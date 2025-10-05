Datavault AI Terpilih untuk Mendukung Dream Bowl XIV Tokenisasi Pertama dan Kejuaraan eSport Global pada 11 Januari di AT&T Stadium, Arlington, TX

Kemitraan dengan Cutting Edge Sports Management dan FN Esports menghadirkan teknologi ADIO® dan VerifyU® milik Datavault dalam futbol kampus, kompetisi eSport Madden dan tim, serta kejuaraan balap drone.

BEAVERTON, Oregon, Oct. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT), pemimpin dalam visualisasi, valuasi, dan monetisasi data berbasis AI, hari ini mengumumkan dua kemitraan strategis dengan Cutting Edge Sports Management dan FN Esports.

Kolaborasi ini akan semakin mengintegrasikan teknologi inovatif Perusahaan ke dalam sektor olahraga dan hiburan, yang menekankan keadilan statistik dalam seleksi atlet, tokenisasi berbasis blockchain untuk aksesibilitas lebih baik, serta upaya promosi kesehatan dan kesejahteraan bagi para calon atlet profesional. Dengan memilih Datavault AI untuk sponsor tokenisasi dan proses undangan berbasis statistik, Dream Bowl XIV memelopori terobosan dalam pertandingan persiapan futbol kampus yang menghadirkan atlet sepak bola dan eSport terbaik di tingkat kampus, serta merevolusi tokenomik dalam olahraga dan hiburan.

Dream Bowl

Dream Bowl merupakan Kompetisi All-Star Futbol Kampus yang menampilkan pemain terbaik dari seluruh penjuru negeri. Pertandingan dan rangkaian acara ini merupakan perayaan atas keunggulan, komitmen, dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pemain beserta keluarga mereka.

Global Esports Federation

Global Esports Federation mempromosikan kredibilitas, legitimasi, dan prestise eSport. Kami mengumpulkan para atlet, pemain, dan pemimpin industri bersama-sama di satu platform yang inklusif.

Dengan misi untuk mengembangkan kompetisi sekaligus membangun komunitas serta hubungan antara olahraga, eSport, dan teknologi. GEF mengembangkan suara autentik bagi gerakan eSport di seluruh dunia. Kami bangga telah membentuk lebih dari 180 kemitraan global dan Federasi Anggota, merek-merek global, penerbit, pengembang, serta mitra strategis.

Sorotan – Kemitraan Datavault AI

Datavault AI Berekspansi ke Olahraga & eSport

Seleksi untuk Dream Bowl: Datavault AI telah terpilih untuk mendukung pemberian sponsor yang ditokenisasi dan undangan berbasis statistik untuk atlet futbol dan eSport terbaik tingkat kampus. Acara dijadwalkan berlangsung pada 11 Januari 2026 di AT&T Stadium, Arlington, TX, dan akan disiarkan melalui televisi nasional serta platform streaming, yang akan diumumkan kemudian.

Datavault AI telah terpilih untuk mendukung pemberian sponsor yang ditokenisasi dan undangan berbasis statistik untuk atlet futbol dan eSport terbaik tingkat kampus. Acara dijadwalkan berlangsung pada 11 Januari 2026 di AT&T Stadium, Arlington, TX, dan akan disiarkan melalui televisi nasional serta platform streaming, yang akan diumumkan kemudian. Jalur Amatir ke Pro: Para pencari bakat, universitas, dan liga game profesional mendapatkan kesempatan terakhir untuk menilai para pemain bertalenta AS, yang didukung oleh keadilan statistik berbasis AI dan pemberian kredensial VerifyU®.

Para pencari bakat, universitas, dan liga game profesional mendapatkan kesempatan terakhir untuk menilai para pemain bertalenta AS, yang didukung oleh keadilan statistik berbasis AI dan pemberian kredensial VerifyU®. Kejuaraan eSport: Juara Global Madden 2026, Juara Tim eSport Global, dan Juara Balap Drone akan diumumkan, dengan teknologi Datavault yang menjamin keaslian dan keterlibatan penggemar.

Juara Global Madden 2026, Juara Tim eSport Global, dan Juara Balap Drone akan diumumkan, dengan teknologi Datavault yang menjamin keaslian dan keterlibatan penggemar. Kemitraan Cutting Edge Sports: Integrasi teknologi tone ADIO® untuk meningkatkan kualitas pengalaman penggemar Dream Bowl, statistik real time, token sponsor, serta inisiatif kesehatan dan kebugaran, melalui kolaborasi dengan Asosiasi Alumni NFL.

