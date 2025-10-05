データボルトAI (Datavault AI)、1月11日にテキサス州アーリントンのAT&Tスタジアム (AT&T Stadium) で開催される、初のトークン化ドリームボウルXIV (Dream Bowl XIV) およびEスポーツ・グローバル・チャンピオンシップを支える技術として選出

カッティング・エッジ・スポーツ・マネジメント (Cutting Edge Sports Management) およびFN Eスポーツ (FN Esports) との提携により、データボルトAIのADIO®およびVerifyU®技術が、カレッジフットボール、マッデンおよびチームEスポーツ、ドローンレース選手権で披露される。
オレゴン州ビーバートン発, Oct. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI駆動のデータ可視化、価値評価、収益化におけるリーディングカンパニーであるデータボルトAI(NASDAQ: DVLT) は本日、 カッティング・エッジ・スポーツ・マネジメントおよびFN Eスポーツとの2件の戦略的提携を発表した。
これらの協業により、同社の革新的技術はスポーツおよびエンターテインメント分野にさらに統合され、アスリート選考における統計的公平性の強調、アクセス性向上のためのブロックチェーンベースのトークン化、そして将来のプロフェッショナルを目指す人材に向けた健康とウェルネスの推進が実現される。 データボルトAIがトークン化スポンサーシップおよび統計に基づく招待プロセスに選ばれたことにより、ドリームボウルXIVは、カレッジフットボールおよびEスポーツのトップアスリートを披露する画期的なカレッジ準備ボウルゲームを先駆けとして導入し、スポーツおよびエンターテインメントのトークノミクスに革命をもたらしている。
ドリームボウル
ドリームボウルは、全米各地から選ばれた最高の選手たちによるカレッジフットボール・オールスター披露である。 この試合および一連のイベントは、選手とその家族が注いできた卓越性、献身、そして犠牲を称えるものである。
グローバルEスポーツ連盟 (Global Esports Federation)
グローバルEスポーツ連盟は、Eスポーツの信頼性、正統性、そして名声を促進している。 同連盟はアスリート、プレイヤー、業界リーダーを1つの包括的なプラットフォームに集結させる。
その使命は、競技を育成するとともに、コミュニティの発展やスポーツ、Eスポーツ、テクノロジーの結び付きを強化することである。 グローバルEスポーツ連盟は、世界的なEスポーツ運動における真の声を育んでいる。 同連盟は、180を超えるグローバルなパートナーシップおよび加盟連盟、グローバルブランド、パブリッシャー、デベロッパー、戦略的パートナーを確立したことを誇りにしている。
ハイライト – データボルトAIの提携
データボルトAI、スポーツおよびEスポーツ分野に進出
- ドリームボウルXIVの選考： データボルトAIは、トップレベルのカレッジフットボールおよびEスポーツアスリートに向けたトークン化スポンサーシップと統計に基づく招待制を支える技術として選出された。 このイベントは2026年1月11日にテキサス州アーリントンのAT&Tスタジアムで開催され、全国テレビおよびストリーミング配信で放送される予定であり、放送・配信の詳細は追って発表される。
- アマチュアからプロへの道： AI駆動の統計的公平性とVerifyU®認証に支えられたスカウト、大学、プロゲーミングリーグにより、米国の人材を最終的に見極める機会を得る。
- Eスポーツ選手権： マッデン2026グローバル・チャンピオン (Madden 2026 Global Champion)、チームEスポーツ・グローバル・チャンピオン (Team Esports Global Champion)、ドローン・レーシング・チャンピオンズ (Drone Racing Champions) が決定され、データボルトAIの技術により真正性とファンエンゲージメントが確保される。
- カッティング・エッジ・スポーツとの提携： NFLアルムナイ・アソシエーション (NFL Alumni Association) との協力により、ドリームボウルのファン体験を向上させるためにADIO®音声技術を統合し、リアルタイム統計、スポンサーシップトークン、健康とウェルネスの取り組みを実現する。
- FNスポーツとの提携： VerifyU®による認証、アンチチートシステム、トークン化資産を活用したEスポーツアカデミーを立ち上げ、韓国、米国、そして世界市場に展開する。
