SNAP 截止日期：全球投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵蒙受損失的 Snap Inc. 投資者在對 SNAP 提出證券集體訴訟的重要截止日期前聘請律師

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒在 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 8 月 5 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期」）購買 Snap Inc.（NYSE: SNAP）證券之人士注意，首席原告重要截止日期為 2025 年 10 月 20 日。

影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Snap 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排，免去任何自付費用或開支。

下一步行動：如欲加入 Snap 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=2663 或免費致電 866-767-3653 或電郵至 case@rosenlegal.com 與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。 該案目前已提出集體訴訟。 若您希望擔任首席原告，請務必於 2025 年 10 月 20 日前向法院提出申請。 首席原告是集體訴訟中代表其他成員指導訴訟的代表方。

為何選擇 Rosen Law：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績紀錄的合格律師。 通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。 許多此類律師事務所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律師事務所合作。選擇律師還需明智。 Rosen Law Firm 為全球投資者代理法律事務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。 Rosen Law Firm 當時曾針對一家中國公司發起迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。 Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師行。 自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數以億計美元的資金。 僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 $4.38 億美元的資金。 2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。 事務所的多位律師曾獲得 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間製造出一種錯誤假象，在強調宏觀經濟潛在不穩定性的同時，使人相信他們掌握與 Snap 預計廣告收益及預期增長有關的可靠資訊。 實際上，Snap 對廣告增長與收益潛力的樂觀報告與現實不符，皆因此等報告過度依賴 Snap 實現其潛能的能力；當被告以宏觀經濟形勢導致缺乏能見度為理由作出辯解時，Snap 其實已承受因實行上出現重大錯誤所帶來的後果。 訴訟稱真實詳情被公開後，投資者已蒙受損失。

上述集體訴訟尚未獲得確認。 在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。 您可自行選擇律師， 也可以作為集體訴訟缺席成員，且目前無需採取任何行動。 投資者獲取未來任何潛在賠償份額的資格不取決於是否擔任首席原告。

歡迎透過以下方式關注我們以了解最新動態：LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm、Twitter: https://twitter.com/rosen_firm 或 Facebook: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/。

