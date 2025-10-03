EW 投資者消息：若您因 Edwards Lifesciences Corporation (NYSE: EW) 蒙受損失，請聯絡 Rosen Law Firm 了解您的權益

x紐約, Oct. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續調查 Edwards Lifesciences Corporation (NYSE: EW) 董事及高層管理人員可能違反授信責任的事件。

影響：若您目前持有 Edwards 的股票，請瀏覽本事務所的網站 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=29704 以取得更多資訊。 您亦可致電免費電話 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Rosen Law Firm 的 Phillip Kim 律師聯絡。