- 機会： データボルトAIは、トークン化エコシステム、次世代ファン体験、グローバルEスポーツの拡大を通じて、6,000億米ドル (約88兆6,992億6,956万円) 超1のスポーツおよびエンターテインメント市場の成長を取り込む態勢を整えている。
カッティング・エッジ・スポーツ・マネジメントとの提携
カッティング・エッジ・スポーツ・マネジメントとの合意により、データボルトAIのADIO®技術は、2026年1月11日にテキサス州アーリントンのAT&Tスタジアムで開催されるドリームボウルXIVにおいて顧客体験を向上させる。 この提携は、高度なデータ分析を活用して、包括的な統計的パフォーマンス指標に基づきカレッジフットボール選手をスカウトおよび招待し、見過ごされてきた人材にナショナル・フットボール・リーグ (NFL) でプロ入りを目指す夢にもう一度挑戦する機会を与えるものである。 スカウト、大学、プロゲーミングリーグは、アマチュアとプロの道をつなぐことを目的としたハイステークスな環境で、米国の新進気鋭の人材を最終的に評価する機会を得ることになる。
データボルトAIの開発チームは、アスリート、コーチ、チアリーダー向けに、データボルトAIプラットフォームを通じた包括的なトークンアーキテクチャおよび管理システムを設計・提供する。 その中心となるのはドリームボウル・ウィークエンド2026コイン (Dream Bowl Weekend 2026 Coins) の導入であり、AI駆動のアルゴリズムを用いてアスリートを客観的に評価・順位付けすることで、参加者選考における統計的公平性を確保するトークン化エコシステムである。 これらのコインは、限定イベントアクセスのためのNFT招待、ブランドが特定の層と安全に入札・交流できるトークン化スポンサーシップパッケージ、そして際立ったパフォーマンスに対する報酬メカニズムを支える役割を果たす。 同社のADIO音声技術は、観客のエンゲージメントを高め、会場全体の来場者数を増加させ、リアルタイムのアスリート統計を提供し、さまざまなスポンサーシップ機会を獲得する。 招待トークン、アワードトークン、チャンピオンシップトークンは、データボルトAIの技術を通じて独占的に設計、発行、配布される。
この提携により、ADIO®音声システムは主要なスポーツイベントおよびエンターテインメント体験にさらに浸透する。 この技術は、人間の耳には聞こえない高周波音を通じて情報を伝達し、モバイルデバイス、放送、ストリーミングプラットフォーム、エンターテインメント会場内でシームレスに機能するよう設計されている。 専用の飛行船がAT&Tスタジアム上空を飛行しADIO音を発信することで、ファンはスタジアムの巨大スクリーンに映し出される機会を含む、よりインタラクティブな体験を楽しむことができる。
開催14年目を迎えるドリームボウルは、NFLドラフト入りを夢見る選手たちに、その運動能力を披露する場を提供するプレミアのフットボール・オールスターゲームである。 NFLアルムナイ・アソシエーションとの協力のもと、データボルトAIは、傷害予防に関するワークショップ、メンタルヘルスリソース、長期的なキャリア計画を含む健康とウェルネスの取り組みを推進し、参加者がフィールド内外で持続的な成功を収めるための備えを整える。
「データボルトは、カッティング・エッジ・スポーツ・マネジメントおよびFN Eスポーツとの新たな提携を築き、NFLアルムナイ・アソシエーションとの結び付きをさらに強化できることを大変嬉しく思います。 今回のドリームボウルは、ファン、選手、参加者に向けた体験を強化し、データボルトAIによるドナー収益管理を実現するために、当社のデータボルトおよびADIOの両技術を披露する場となります」と、データボルトAI最高経営責任者 (CEO) であるネイサニエル・ブラッドリー (Nathaniel Bradley) は述べている。 「データボルトAIの技術を基盤とするドリームボウルは、これまで見過ごされてきた可能性のある高校生や下位ディビジョンのカレッジアスリートに『ドリームショット』を提供し、統計的公平性とアスリートの全人的な成長を重視しています」
「2度のスーパーボウルチャンピオンとして、私はドリームボウルが単なる才能の披露の場ではなく、生涯にわたるチャンピオンを育成する場であることを知っています」NFLアルムナイ・アソシエーションのヘルスケアイニシアチブ共同ディレクターであるビリー・デイヴィス (Billy Davis) は語っている。 「ドリームボウルが才能を披露するだけでなく、健康、キャリア、そして競技を超えた人生において選手を成功へと導く準備を整えていることを誇りに思います」
