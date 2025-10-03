La CTF/FCE annonce quelles sont les organisations lauréates du Prix Norm Goble de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants de 2025

OTTAWA, Ontario, 03 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) est heureuse d’annoncer le nom des organisations lauréates du Prix Norm Goble de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants (JME) de 2025.

Créé en 2014 en l’honneur de Norman Goble, le Prix Norm Goble est remis à des organisations partenaires de la CTF/FCE à l’étranger qui profitent de la JME pour rappeler toute la valeur de l’éducation publique.

Cette année, trois organisations se sont distinguées par leur créativité et les retombées des activités qu’elles ont proposées sur le thème « À l’œuvre pour rendre la vie meilleure ». De leurs initiatives se dégagent des idées novatrices, un sens de l’engagement communautaire et une réelle volonté de célébrer le corps enseignant et l’éducation publique. Les organisations lauréates sont la Ghana National Association of Teachers, le National Teachers’ Union of South Sudan et le Uganda National Teachers’ Union. Chacune a reçu une bourse de 1 500 $ qui l’aidera à mener les activités qu’elle propose pour l’occasion.

Ghana National Association of Teachers (GNAT)



La GNAT concentrera ses célébrations dans la région de la Volta, mais neuf autres régions organiseront également des activités. Au programme sont prévus un symposium et une exposition, y compris des ateliers et des panels sur les défis de l’éducation, les solutions possibles et l’influence positive des enseignantes et enseignants dans leurs communautés. Une cérémonie rendra hommage aux membres du personnel de l’éducation qui font preuve d’un dévouement exceptionnel envers les élèves en difficulté. De leur côté, les élèves prendront part à un concourt d’art et de poésie les invitant à créer une œuvre qui montre comment les enseignantes et enseignants ont transformé leur vie. Pour favoriser la participation, les enseignantes et enseignants pourront se joindre aux célébrations soit en personne soit en mode virtuel. Toutes les activités visent à souligner la valeur de la profession enseignante et des enseignantes et enseignants.



National Teachers’ Union of South Sudan (NTUSS), au Soudan du Sud



Dans le cadre de ses activités de célébration de la JME, le NTUSS mettra en relief l’importance des enseignantes et enseignants et le rôle des syndicats de l’enseignement dans la promotion de la coopération. L’évènement réunira des membres du personnel enseignant, des associations parents-enseignants, des élèves, des ONG, des responsables gouvernementaux et des membres du public. Au programme sont prévus des discours de représentantes et représentants du gouvernement et d’ONG, des présentations du NTUSS ainsi que du théâtre mettant en scène des élèves. Les personnes invitées assisteront aussi à un concert donné par un groupe de la police ainsi qu’à des numéros de danse traditionnelle et moderne. Le tout fera l’objet d’une couverture médiatique tout au long de la journée. Pour marquer l’occasion, des invitées et invités d’honneur planteront des arbres, symboles pérennes de la célébration.



Uganda National Teachers’ Union (UNATU), en Ouganda



Le UNATU s’associera avec un média national pour lancer la « Teachers Make Lives Better – Street Voices Campaign » (les enseignantes et enseignants rendent la vie meilleure — campagne pour faire entendre les voix de la rue). Cette campagne donnera aux Ougandaises et Ougandais la chance de rendre publiquement hommage aux membres du personnel enseignant qui ont changé leur vie. Diffusée dans l’ensemble du pays grâce à la télévision, à la radio et aux médias sociaux, la campagne transformera les voix individuelles en une célébration collective de la profession. Non seulement elle soulignera les contributions d’enseignantes et enseignants, mais elle rappellera à quel point la profession enseignante mérite notre reconnaissance et des investissements durables. Conçue dans le respect de l’environnement, la campagne donnera lieu à un impérissable témoignage d’appui aux enseignantes et enseignants, surtout en cette période de grève découlant de négociations collectives difficiles.



Le Prix Norm Goble de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants

Le Prix rend hommage à Norman Goble, Ph. D., secrétaire général de la CTF/FCE de 1970 à 1982, qui a joué un rôle déterminant dans la création de la Journée mondiale des enseignantes et des enseignants en 1994. Le travail de Norman Goble demeure une source d’inspiration pour le milieu de l’éducation dans le monde entier, et la CTF/FCE a à cœur d’aider ses organisations partenaires à perpétuer son héritage en rendant hommage au corps enseignant et en défendant l’éducation publique.

La Journée mondiale des enseignantes et des enseignants (JME) est célébrée dans le monde entier le 5 octobre, date à laquelle la Recommandation OIT/UNESCO concernant la condition du personnel enseignant a été adoptée, en 1966. Les gouvernements signataires ont ainsi reconnu à l’unanimité l’importance pour la société d’avoir des enseignantes et enseignants compétents, qualifiés et motivés, ce qui reste tout aussi vrai aujourd’hui.

Chaque année, la JME réitère un même engagement : reconnaître et soutenir les personnes qui facilitent l’apprentissage et rendent l’avenir plus radieux.

La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Fondée en 1920, la CTF/FCE est une alliance nationale d’organisations provinciales et territoriales de l’enseignement qui représentent plus de 370 000 membres du corps enseignant et autres travailleurs et travailleuses du secteur de l’éducation au Canada. Elle est également affiliée à l’Internationale de l’Éducation, qui compte plus de 33 millions de membres parmi le personnel de l’éducation de par le monde.

Aux médias : Veuillez adresser vos demandes de renseignements à :

Nika Quintao, directrice des Affaires publiques (CTF/FCE)

nquintao@ctf-fce.ca

613-688-4319