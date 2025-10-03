Laurent-Perrier : Déclaration mensuelle des droits de vote au 30.09.2025

Laurent-Perrier

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 22.594.271,80 euros

Siège Social : 32, avenue de Champagne 51150 Tours-sur-Marne

RCS Reims B 335 680 096

Informations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital social

Article L 233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote Nombre total de droits de vote, sans les actions privées de droit de vote 30/09/2025 5 945 861 9 511 253 9 424 497

Laurent-Perrier est l’un des rares groupes de maisons de champagne cotés en Bourse, qui soient dédiés exclusivement au champagne et focalisés sur le haut de gamme. Il dispose d’un large portefeuille de produits renommés pour leur qualité, autour des marques Laurent-Perrier, Salon, Delamotte et Champagne De Castellane.

Code ISIN : FR 0006864484

Bloomberg : LPE:FP

Reuters : LPER.PA Laurent-Perrier appartient au compartiment B d’Euronext. Indice principal CAC All Shares. Il entre dans la composition des indices EnterNext© PEA-PME 150 et Euronext® FAMILY BUSINESS.















Flore Steinmetz

Groupe Laurent-Perrier

Téléphone : +33 3 26 58 17 00

Pièce jointe