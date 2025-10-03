AS-i Tallink Grupp 2025 septembri ja III kvartali statistika

AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta septembris 387 482 reisijat, mida on eelmise aasta septembriga võrreldes 4,1% võrra vähem. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes 8,2% võrra 21 269 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht vähenes eelmise aastaga võrreldes 5,9% ning oli 55 973 ühikut.
AS Tallink Grupp vedas 2025. aasta kolmandas kvartalis (juuli–september) 1 766 335 reisijat, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,0% võrra rohkem. Veetud kaubaveoühikute maht vähenes kolmandas kvartalis 9,8% võrra 60 306 ühikuni ning veetud reisijate sõidukite maht kasvas 0,4% võrra 251 751 ühikuni.
2025. aasta septembris ja kolmandas kvartalis veeti AS-i Tallink Grupp laevadega reisijaid, kaubaveoühikuid ja reisijate sõidukeid järgmiselt:
|September 2025
|September 2024
|muutus
|III kv 2025
|III kv 2024
|muutus
|Reisijad
|387 482
|404 143
|-4,1%
|1 766 335
|1 715 496
|3,0%
|Soome-Rootsi
|88 933
|95 176
|-6,6%
|435 770
|441 758
|-1,4%
|Eesti-Soome
|261 530
|270 648
|-3,4%
|1 166 278
|1 058 909
|10,1%
|Eesti-Rootsi
|37 019
|38 319
|-3,4%
|164 287
|214 829
|-23,5%
|Kaubaveoühikud
|21 269
|23 178
|-8,2%
|60 306
|66 865
|-9,8%
|Soome-Rootsi
|2 882
|3 535
|-18,5%
|7 891
|9 581
|-17,6%
|Eesti-Soome
|15 338
|16 292
|-5,9%
|44 388
|48 363
|-8,2%
|Eesti-Rootsi
|3 049
|3 351
|-9,0%
|8 027
|8 921
|-10,0%
|Sõiduautod
|55 973
|59 455
|-5,9%
|251 751
|250 810
|0,4%
|Soome-Rootsi
|4 817
|4 921
|-2,1%
|30 107
|29 379
|2,5%
|Eesti-Soome
|48 947
|52 605
|-7,0%
|208 228
|207 878
|0,2%
|Eesti-Rootsi
|2 209
|1 929
|14,5%
|13 416
|13 553
|-1,0%
SOOME – ROOTSI
Kolmanda kvartali Soome-Rootsi veomahud kajastavad Helsingi-Stockholmi (kruiisilaevad Silja Serenade ja Silja Symphony) ja Turu-Stockholmi (kruiisilaev Baltic Princess) laevaliinide opereerimist.
EESTI – SOOME
Kolmanda kvartali Eesti-Soome veomahud kajastavad shuttle-laevade MyStar ja Megastar ning kruiisilaeva Victoria I opereerimist. Eelmisel aastal opereeris kruiisilaev Victoria I Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini 2024. Septembris ei opereerinud shuttle-laev Megastar kahel päeval korraliste hooldustööde tõttu.
EESTI – ROOTSI
Kolmanda kvartali Eesti-Rootsi veomahud kajastavad Tallinna-Stockholmi ja Paldiski-Kapellskäri laevaliinide tegevust. Tallinna-Stockholmi laevaliinil opereerib kruiisilaev Baltic Queen. Paldiski-Kapellskäri laevaliinil opereerib reisilaev Superfast IX. Eelmisel aastal samal ajal opereeris Tallinna-Paldiski liinil 2 kaubalaeva, Sailor ja Regal Star. Samuti opereerisid 2024. aastal Tallinna-Stockholmi liinil 31. maist kuni 31. augustini kaks kruiisilaeva, Baltic Queen ja Victoria I.
MUUD SÜNDMUSED
2025. aasta septembris pikendati Galaxy I prahtimislepingut täiendavalt kuue kuu võrra kuni oktoobrini 2026. Leping sisaldab võimalust lepingut tähtaja lõppedes täiendavalt 12 kuu võrra pikendada.
