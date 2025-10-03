Christian Dior : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Société Européenne au capital de € 361 015 032 - 582 110 987 R.C.S Paris
30 avenue Montaigne - 75008 Paris
INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL
Articles L.233-8 II du Code de commerce et
223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers
Code ISIN : FR0000130403
|Date
|Nombre total d’actions composant le capital social
|Nombre total de droits de vote
|30 septembre 2025
|180 507 516
|Total brut de droits de vote : 356 952 782
|Total net* de droits de vote : 356 855 846
* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions sous déduction des actions privées de droit de vote.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025
Pièce jointe