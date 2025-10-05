Datavault AI, 2026년 1월 11일 텍사스 알링턴 AT&T 스타디움에서 열리는 첫 번째 토큰화된 드림볼 XIV 및 글로벌 e스포츠 챔피언십 기술 파트너로 선정

Cutting Edge Sports Management 및 FN Esports와의 파트너십을 통해 Datavault의 ADIO® 및 VerifyU® 기술이 대학 풋볼, Madden 및 팀 e스포츠, 드론 레이싱 챔피언십에서 공개된다.

미국 오리건주 비버튼, Oct. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 기반 데이터 시각화, 가치 평가, 수익화 분야의 선도 기업인 Datavault AI Inc.(나스닥: DVLT)이 Cutting Edge Sports Management 및 FN Esports와 두 건의 전략적 파트너십을 체결했다고 오늘 발표했다.

이번 협력은 회사의 혁신적인 기술을 스포츠 및 엔터테인먼트 산업에 더욱 통합하는 데 그 취지가 있으며, 선수 선발에서의 통계적 공정성, 접근성을 높이기 위한 블록체인 기반 토큰화, 그리고 미래 전문 선수들을 위한 건강과 웰빙 증진에 초점을 맞추고 있다. Datavault AI를 토큰화된 스폰서십과 통계 기반 초청 방식에 선택함으로써, ‘드림볼 XIV(Dream Bowl XIV)’는 대학 준비 올스타전의 새로운 모델을 개척하고 있다. 이 경기는 대학 풋볼 및 e스포츠 최정상급 선수를 선보이며, 스포츠와 엔터테인먼트의 토큰 이코노믹스를 혁신하는 사례로 자리매김하고 있다.

드림볼(Dream Bowl)

드림볼(The Dream Bowl)은 미국 전역에서 최고의 선수들을 모아 펼치는 대학 풋볼 올스타 쇼케이스다. 이 경기와 일련의 행사는 선수와 그 가족들이 보여준 탁월함, 헌신, 그리고 희생을 기리는 축제다.

글로벌 e스포츠 연맹(Global Esports Federation)

글로벌 e스포츠 연맹(GEF: Global Esports Federation)은 e스포츠의 신뢰성과 정당성, 그리고 위상을 높이는 데 앞장서고 있다. GEF는 선수, 게이머, 업계 리더들을 하나의 포용적 플랫폼 위에 모으고 있으며, 경쟁의 장을 육성하는 동시에 커뮤니티 발전과 스포츠·e스포츠·기술 간의 연결을 강화하는 것을 사명으로 삼고 있다.

GEF는 전 세계 e스포츠 운동을 대변하는 진정한 목소리를 만들어가고 있으며, 현재 180개 이상의 글로벌 파트너십과 회원 연맹, 글로벌 브랜드, 퍼블리셔, 개발사 및 전략적 파트너들과 협력 관계를 구축한 것을 자랑스럽게 생각한다.

하이라이트 – Datavault AI 파트너십

Datavault AI, 스포츠 & e스포츠 분야로 확장

드림볼 XIV(Dream Bowl XIV) 선수 선발: Datavault AI가 토큰화된 스폰서십과 통계 기반 초청 방식을 지원할 기업으로 선정됐다. 이번 이벤트는 2026년 1월 11일 미국 텍사스주 알링턴 AT&T 스타디움에서 열리며, 전국 방송 및 스트리밍 플랫폼을 통해 중계될 예정이다(추후 발표).

Datavault AI가 토큰화된 스폰서십과 통계 기반 초청 방식을 지원할 기업으로 선정됐다. 이번 이벤트는 2026년 1월 11일 미국 텍사스주 알링턴 AT&T 스타디움에서 열리며, 전국 방송 및 스트리밍 플랫폼을 통해 중계될 예정이다(추후 발표). 아마추어에서 프로로 가는 경로: AI 기반 통계적 공정성과 VerifyU® 인증 시스템을 통해 스카우트, 대학, 프로 게이밍 리그가 미국 내 재능을 최종적으로 발굴할 기회를 제공한다.

AI 기반 통계적 공정성과 VerifyU® 인증 시스템을 통해 스카우트, 대학, 프로 게이밍 리그가 미국 내 재능을 최종적으로 발굴할 기회를 제공한다. e스포츠 챔피언십: Madden 2026 글로벌 챔피언, 팀 e스포츠 글로벌 챔피언, 드론 레이싱 챔피언이 탄생하며, Datavault 기술이 진정성과 팬 참여를 보장한다.

Madden 2026 글로벌 챔피언, 팀 e스포츠 글로벌 챔피언, 드론 레이싱 챔피언이 탄생하며, Datavault 기술이 진정성과 팬 참여를 보장한다. Cutting Edge Sports와의 파트너십: NFL 올드스타 협회(NFL Alumni Association)와 협력해 Dream Bowl 팬 경험을 강화한다. ADIO® 톤 기술 통합, 실시간 통계, 스폰서십 토큰, 건강·웰빙 프로그램을 지원한다.

