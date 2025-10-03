Transgene présente de nouvelles données d’immunologie de la Phase I de TG4050, son vaccin thérapeutique individualisé, au SITC 2025

Strasbourg, France, le 3 octobre 2025, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, présente un poster, à la 40e conférence annuelle de la Société pour l’immunothérapie du cancer (SITC) mettant en avant l’analyse approfondie de la réponse cellulaire T spécifique des néoantigènes issue de l’essai randomisé de Phase I de son vaccin thérapeutique individualisé TG4050. Le congrès se tiendra à National Harbor (Maryland, États-Unis) du 5 au 9 novembre 2025.

Détails du poster

Titre : “Profiling of the neoantigen-specific T cell response after adjuvant TG4050 individualized therapeutic vaccination in a randomized Phase 1 trial for locally advanced resected HPV negative HNSCC”.

Poster et numéro d’abstract : 502

: 502 Date : 8 novembre 2025

: 8 novembre 2025 Auteur : C. Le Tourneau

L’abstract sera disponible sur le site internet du SITC le 4 novembre 2025 à 15h00.

TG4050 est une immunothérapie individualisée développée pour traiter les tumeurs solides. Il est issu de la plateforme myvac® qui s’appuie sur les technologies d’intelligence artificielle de NEC. TG4050 fait l’objet d’un essai de Phase I/II multicentrique randomisé en monothérapie dans le traitement adjuvant des cancers de la tête et du cou HPV-négatifs (NCT04183166).

Transgene a présenté, lors d’une présentation orale rapide à la conférence de l’ASCO en juin 2025, que tous les patients traités avec TG4050 lors de la Phase I étaient toujours en rémission clinique et sans récidive après au moins deux ans de suivi, alors que 3 patients sur 16 ont rechuté dans le bras observationnel au cours de la même période.

Dans le cadre d’une collaboration entre Transgene et NEC, le développement de TG4050 se poursuit en Phase II pour cette indication. L’inclusion des patients pour cette nouvelle phase est actuellement en cours.

***

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies basées sur des vecteurs viraux au stade clinique. TG4050, candidat phare de la Société, est le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac® et a obtenu la preuve de principe clinique chez des patients atteints de cancer de la tête et du cou, traités en situation adjuvante. La Société développe d’autres candidats basés sur des vecteurs viraux tel que BT-001, un virus oncolytique basé sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®, en développement clinique. La Société mène d’autres programmes de recherche basés sur sa technologie de vecteurs viraux pour soutenir le développement de son portefeuille de candidats.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.com.

Suivez-nous sur X (ex-Twitter) : @TransgeneSA, LinkedIn : @Transgene et Bluesky : @Transgene

Contacts

Transgene : Media : Investisseurs & Analystes : Caroline Tosch Lucie Larguier Responsable Communication corporate et scientifique Directrice Financière +33 (0)3 68 33 27 38 Nadege Bartoli communication@transgene.fr Chargée Relations Investisseurs

et Communication Financière Citigate Dewe Rogerson & Grayling +33 (0)3 88 27 91 00/03 Olivier Bricaud/Marie Frocrain investorrelations@transgene.fr + 33 (0) 7 63 73 05 67 transgeneFR@citigatedewerogerson.com





Déclarations prospectives de Transgene

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.com). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

Pièce jointe