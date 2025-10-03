Eik fasteignafélag hf.: Frestur til ógildingar Samkeppniseftirlitsins vegna kaupa á Festingu hf. liðinn

Vísað er til tilkynningar Eikar fasteignafélags hf. („Eik“ eða félagið“), dags. 23. maí 2025, um kaup félagsins á öllu hlutafé Festingar hf. („Festing“) þar sem fram kemur að kaupin væru gerð með skilyrðum, þ.m.t. um samþykki Samkeppniseftirlitsins.
Samkeppniseftirlitið móttók fullnægjandi samrunatilkynningu samrunaaðila þann 28. ágúst 2025 og lok frests í fyrsta fasa voru því miðuð við 2. október 2025.
Eik hefur ekki borist tilkynning frá Samkeppniseftirlitinu um áframhaldandi rannsókn málsins og er því unnið að frágangi viðskiptanna. Gera má ráð fyrir því að afhending Festingar fari fram á næstu vikum.
Frekari grein verður gerð fyrir viðskiptunum á síðari stigum eftir því sem tilefni er til og í samræmi við lögbundna upplýsingagjöf félagsins.
Hreiðar Már Hermannsson, forstjóri, hreidar@eik.is, s. 590-2200