Integrasi teknologi tone ADIO® untuk meningkatkan kualitas pengalaman penggemar Dream Bowl, statistik real time, token sponsor, serta inisiatif kesehatan dan kebugaran, melalui kolaborasi dengan Asosiasi Alumni NFL. Kemitraan FN Sports: Peluncuran akademi eSport yang menggunakan VerifyU® untuk pemberian kredensial, sistem anti-curang, dan aset yang ditokenisasi, memperluas jangkauan ke Korea Selatan, AS, dan pasar global.

Peluncuran akademi eSport yang menggunakan VerifyU® untuk pemberian kredensial, sistem anti-curang, dan aset yang ditokenisasi, memperluas jangkauan ke Korea Selatan, AS, dan pasar global. Kesempatan: Menempatkan Datavault AI untuk memanfaatkan pertumbuhan di pasar olahraga & hiburan senilai lebih dari $600 miliar1 melalui ekosistem yang ditokenisasi, pengalaman penggemar generasi berikutnya, dan ekspansi eSport global.

Kemitraan dengan Cutting Edge Sports Management

Melalui perjanjiannya dengan Cutting Edge Sports Management, teknologi ADIO® milik Datavault AI akan meningkatkan kualitas pengalaman penggemar di Dream Bowl XIV, yang dijadwalkan berlangsung di AT&T Stadium, Arlington, TX, pada 11 Januari 2026. Kemitraan ini memanfaatkan analisis data canggih untuk meninjau dan mengundang pemain futbol kampus berdasarkan metrik performa statistik yang komprehensif, yang memberikan kesempatan lagi bagi talenta yang terabaikan untuk mewujudkan impian mereka untuk menjadi atlet profesional di National Football League (NFL). Pencari bakat, universitas, dan liga game profesional akan mendapatkan kesempatan terakhir untuk menilai pemain bertalenta AS yang sedang berkembang dalam lingkungan berisiko tinggi yang dirancang untuk menjembatani jalur dari amatir ke profesional.

Tim pengembangan Datavault AI akan merancang dan menghadirkan arsitektur token serta sistem manajemen yang komprehensif melalui platform Datavault AI untuk atlet, pelatih, dan pemandu sorak. Inti dari ini adalah diperkenalkannya Dream Bowl Weekend 2026 Coins, sebuah ekosistem yang ditokenisasi yang menjamin keadilan statistik dalam seleksi peserta dengan menggunakan algoritma berbasis AI untuk mengevaluasi dan mengurutkan peringkat atlet secara objektif. Koin ini akan mendukung undangan NFT agar mendapatkan akses eksklusif ke acara, paket sponsor yang ditokenisasi yang memungkinkan merek untuk menawar dan berinteraksi dengan demografis yang ditargetkan secara aman, serta mekanisme penghargaan bagi penampilan yang menonjol. Teknologi tone ADIO Perusahaan akan mendorong keterlibatan audiens, meningkatkan trafik pengunjung di seluruh lokasi acara, menyajikan data statistik atlet secara real time, serta memanfaatkan berbagai peluang pemberian sponsor. Token undangan, token penghargaan, dan token kejuaraan akan dirancang, dicetak, dan didistribusikan secara eksklusif melalui teknologi Datavault AI.

Kemitraan ini semakin mengintegrasikan sistem tone ADIO® ke dalam acara olahraga besar dan pengalaman hiburan skala besar. Teknologi ini mentransmisikan informasi melalui tone frekuensi tinggi—yang tidak terdengar oleh telinga manusia—yang dirancang agar berfungsi dengan lancar di perangkat seluler, penyiaran, platform streaming, dan di dalam tempat hiburan. Sebuah balon udara khusus akan terbang di atas AT&T Stadium untuk memancarkan tone ADIO, yang memungkinkan penggemar menikmati pengalaman yang lebih interaktif, termasuk kesempatan untuk tampil di layar video raksasa stadion.

