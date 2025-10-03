Virbac : Déclaration d'actions et de droits de vote 09/2025

DECLARATION D’ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE
Informations relatives au nombre total de droits de vote et au nombre d’actions composant le capital
(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)
Place cotation : Euronext Paris
Compartiment A
Code ISIN : FR0000031577
|DATE
|Nombre total d’actions
composant le capital social
|Nombre total de droits de vote
|30 Septembre 2025
|8 390 660
|Total brut de droits de vote : 12 705 441
|Total net* de droits de vote : 12 692 605
Total net* = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit de vote