ドリームボウルXIVにおける注目すべき新要素は、FN Eスポーツとの協力により初開催されるエレクトロニック・アーツ・マッデンNFLチャンピオンシップ (Electronic Arts Madden NFL Championship) である。 ここでは、データボルトのVerifyU認証ソフトウェアが導入され、世界中から集まる人気ビデオゲームの上位ランクの出場者を認証する。統計データを用いて検証済みのパフォーマンス指標に基づきトップゲーマーを特定・招待し、情熱をプロのEスポーツキャリアへとつなげる新たな機会を提供する。
「データボルトがカッティング・エッジ・スポーツ・マネジメントと協力し、当社の技術を活用してドリームボウル全体の体験を向上させ、将来を目指すアスリートに夢を実現する機会を提供できることを大変嬉しく思います」と、データボルトのセールス＆マーケティング・アソシエイトであるエイブリー・ブレイキー (Avery Blaikie) は述べている。
FN Eスポーツとの提携
Eスポーツは世界的で爆発的な人気を博しており、特に韓国では数百万人の視聴者を集め、数十億ドル規模の収益を生み出している。また米国をはじめ世界各地で、ゲーマーがプロとしての地位を獲得する正当な道として急速に成長している。 FN Eスポーツとの提携により、データボルトAIは革新を促進し、ユーザー体験を向上させ、韓国、米国などでEスポーツおよび世界クラスのドローンレースのグローバル展開を拡大することを目指している。 両社は共同で、データボルトAIのVerifyU技術を基盤とするEスポーツアカデミーを設立する。この特許取得済みソリューションは、改ざん不可能で容易に検証可能な安全な認証を生成し、不正を排除するものである。また、統計的スカウティングを取り入れることで、有望なゲーマーを発掘・招待し、競技機会を提供する。
具体的に、FN Eスポーツが活用するデータボルトVerifyUプラットフォームの用途は以下の通り：
- 本人確認： バイオメトリクス、ブロックチェーンベース、または多要素認証システムを活用し、選手、コーチ、スタッフの身元を確認する。
- 資格認証： 安全なデジタル証明書を導入し、トレーニング修了、トーナメント参加、技能評価を検証する。
- アンチチートおよびフェアプレイシステム： リアルタイム監視ツールおよびAI駆動の分析を統合し、トレーニングや競技における不正行為や操作を検出・防止する。
- アカデミー認定： 世界中のEスポーツアカデミーを認定するための標準化された枠組みを開発し、一貫した品質と倫理基準の遵守を保証する。
- データプライバシーとコンプライアンス： すべての認証技術がPIPA、GDPR、CCPAなどの国際的なデータ保護規制に準拠することを保証する。
さらに、この提携により、FN Eスポーツは、トーナメント管理、選手分析、観客エンゲージメントに関して、ADIO音声技術、DVHolo技術、インフォメーション・データ・エクスチェンジ (「IDE」) プラットフォーム、AR/VR、ブロックチェーン、クラウドゲーミングソリューションを含むデータボルトAIの一連の技術へのアクセスが可能となる。 これには、ドリームボウルモデルに類似したEスポーツ資産のトークン化が含まれ、NFTを用いた招待状やスポンサーシップによりアクセスの民主化を図り、データに基づく選考を通じてフェアプレイを保証することが含まれる。
データボルトAIとFN Eスポーツはまた、ドリームボウルXIV、マッデンNFL Eスポーツトーナメント、会場選定のイベント調整、マーケティングおよびアウトリーチキャンペーン、教育および人材育成に焦点を当てたプログラムで協力し、特に統計的インサイトを用いて世界中のゲーマーをスカウトし、招待することに注力する。
「Eスポーツは韓国で非常に人気があり、世界的な拡大に向けて途方もない可能性を秘めています」と、データボルトの韓国カントリーマネージャーであるダレル・ジョン (Darrell Jung) は述べている。 「FN Eスポーツとの提携は、韓国におけるEスポーツの成長を支える技術的基盤を確立するものであり、今後予想されるEスポーツ会場、アスリート、ドローンおよびロボット競技の世界各国への拡大に伴い、統計に基づく公正な招待を通じてゲーマーにプロレベルで成功する追加の機会を与えることになります」
「世宗 (Sejong) を拠点とし、韓国の行政首都を代表するセジョンEスポーツチーム (Sejong Esports Team) のオーナーとして、またこの分野で一貫して世界的なチャンピオンと評価されている存在として、私はデータボルトを包括的なEスポーツデータ管理およびEスポーツ選手のための学術的データ活用に用いることに大きな期待を寄せています」と、 FN Eスポーツの最高経営責任者 (CEO) であるユン・チャンファン (Yun Chang-hwan) は述べている。
データボルトAIについて