Sekarang memasuki tahun ke-14, Dream Bowl adalah pertandingan all-star futbol unggulan yang memberi pemain platform untuk menunjukkan kemampuan atletik mereka saat mereka mengejar impian untuk dipilih masuk dalam NFL. Melalui kolaborasi dengan Asosiasi NFL Alumni, Datavault AI akan mempromosikan inisiatif kesehatan dan kebugaran, termasuk lokakarya tentang pencegahan cedera, sumber daya kesehatan mental, dan perencanaan karier jangka panjang, yang memastikan peserta siap untuk meraih kesuksesan yang berkelanjutan baik di dalam maupun di luar lapangan.

“Datavault sangat senang dapat menjalin kemitraan baru ini dengan Cutting Edge Sports Management dan FN Esports sekaligus memperkuat hubungan kami dengan Asosiasi Alumni NFL. Dream Bowl ini akan menampilkan teknologi Datavault dan ADIO kami untuk meningkatkan kualitas pengalaman bagi penggemar, pemain, dan peserta, serta manajemen hasil donor yang didukung oleh Datavault AI," kata Nathaniel Bradley, CEO Datavault AI. “Dream Bowl, yang didukung oleh teknologi Datavault AI, menawarkan 'kesempatan emas' bagi atlet SMA dan kampus sub-Divisi yang mungkin sebelumnya terabaikan, dengan tetap memprioritaskan keadilan statistik dan pengembangan atlet secara menyeluruh.”

“Sebagai juara Super Bowl dua kali, saya tahu betul Dream Bowl bukan sekadar ajang unjuk bakat—ini tentang membentuk juara seumur hidup," ucap Billy Davis, Direktur Bersama Inisiatif Kesehatan untuk Asosiasi Alumni NFL. “Saya bangga melihat Dream Bowl tidak hanya menjadi ajang unjuk bakat, tetapi juga mempersiapkan atlet untuk meraih kesuksesan dalam aspek kesehatan, karier, dan kehidupan di luar pertandingan.”

Tambahan yang menarik di Dream Bowl XIV adalah Kejuaraan Madden NFL perdana dari Electronic Arts, yang diselenggarakan melalui kolaborasi dengan FN Esports. Di sini, perangkat lunak pemberian kredensial VerifyU milik Datavault akan digunakan untuk memverifikasi peserta dengan peringkat tinggi dari seluruh dunia dalam video game populer, dengan data statistik digunakan untuk mengidentifikasi dan mengundang gamer terbaik berdasarkan metrik kinerja yang terverifikasi, yang memberikan mereka kesempatan baru untuk mengubah hobi menjadi karier profesional di bidang eSport.

“Saya sangat antusias bahwa kami, di Datavault, berkolabroasi dengan Cutting Edge Sports Management untuk menggunakan teknologi kami dalam meningkatkan pengalaman keseluruhan Dream Bowl serta memberikan kesempatan kepada atlet yang bercita-cita tinggi untuk meraih impian mereka," kata Avery Blaikie, Staf Penjualan dan Pemasaran di Datavault.

Kemitraan dengan FN Esports

ESport telah meledak popularitasnya di seluruh dunia, terutama di Korea Selatan, yang menarik minat jutaan penonton dan menghasilkan pendapatan miliaran dolar, serta berkembang pesat di Amerika Serikat dan negara lain sebagai jalur resmi bagi para gamer untuk meraih status profesional. Melalui kemitraan bersama FN Esports, Datavault AI ingin memupuk inovasi, meningkatkan pengalaman pengguna, dan memperluas jangkauan global eSport serta balap drone kelas dunia di Korea Selatan, Amerika Serikat, dan negara lainnya. Bersama-sama, kedua perusahaan ini akan mendirikan akademi eSport yang didukung oleh teknologi VerifyU milik Datavault AI—solusi yang sudah dipatenkan untuk menciptakan kredensial yang aman, kebal modifikasi, dan mudah diverifikasi untuk mencegah penipuan—sekaligus menerapkan peninjauan pemain berbasis data statistik untuk menemukan dan mengundang gamer berbakat agar bisa terjun ke kompetisi.

Secara khusus, FN Esports akan memanfaatkan platform VerifyU milik Datavault untuk:

" Verifikasi Identitas : Memanfaatkan sistem biometrik, berbasis blockchain atau autentikasi multifaktor untuk mengonfirmasi identitas pemain, pelatih, dan staf.

