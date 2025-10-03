PRANEŠIMAS DĖL UAB „KVARTALAS” OBLIGACIJŲ KETVIRTOJO PLATINIMO ETAPO REZULTATŲ IR PATIKSLINTŲ GALUTINIŲ SĄLYGŲ

Vilniaus Konstitucijos prospekte statomam verslo centrui „Sąvaržėlė“ finansuoti UAB „Kvartalas“ siekė pritraukti 5 mln. eurų ketvirtajame obligacijų platinimo etape, kuris prasidėjo 2025 m. rugsėjo 30 d. ir turėjo vykti iki spalio 10 d. Atsižvelgiant į didelę obligacijų paklausą praeituose platinimo etapuose, šiame etape Emitentas turėjo teisę sutrumpinti platinimo laikotarpį pasiekus pakankamą investuotojų paklausą, kad būtų užtikrintas obligacijų paskirstymas, artimas investuotojų paraiškų dydžiui. Obligacijų siūlymas buvo užbaigtas jau antrąją platinimo dieną (2025 m. spalio 1 d.), pasiekus 10,5 mln. eurų paklausą nominalia verte ir daugiau nei du kartus viršijus platintą kiekį.
Emitentas dėkoja investuotojams už dar kartą parodytą pasitikėjimą ir aktyvų dalyvavimą šiame obligacijų platinimo etape nuo pat jo pradžios. Norėdamas atliepti investuotojų lūkesčius, emitentas nusprendė pilnai patenkinti visus gautus pavedimus. Tokiu būdu ketvirtajame platinimo etape išleidžiamų obligacijų kiekis bus padidintas nuo 5 000 000 eurų iki 10 477 000 eurų nominalia verte, atitinkamai atnaujinant 2025 m. rugsėjo 26 d. patvirtintas ketvirtojo obligacijų platinimo etapo galutines sąlygas ir jų santraukas. Obligacijos bus išleistos ir pervestos į investuotojų vertybinių popierių sąskaitas 2025 m. spalio 17 d. Įvertinus ir ankstesnius tris platinimus, Emitentas bus iš viso išleidęs obligacijų už 40 608 700 eurų.
Obligacijos buvo viešai platinamos mažmeniniams ir instituciniams investuotojams Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Per 2 platinimo dienas iš viso obligacijų panoro įsigyti 146 Baltijos šalių investuotojai.
„Swedbank“ yra obligacijų emisijos organizatorius ir platintojas.
Vienos obligacijos nominali vertė – 100 eurų. Už obligacijas kas pusmetį mokamos fiksuotos 8 proc. metinės palūkanos, o jos bus išperkamos 2026 m. gruodžio 19 d. Ketvirtojo etapo metu obligacijos buvo platinamos už kainą, kuri atitinka 6,75 proc. metinį pajamingumą.
Emitento vardu:
Marius Žemaitis
Direktorius
Marius.zemaitis@lordslb.lt
