666 865-9,8%
Soome-Rootsi2 8823 535-18,5%7 8919 581-17,6%
Eesti-Soome15 33816 292-5,9%44 38848 363-8,2%
Eesti-Rootsi3 0493 351-9,0%8 0278 921-10,0%
       
Sõiduautod55 97359 455-5,9%251 751250 8100,4%
Soome-Rootsi4 8174 921-2,1%30 10729 3792,5%
Eesti-Soome48 94752 605-7,0%208 228207 8780,2%
Eesti-Rootsi2 2091 92914,5%13 41613 553-1,0%


SOOME – ROOTSI
Kolmanda kvartali Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.

EESTI – SOOME
Kolmanda kvartali Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Eelmisel aastal opereeris kruiisilaev Victoria I Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini 2024. Septembris ei opereerinud shuttle-laev Megastar kahel päeval korraliste hooldustööde tõttu.

EESTI – ROOTSI
Kolmanda kvartali Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide tegevust. Tallinna-Stockholmi laevaliinil opereerib kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri laevaliinil opereerib reisilaev Superfast IX. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Tallinna-Paldiski liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star. Samuti opereerisid 2024. aastal Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini kaks kruiisilaeva, Baltic Queen ja Victoria I.

MUUD SÜNDMUSED
2025. aasta septembris pikendati Galaxy I prahtimislepingut täiendavalt kuue kuu võrra kuni oktoobrini 2026. Leping sisaldab võimalust lepingut tähtaja lõppedes täiendavalt 12 kuu võrra pikendada.


Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: Anneli.simm@tallink.ee
Tel.: +372 56157170

Manus


Attachments

2025 09 EST Q3

Recommended Reading