: Memanfaatkan sistem biometrik, berbasis blockchain atau autentikasi multifaktor untuk mengonfirmasi identitas pemain, pelatih, dan staf. " Validasi Kredensial : Menerapkan sertifikat digital yang aman untuk memvalidasi penyelesaian pelatihan, partisipasi turnamen, dan penilaian keterampilan.

: Menerapkan sertifikat digital yang aman untuk memvalidasi penyelesaian pelatihan, partisipasi turnamen, dan penilaian keterampilan. Sistem Anti-Curang dan Fair Play (Permainan yang Adil dan Sportif) : Mengintegrasikan alat pemantauan yang real time dan analisis berbasis AI untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan atau manipulasi selama latihan dan kompetisi.

: Mengintegrasikan alat pemantauan yang real time dan analisis berbasis AI untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan atau manipulasi selama latihan dan kompetisi. Akreditasi Akademi : Mengembangkan kerangka terstandardisasi untuk mengakreditasi akademi eSport di seluruh dunia, yang memastikan kualitas yang konsisten dan kepatuhan terhadap standar etika.

: Mengembangkan kerangka terstandardisasi untuk mengakreditasi akademi eSport di seluruh dunia, yang memastikan kualitas yang konsisten dan kepatuhan terhadap standar etika. Privasi Data dan Kepatuhan: Menjamin bahwa semua teknologi verifikasi sesuai dengan peraturan perlindungan data internasional, seperti PIPA, GDPR, dan CCPA.



Selain itu, kemitraan ini memberikan FN Esports akses ke rangkaian teknologi Datavault AI—termasuk teknologi tone ADIO, teknologi DVHolo, platform Information Data Exchange (“IDE”), AR/VR, blockchain, dan solusi cloud untuk game—untuk manajemen turnamen, analisis pemain, dan keterlibatan penonton. Ini termasuk tokenisasi aset eSport mirip dengan model Dream Bowl, dengan NFT untuk undangan dan sponsor guna memperluas akses dan memastikan fair play melalui seleksi berbasis data.

Datavault AI dan FN Esports juga akan berkolaborasi dalam koordinasi acara untuk Dream Bowl XIV, turnamen eSport Madden NFL, dan seleksi tempat acara; kampanye pemasaran dan penyuluhan audiens; serta program yang berfokus pada edukasi dan pengembangan pemain bertalenta, dengan penekanan khusus pada penggunaan wawasan (insight) statistik untuk meninjau dan mengundang gamer dari seluruh dunia.

“ESport sangat populer di Korea Selatan dan memiliki potensi besar untuk melebarkan sayap ke seluruh dunia," kata Darrell Jung, Country Manager Korea Selatan Datavault. “Kemitraan kami dengan FN Esports membangun fondasi teknologi untuk mendukung pertumbuhan eSport di Korea Selatan, seiring dengan meningkatnya jumlah tempat penyelenggaaan kompetisi eSport, atlet, serta kompetisi drone dan robotik di banyak negara lainnya, sekaligus memberi gamer kesempatan tambahan untuk meraih kesuksesan di tingkat profesional melalui undangan yang adil dan berbasis statistik.”

Sebagai pemilik Tim eSport Sejong—yang mewakili Sejong, ibu kota administratif Korea Selatan, dan secara konsisten diakui sebagai juara global di bidangnya—saya memiliki harapan sangat besar untuk menggunakan Datavault dalam manajemen data eSport secara menyeluruh dan penggunaan data akademik bagi para pemain eSport kami," ujar Yun Chang-hwan, CEO FN Esports.

