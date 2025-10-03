Karolinska Developments portföljbolag Dilafor beviljas patent i USA för tafoxiparin vid initiering av spontan förlossning

STOCKHOLM, 3 oktober 2025. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Dilafor beviljats ett patent i USA som skyddar bolagets läkemedelskandidat tafoxiparin vid igångsättning av förlossning. Patentet kommer att vara en viktig tillgång när Dilafor avancerar tafoxiparin in i klinisk utvecklingsfas 3.

Den amerikanska patentmyndigheten (USPTO) har beviljat Dilafor patent i USA för användning av läkemedelskandidaten tafoxiparin för igångsättning av förlossningsarbete. Patentet gäller till åtminstone maj 2043.

Dilafors läkemedelskandidat tafoxiparin som befinner sig i sen utvecklingsfas, är redo att tas vidare till klinisk fas 3. Tafoxiparin har ett unikt sätt att under några dagar förbereda både livmoderhals och livmoderns muskulatur inför förlossningens start vilket ökar möjligheten till en normal vaginal förlossning.. Detta kommer att kunna minska behovet av traditionell sjukhusbaserad behandling för igångsättning av förlossningsarbete. Nyligen utfärdade nationella riktlinjer för initiering av förlossningsarbete uppmuntrar förlossning vid 39 veckors graviditet i USA och 40–41 veckor i Europa, vilket kommer att leda till ett ökat antal förlossningar som kräver medicinskt eller mekaniskt ingripande för att de ska kunna påbörjas.

”Efter produktiva interaktioner med amerikanska och europeiska myndigheter under de senaste åren gläds vi åt att se Dilafor stärka de immateriella rättigheterna för tafoxiparin inför det avslutande steget i det kliniska utvecklingsprogrammet. Dilafors läkemedelskandidat har potential att ta tillvara på de framsteg som sker inom obstetrisk vård genom att erbjuda gravida kvinnor ett säkert behandlingsalternativ i hemmet samtidigt som sjukvårdskostnaderna minskas”, säger Viktor Drvota, vd på Karolinska Development.

Karolinska Developments direkta ägarandel i Dilafor uppgår till 3 procent och dess indirekta ägardel via KDev Investment till 29 procent.

