INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Publication relative à des notifications de transparence

Mont-Saint-Guibert (Belgique), le 3 octobre 2025, 22:30h CET / 16:30h ET – Conformément à l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq : NYXH) annonce qu’elle a reçu une notification de transparence comme détaillée ci-dessous.

Vestal Point Capital

Le 1er octobre 2025, Nyxoah a reçu une notification de transparence de Vestal Point Capital suite à une acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote. Sur la base de la notification, Vestal Point Capital détient 1.113.575 droits de vote, représentant 2,97% du nombre total des droits de vote en date du 24 septembre 2025 (37.544.782).

La notification datée du 30 septembre 2025 contient les informations suivantes :

Motif de la notification : Acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote Franchissement vers le bas du seuil minimum

: Notification par : une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle

: une entreprise mère ou une personne détenant le contrôle Personnes tenues à la notification : Vestal Point Capital, LLC (avec adresse à 632 Broadway, Suite 602, New York, NY 10012, Etats-Unis) Vestal Point Capital, LP (avec adresse à 632 Broadway, Suite 602, New York, NY 10012, Etats-Unis) Ryan Wilder (avec adresse à 632 Broadway, Suite 602, New York, NY 10012, Etats-Unis)

: Date du dépassement de seuil : le 24 septembre 2025

: le 24 septembre 2025 Seuil franchi : 3%

: 3% Dénominateur : 37.544.782

: 37.544.782 Détails de la notification :

A) Droits de vote Notification précédente Après la transaction # droits de vote # droits de vote % de droits de vote Détenteurs de droits de vote Attachés à des titres Non liés à des titres Attachés à des titres Non liés à des titres Ryan Wilder 0 0 0 0,00% 0,00% Vestal Point Capital, LLC 0 0 0 0,00% 0,00% Vestal Point Capital, LP 1.809.843 1.113.575 0 2,97% 0,00% Sous-total 1.809.843 1.113.575 2,97% TOTAL 1.113.575 2,97%

Chaine des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles la participation est effectivement détenue : Vestal Point Capital, LP (investment manager) est contrôlée par Vestal Point Capital, LLC (general partner). Vestal Point Capital, LLC est contrôlée par Mr. Ryan Wilder (managing member).

: Vestal Point Capital, LP (investment manager) est contrôlée par Vestal Point Capital, LLC (general partner). Vestal Point Capital, LLC est contrôlée par Mr. Ryan Wilder (managing member). Information supplémentaire : Vestal Point Capital, LP est la société de gestion d'investissement qui peut exercer les droits de vote de manière discrétionnaire, en l'absence d'instructions spécifiques.

Contact:

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