Tentang Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) merupakan yang terdepan dalam pengalaman data berbasis AI, valuasi, dan monetisasi aset. Platform berbasis cloud perusahaan ini menyediakan solusi komprehensif dengan penekanan pendekatan kolaboratif di Divisi Ilmu Akustik dan Ilmu Datanya. Divisi Ilmu Akustik milik Datavault AI memiliki teknologi yang sudah dipatenkan seperti Wisam®, ADIO®, dan Sumerian® dan teknologi transmisi suara HD nirkabel multikanal dan spasial dasar dan terkemuka di industri, termasuk Kekayaan Intelektual (KI) untuk pengaturan waktu audio, sinkronisasi, dan pembatalan interferensi multikanal. Divisi Ilmu Data memanfaatkan kekuatan komputasi berkinerja tinggi guna menawarkan solusi untuk persepsi data berdasarkan pengalaman, valuasi, dan monetisasi yang aman. Platform berbasis cloud milik Datavault AI melayani berbagai industri, termasuk lisensi perangkat lunak HPC untuk sektor olahraga & hiburan, acara & tempat pertunjukan, bioteknologi, pendidikan, teknologi keuangan, real estate, layanan kesehatan, energi, dan lainnya. Information Data Exchange® (IDE) memungkinkan Kembaran Digital, pelisensian nama, foto, dan kemiripan (name, image and likeness, NIL) dengan mengaitkan secara aman objek fisik di dunia nyata ke objek metadata yang tidak dapat diubah, yang mempromosikan AI yang bertanggung jawab dengan integritas. Rangkaian teknologi Datavault AI sepenuhnya dapat disesuaikan serta menawarkan otomatisasi Pembelajaran Mesin (Machine Learning, ML), integrasi pihak ketiga, analisis detail, otomatisasi pemasaran, dan pemantauan iklan. Perusahaan ini berkantor pusat di Beaverton, OR. Pelajari lebih lanjut di www.dvlt.ai.

Tentang VerifyU

VerifyU adalah pemimpin tepercaya dalam solusi verifikasi identitas bagi institusi akademik, bisnis, dan organisasi di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan teknologi mutakhir, VerifyU menawarkan alat yang aman, efisien, dan mudah digunakan untuk menyederhanakan proses, meningkatkan kepercayaan, serta memastikan kepatuhan. Pelajari lebih lanjut tentang VerifyU di sini.

Tentang Cutting Edge Sports Management

CESM adalah pemimpin layanan penuh dalam manajemen olahraga dengan keahlian di bidang perencanaan acara, pemasaran strategis, manajemen bisnis, pengembangan pemain, dan hubungan media. Di CESM, kunci kesuksesan kami terletak pada etos kerja yang unggul, para profesional yang berdedikasi, perhatian terhadap detail, minat besar pada olahraga, kecakapan bisnis, dan keyakinan pada kemampuan setiap atlet untuk mencapai potensi penuh mereka. Kompetisi acara all-star inovatif di setiap tingkatan, mulai dari rekreasi hingga liga profesional, akan memberikan CESM keunggulan bersaing dibandingkan perusahaan sejenis lainnya. Yang membedakan CESM adalah kami terus merevolusi industri olahraga melalui kemitraan strategis dan kemampuan layanan penuh kami. Bersama CESM, atlet selalu menjadi prioritas karena kami memaksimalkan potensi mereka dan membawa mereka ke level berikutnya.

Tentang FN Esports

FN Esports beroperasi di tiga divisi utama—Sejong, Pocheon, dan Global—dengan tim yang bermain di 10 judul permainan, memiliki lebih dari 50 pemain profesional dan lebih dari 10 pelatih serta staf, yang mewakili daftar pemain yang berasal dari berbagai negara.

Dengan daftar pemain yang mencakup tidak hanya pemain asal Korea Selatan, tetapi juga talenta dari Moldova, Mesir, Tunisia, Arab Saudi, Yunani, dan Indonesia, FN Esports telah mengukuhkan diri sebagai klub eSport multijudul tingkat global.

Tentang NFL Alumni

NFL Alumni yang didirikan pada tahun 1967 oleh sekelompok kecil pemain NFL yang sudah pensiun dan sukses, merupakan, salah satu organisasi pemain pensiunan tertua dan paling dihormati di olahraga profesional, dengan 40 cabang NFL Alumni lokal di seluruh negeri. NFL Alumni memiliki tiga misi yang berfokus pada “peduli terhadap komunitas,” “peduli terhadap anak-anak,” dan '“peduli terhadap sesama anggota kami.” Selama empat tahun terakhir, NFL Alumni telah melibatkan lebih dari 350 pemain yang sudah pensiun dalam berbagai inisiatif untuk mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan, yang menjangkau jutaan penduduk Amerika melalui media sosial, media berbayar, publisitas gratis dari pihak ketiga, dan acara komunitas.

*1.https://www.kearney.com/about/kearney-in-the-media/press/article/value-of-global-sports-market-forecast-to-exceed-600-billion-by-2030-finds-new-kearney-report