Rosen Law Firm 調查 Danaher Corporation 董事和高層違反受託人責任之行為 - DHR

紐約, Oct. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

全球投資人權益律師事務所 Rosen Law Firm 持續調查 Danaher Corporation（NYSE：DHR）董事和高層對受託人責任的潛在違反行為。

如果您目前持有 Danaher 的股票，請前往該律所網站以瞭解更多資訊：https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=17717。 您也可以聯絡 Rosen Law Firm 的律師 Phillip Kim，免付費電話：866-767-3653，或寄送電子郵件至 case@rosenlegal.com。

為何選擇 Rosen Law：我們建議投資人選擇具有成功領導團隊贏得訴訟經驗紀錄的合格律師。 通常，發布通知的法律事務所缺乏相當的經驗、資源或任何具有代表性的同儕認可。 許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。 選擇律師還需明智的抉擇。 Rosen Law Firm 為全球投資人代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 達成了當時針對中國公司有史以來規模最大的證券集體訴訟達成和解。 2017 年，Rosen Law Firm 在 ISS Securities Class Action Services 證券集體訴訟及解數量排名中位居第一。 自 2013 年以來，本律所每年都位列前 4，為投資人索回了數億美元。 僅在 2019 年，本律所就為投資人索回超過 4.38 億美元。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 被 law360 評為原告律師協會的巨擘。 事務所多名律師均曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

歡迎透過 LinkedIn 的最新動態關注我們 : https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、在 Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或在 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/。

律師廣告。 過往結果無法保證獲得類似成效。

-------------------------------

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師

Phillip Kim 律師

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016

電話：(212) 686-1060

免付費電話：(866) 767-3653

傳真：(212) 202-3827

case@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com