Virbac : Déclaration d'actions et de droits de vote 09/2025

DECLARATION D’ACTIONS ET DE DROITS DE VOTE

Informations relatives au nombre total de droits de vote et au nombre d’actions composant le capital

(Article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Place cotation : Euronext Paris

Compartiment A

Code ISIN : FR0000031577

DATE Nombre total d’actions

composant le capital social Nombre total de droits de vote 30 Septembre 2025 8 390 660 Total brut de droits de vote : 12 705 441 Total net* de droits de vote : 12 692 605

Total net* = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d’actions – actions privées de droit de vote

