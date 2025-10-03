Christian Dior : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Société Européenne au capital de € 361 015 032 - 582 110 987 R.C.S Paris

30 avenue Montaigne - 75008 Paris

INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

Articles L.233-8 II du Code de commerce et

223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers

Code ISIN : FR0000130403

Date Nombre total d’actions composant le capital social Nombre total de droits de vote 30 septembre 2025 180 507 516 Total brut de droits de vote : 356 952 782 Total net* de droits de vote : 356 855 846







* Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions sous déduction des actions privées de droit de vote.

Fait à Paris, le 3 octobre 2025

