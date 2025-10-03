STMicroelectronics annonce la date de publication et l’heure de la conférence téléphonique de ses résultats financiers du

troisième trimestre 2025

Genève, le 3 octobre 2025 – STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce la publication de ses résultats financiers du troisième trimestre 2025 le 23 octobre 2025, avant l’ouverture des bourses européennes.

Le communiqué de presse sera disponible immédiatement sur le site de la Société à l'adresse suivante : www.st.com .

STMicroelectronics tiendra une conférence téléphonique avec les analystes, les investisseurs et les journalistes, afin de commenter les résultats financiers du troisième trimestre 2025 et les perspectives actuelles de l’activité de la Société, le 23 octobre 2025 à 9h30.

Cette conférence téléphonique sera retransmise en direct (en mode écoute uniquement) sur le site internet de ST à l'adresse suivante : https://investors.st.com et sera également disponible par la suite jusqu’au 7 novembre 2025.

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 50 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant intégré de composants, nous collaborons avec plus de 200 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, ainsi que le déploiement à grande échelle d’objets autonomes connectés au cloud. Nous sommes en bonne voie pour être neutres en carbone pour toutes les émissions directes et indirectes (scopes 1 et 2), le transport des produits, les voyages d'affaires et les émissions liées aux déplacements des employés (notre objectif pour le scope 3), et pour atteindre notre objectif de 100 % d'approvisionnement en électricité renouvelable d'ici la fin 2027.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

Pour plus d’informations, contacter :

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS :

Jérôme Ramel

Vice-Président exécutif, Développement Corporate & Communication externe intégrée

Tél : +41 22 929 59 20

jerome.ramel@st.com

RELATIONS PRESSE :

Nelly Dimey

Mobile : 06 75 00 73 39

nelly.dimey@st.com

