Pro Web Services lance un chatbot alimenté par l’IA pour les cliniques dentaires, première intégration avec Westcoast Smile Dental

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 03 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pro Web Services (PWS), le nom commercial enregistré de Multiaxis Enterprise Inc., a annoncé aujourd’hui le lancement de son nouveau chatbot alimenté par l’intelligence artificielle, conçu spécifiquement pour les cliniques dentaires. La solution ne vise pas seulement à générer des pistes de patients, mais aussi à fournir des renseignements précis qui permettent aux patients de prendre des décisions éclairées concernant leurs soins.

Le premier déploiement du chatbot PWS est désormais actif chez Westcoast Smile Dental, une clinique de Vancouver reconnue pour sa dentisterie esthétique et restauratrice et en tant que dentiste officiel des Canucks de Vancouver (NHL).

Transformer l’engagement des patients en dentisterie

Le chatbot PWS a été conçu pour répondre à deux besoins essentiels dans les cliniques dentaires modernes : une génération efficace de prospects et une communication transparente avec les patients. Contrairement aux chatbots génériques, la plateforme est formée avec des informations propres à la clinique, ce qui lui permet de répondre aux questions courantes, de partager des renseignements sur les traitements et de guider les patients dans le processus de prise de rendez-vous.

Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le chatbot permet aux patients de se renseigner facilement sur des services tels que les implants dentaires, les facettes, le blanchiment, Invisalign et les soins préventifs, tout en aidant les cliniques à accroître les demandes de rendez-vous et à renforcer la confiance des patients.

Gratuit pour les clients en maintenance de sites Web

Reconnaissant que les outils d’engagement numérique sont désormais essentiels, PWS offre le chatbot sans frais supplémentaires à tous ses clients en maintenance de sites Web. Cette approche reflète l’engagement de PWS à doter les petites entreprises des ressources numériques nécessaires pour rester compétitives.

“Les attentes des patients ont évolué”, a déclaré Dampage Perera, directeur général de Multiaxis Enterprise Inc. “Ils veulent des réponses rapides et fiables avant de prendre des décisions de soins de santé. En offrant ce chatbot gratuitement, nous nous assurons que nos clients du secteur dentaire peuvent répondre à ces attentes sans coûts additionnels.”

Westcoast Smile Dental : premier adopteur

Westcoast Smile Dental, située dans le quartier Kitsilano de Vancouver, est la première clinique à adopter le chatbot PWS. Réputée pour sa dentisterie esthétique avancée et pour son rôle auprès des Canucks de Vancouver (NHL), la clinique a toujours adopté l’innovation dans les soins aux patients.

“Le chatbot nous permet d’interagir avec les patients même en dehors des heures de Clinique”, a déclaré le Dr David Cheng de Westcoast Smile Dental. “C’est une extension de notre philosophie axée sur le patient, offrant aux gens la confiance nécessaire pour explorer des options de traitement avant même d’entrer au cabinet.”

Pro Web Services : des solutions numériques sous un même toit

En tant que division numérique de Multiaxis Enterprise Inc., PWS regroupe les services numériques essentiels pour les petites entreprises. De la conception et la maintenance de sites Web à la gestion des médias sociaux, aux relations publiques et au développement d’applications, PWS propose des solutions intégrées adaptées aux besoins réels des entreprises.

Multiaxis Enterprise Inc. est une organisation accréditée par le BBB, soulignant son engagement envers des pratiques éthiques et des relations de confiance avec ses clients au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

Répondre aux besoins des petites entreprises modernes

Le lancement du chatbot PWS survient à un moment où les entreprises de toutes tailles sont sous pression pour numériser leurs opérations. Selon les tendances du secteur, les chatbots sont devenus l’un des outils de croissance les plus rapides pour l’engagement des clients et la conversion des prospects.

“Les petites entreprises luttent souvent contre des services numériques fragmentés”, a ajouté Perera. “En regroupant la maintenance de sites Web, les relations publiques, les médias sociaux et maintenant les chatbots sous un même toit, nous éliminons les obstacles et rendons la technologie avancée accessible à chaque client.”

À propos de Westcoast Smile Dental

Dirigée par les Drs David Cheng et Jeffrey Norden, Westcoast Smile Dental est une clinique dentaire située à Vancouver, spécialisée en dentisterie esthétique, restauratrice et préventive, incluant les implants, les facettes, le blanchiment et Invisalign. La clinique est fière d’être le dentiste officiel des Canucks de Vancouver (NHL) et s’engage à offrir des soins exceptionnels soutenus par une technologie innovante.

À propos de Pro Web Services et Multiaxis Enterprise Inc.

Pro Web Services (PWS) est le nom commercial enregistré de Multiaxis Enterprise Inc., une entreprise canadienne fournissant des solutions numériques intégrées aux petites entreprises. En tant que division numérique de Multiaxis, PWS offre des services allant du développement Web et d’applications, du SEO, de la gestion des médias sociaux, des relations publiques et de l’intégration de chatbots. Multiaxis Enterprise Inc. est accréditée par le Better Business Bureau (BBB) et exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

Ce communiqué est également disponible en anglais pour assurer l’accessibilité aux médias et aux publics canadiens.