データボルトAI (Datavault AI™)(NASDAQ: DVLT) は、AI駆動のデータ体験、価値評価、収益化の最前線に立っている。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門は、Wisam®、ADIO®、Sumerian®の特許技術に加え、業界をリードする空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送技術に関する基盤技術 (音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を含む) を備えている。 データサイエンス部門は、高性能コンピューティングを活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 データボルトAIのクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ＆エンターテインメント、イベント＆会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどのHPCソフトウェア・ライセンス供与を含む多様な業界に対応している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®)(IDE) は、実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータに安全に紐づけることで、デジタルツインと名前・画像・肖像 (Name, Image and Likeness)(NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進している。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細分析、マーケティング自動化、広告モニタリングといった機能を備えている。 本社はオレゴン州ビーバートンに所在する。 詳しくは、www.dvlt.aiを参照のこと。
VerifyUについて
VerifyUは、世界中の教育機関、企業、団体向けの本人確認ソリューションにおける信頼できるリーダーである。 VerifyUは、最先端技術を活用することで、安全で効率的かつユーザーフレンドリーなツールを提供し、プロセスの合理化、信頼性の向上、コンプライアンスの確保を実現する。 VerifyUの詳細はこちらを参照されたい。
カッティング・エッジ・スポーツ・マネジメントについて
カッティング・エッジ・スポーツ・マネジメント (CESM) は、イベント企画、戦略的マーケティング、ビジネスマネジメント、選手育成、メディア対応において専門性を持つ、スポーツマネジメント分野のフルサービスリーダーである。 CESMにおける成功の鍵は、卓越した労働倫理、献身的なプロフェッショナル、細部へのこだわり、スポーツへの情熱、ビジネス感覚、そしてすべてのアスリートが持つ可能性を最大限に引き出せるという信念にある。 レクリエーションからプロリーグに至るあらゆるレベルでの革新的なオールスターイベント競技は、CESMに同業他社に対する競争優位をもたらしていく。 CESMの強みは、戦略的提携とフルサービスの機能を活用し、スポーツ産業に革新をもたらし続けている点にある。 CESMと共にあることで、アスリートは最優先され、その潜在能力を最大限に発揮し、次のステージへと進むことができる。
FN Eスポーツについて
FN Eスポーツは、世宗、抱川 (Pocheon)、グローバルの3つの主要部門で事業を展開し、10タイトルでチームを編成している。50名を超えるプロ選手と10名以上のコーチおよびスタッフを擁し、真に多国籍なロースター (選手枠) を代表している。
そのロースターには韓国の選手だけでなく、モルドバ、エジプト、チュニジア、サウジアラビア、ギリシャ、インドネシア出身の人材も含まれており、FN EスポーツはグローバルなマルチタイトルEスポーツクラブとしての地位を確立している。
NFLアルムナイについて
1967年にNFLの成功を収めた少数の引退選手によって設立されたNFLアルムナイは、米国全土に40のNFLアルムナイ支部を有する、プロスポーツにおける最も古く、最も高く評価されている引退選手組織の1つである。 NFLアルムナイの三重の使命は、「地域社会への配慮」、「子どもたちへの配慮」、「仲間への配慮」に注力することである。 過去4年間で、NFLアルムナイは350名を超える引退選手を健康とウェルビーイングを促進する取り組みに参加させ、ソーシャルメディア、ペイドメディア、アーンドメディア、コミュニティイベントを通じて数百万人の米国人にリーチしてきた。
*1.https://www.kearney.com/about/kearney-in-the-media/press/article/value-of-global-sports-market-forecast-to-exceed-600-billion-by-2030-finds-new-kearney-report