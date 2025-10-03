Fingerprint Cards AB (publ) genomför sin tredje IP- och licensieringsaffär på 11 månader med avtal värt 19 Mkr med PixArt Imaging Inc., plus ytterligare royalty-uppsida

Fingerprint Cards AB (FPC) meddelade idag att bolaget har genomfört sin tredje IP- och licensieringsaffär under de senaste elva månaderna genom att ingå ett avtal med PixArt Imaging Inc. (”PixArt”). Enligt avtalet överför FPC vissa tillgångar relaterade till fingeravtryckssensorteknologi och beviljar licens för vissa patent samt algoritmmjukvara för användning inom PC-tillämpningar. Köpeskillingen uppgår till USD 2,0 miljoner (cirka 19 Mkr), att betalas under det fjärde kvartalet 2025. Därutöver är FPC berättigat till potentiella royaltyintäkter på vidareutvecklade produkter som utvecklas av PixArt baserat på den avyttrade teknologin.

Denna transaktion realiserar omedelbart värde från tidigare investeringar och etablerar samtidigt potential för återkommande royaltyintäkter. Den stärker balansräkningen och möjliggör en disciplinerad kapitalallokering – där intäkterna omfördelas till kärnverksamheten inom autentisering och andra tillväxtinitiativ med attraktiva avkastningsmöjligheter.

Adam Philpott, FPC:s vd, sa: ”Detta avtal med PixArt ligger helt i linje med vår strategi att licensiera och frigöra värde från befintliga IP-tillgångar. Vi ser fram emot att inleda detta partnerskap med PixArt och kommer att fortsätta undersöka möjligheter till samarbete även inom områden som smarta hem, fordon och wearables. Likviditetstillskottet stärker vår balansräkning ytterligare och förbättrar vår finansiella flexibilitet ytterligare, vilket gör det möjligt att accelerera våra investeringar i nya intäktsströmmar och befästa vår ledarposition inom säker autentisering. Vi är fast beslutna att frigöra hela potentialen i vår pipeline för IP-kommersialisering och använda det realiserade värdet till att driva initiativ inom områden med hög tillväxt.”

För information, vänligen kontakta:

Adam Philpott, verkställande direktör

Investor Relations: +46(0)10-172 00 10, investrel@fingerprints.com

Press: +46(0)10-172 00 20, press@fingerprints.com

Denna information är sådan information som Fingerprint Cards AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2025 kl. 08:35 CEST.

Om FPC

Fingerprint Cards AB (FPC) är en global ledare inom biometrilösningar – från edge till molnet. Vår vision är en säker och integrerad värld där du själv är nyckeln till allt. Våra lösningar används av företag, fintech-aktörer och tillverkare världen över och finns i hundratals miljoner produkter. De möjliggör miljarder säkra och smidiga autentiseringar varje dag – via elektroniska produkter, kort eller digitala plattformar. Från konsumentelektronik till cybersäkerhet och företagslösningar erbjuder vi molnbaserade identitetsplattformar som stödjer flera biometriska modaliteter, såsom fingeravtryck, iris och ansiktsigenkänning. Genom att kombinera hög säkerhet med förstklassig användarupplevelse driver vi utvecklingen mot en framtid utan lösenord. Läs mer på vår webbplats och följ oss på LinkedIn och X för de senaste uppdateringarna. FPC är noterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

