Le fonds de revenu Canoe EIT annonce le rachat volontaire en espèces pour 2025

CALGARY, Alberta, 03 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le fonds de revenu Canoe EIT (« Canoe » ou le « fonds ») (Bourse de Toronto : EIT.UN) a annoncé aujourd’hui le prix du rachat volontaire en espèces pour 2025.

Rachat volontaire annuel en espèces

La date de rachat volontaire annuel en espèces du fonds est fixée au 5 décembre 2025. Les porteurs de parts peuvent faire racheter les parts du fonds à un prix correspondant à 95 % de la valeur liquidative moyenne des trois jours de bourse précédant la date de rachat du 5 décembre 2025, moins les coûts directs. Les coûts directs devraient être inférieurs à 1 %. Si toutes les demandes de rachat dépassent 10 % de l’ensemble des parts en circulation du fonds le 14 novembre 2025, dernière journée pour présenter les demandes de rachat, le fonds procédera aux rachats jusqu’au maximum possible au prorata en fonction du nombre total de parts soumises pour rachat. Le paiement des parts qui ont été soumises pour rachat et dont le rachat a été accepté sera effectué au plus tard le 30 décembre 2025.

Les porteurs de parts qui souhaitent faire racheter leurs parts doivent signaler leur intention auprès de leur conseiller en placements ou de leur bureau de courtage au plus tard le 14 novembre 2025. Les porteurs de parts sont priés de communiquer directement avec leur conseiller en placements ou leur bureau de courtage pour confirmer leurs délais à l’interne. Les porteurs de parts inscrits, qui détiennent un certificat d’actions matériel en leur nom, doivent communiquer avec l’agent des transferts du fonds, Alliance Trust Company, au numéro 1-877-537-6111, pour faire racheter leurs parts. Les parts qui ont été acceptées pour le rachat demeureront admissibles aux distributions d’octobre 2025 et de novembre 2025, qui doivent être versées en novembre 2025 et en décembre 2025, respectivement.

Veuillez prendre note que les demandes de rachat faites par un porteur de parts non résident peuvent être assujetties à une retenue d’impôt.

Dates clés

Du 3 octobre au 14 novembre 2025 Les porteurs de parts peuvent soumettre leurs parts pour rachat. Les 2, 3,et 4 décembre 2025 Détermination du prix de rachat en fonction de la valeur liquidative moyenne de ces jours de bourse. Le 5 décembre 2025 Date du rachat. Le 30 décembre 2025 Versement des produits du rachat au plus tard à cette date.

À propos du fonds de revenu Canoe EIT

Le fonds de revenu Canoe EIT est l’un des fonds de placement à capital fixe les plus importants au Canada; il vise à maximiser les distributions mensuelles et l’appréciation du capital en investissant dans un portefeuille largement diversifié de titres de haute qualité. Coté à la Bourse de Toronto sous le symbole EIT.UN, le fonds est activement géré par Robert Taylor, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille de Canoe Financial.



À propos de la Financière Canoe

Financière Canoe est l'une des sociétés de fonds communs de placement indépendantes connaissant la croissance la plus rapide au Canada, gérer plus de 20,5 milliards de dollars d'actifs parmi une gamme diversifiée de fonds communs de placement primés. Fondée en 2008, Financière Canoe est une société de gestion de placements appartenant à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les Canadiens. Financière Canoe a une présence importante partout au Canada, notamment grâce à ses bureaux à Calgary, Toronto et Montréal.

Plus d'informations

Relations avec les investisseurs

1–877–434–2796

info@canoefinancial.com

Le présent communiqué ne doit pas être distribué aux agences de transmission américaines ni être diffusé aux États-Unis.

Le fonds verse des distributions mensuelles d’un montant composé en partie ou en totalité du remboursement de capital de la valeur liquidative par part. Le remboursement du capital réduit le montant du placement initial et peut entraîner le remboursement du montant total de votre placement initial. Un remboursement de capital non réinvesti diminue la valeur liquidative du fonds, ce qui réduit la capacité de celui-ci à produire des revenus à l’avenir. Vous ne devriez pas tirer de conclusions à propos du rendement du fonds en vous fiant au montant de cette distribution. Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire les renseignements sur le fonds présentés sur www.sedar.com avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis et leur rendement passé n’est pas garant de leur rendement futur. La présente communication ne saurait être interprétée comme un appel public à l’épargne visant la vente de titres, ou comme une sollicitation dans le cadre d’une offre d’achat de valeurs mobilières. Une telle offre ne peut être présentée qu’au moyen d’un prospectus ou de tout autre document de placement applicable; ces documents doivent être lus attentivement avant de procéder à un placement. La présente communication n’est offerte qu’à titre d’information. Les investisseurs devraient consulter leur conseiller en placement pour obtenir les renseignements et les facteurs de risque concernant certaines stratégies précises et divers produits de placement.