NFL 올드스타 협회(NFL Alumni Association)와 협력해 Dream Bowl 팬 경험을 강화한다. ADIO® 톤 기술 통합, 실시간 통계, 스폰서십 토큰, 건강·웰빙 프로그램을 지원한다. FN Sports와의 파트너십: VerifyU® 인증, 반(反)치트 시스템, 토큰화된 자산을 활용하는 e스포츠 아카데미를 출범한다. 한국, 미국, 글로벌 시장으로 영향력을 확대할 예정이다.

VerifyU® 인증, 반(反)치트 시스템, 토큰화된 자산을 활용하는 e스포츠 아카데미를 출범한다. 한국, 미국, 글로벌 시장으로 영향력을 확대할 예정이다. 기회: Datavault AI는 6,000억 달러 규모를 넘어서는 글로벌 스포츠·엔터테인먼트 시장에서 토큰화 생태계, 차세대 팬 경험, 글로벌 e스포츠 확장을 통해 성장 기회를 선점한다.

Cutting Edge Sports Management와의 파트너십

Datavault AI는 Cutting Edge Sports Management와의 협약을 통해, 2026년 1월 11일 미국 텍사스주 알링턴 AT&T 스타디움에서 열릴 드림볼 XIV(Dream Bowl XIV) 행사에서 ADIO® 기술을 활용해 관객 경험을 한층 강화하게 된다. 이번 파트너십은 첨단 데이터 분석을 기반으로 대학 풋볼 선수들의 종합적인 통계 성과 지표를 평가해 초청하는 시스템을 구축함으로써, 그동안 주목받지 못했던 선수들에게 NFL(미국 프로풋볼리그) 진출의 꿈을 실현할 마지막 기회를 제공한다. 스카우트, 대학, 프로 게이밍 리그들은 아마추어와 프로를 잇는 고위험·고기회의 무대에서 미국 내 신예 인재를 최종 점검할 수 있다.

Datavault AI 개발팀은 선수, 코치, 치어리더를 위한 포괄적인 토큰 아키텍처 및 관리 시스템을 Datavault AI 플랫폼을 통해 설계·제공한다. 그 핵심은 드림볼 위켄드 2026 코인(Dream Bowl Weekend 2026 Coins)으로, AI 기반 알고리즘을 활용해 선수들을 객관적으로 평가·순위화함으로써 참가자 선발에서 통계적 공정성을 보장하는 토큰화 생태계다. 이 코인은 독점 이벤트 접근권을 제공하는 NFT 초청장, 특정 타깃 고객층과의 안전한 연계가 가능한 토큰화된 스폰서십 패키지, 그리고 두각을 나타낸 선수들을 위한 보상 메커니즘에 활용된다. Datavault의 ADIO 톤 기술은 관객 몰입도를 높이고, 경기장 내 유동 인구를 확대하며, 실시간 선수 통계를 제공하고, 다양한 스폰서십 기회를 포착한다. 초청 토큰, 시상 토큰, 챔피언십 토큰은 Datavault AI 기술을 통해 독점적으로 설계·발행·배포될 예정이다.

이번 협력은 ADIO® 톤 시스템을 주요 스포츠 이벤트와 엔터테인먼트 경험 속으로 더욱 깊숙이 통합하게 된다. 이 기술은 사람의 귀에는 들리지 않는 고주파 톤을 통해 정보를 전송하며, 모바일 기기, 방송, 스트리밍 플랫폼, 엔터테인먼트 시설 전반에서 끊김 없이 작동하도록 설계됐다. AT&T 스타디움 상공에는 전용 비행선이 띄워져 ADIO 톤을 송출하며, 팬들은 경기장 초대형 전광판에 출연하는 기회 등 한층 상호작용적인 경험을 즐길 수 있다.

올해로 14회를 맞는 드림볼은 NFL 드래프트를 꿈꾸는 선수들에게 기량을 선보일 수 있는 최고의 무대를 제공하는 대표적인 풋볼 올스타전이다. Datavault AI는 NFL Alumni Association과 협력하여 부상 예방 워크숍, 정신 건강 지원, 장기적 커리어 설계 등 건강과 웰빙 프로그램을 추진함으로써 참가 선수들이 그라운드 안팎에서 지속 가능한 성공을 거둘 수 있도록 지원한다.

_________________________________

1

Datavault AI의 CEO 네이선 브래들리(Nathaniel Bradley)는 “Datavault는 Cutting Edge Sports Management 및 FN Esports와의 새로운 파트너십을 맺고, NFL Alumni Association과의 협력을 더욱 강화하게 되어 상당히 기쁘다. 이번 드림볼은 Datavault와 ADIO 기술을 팬, 선수, 참가자들의 경험을 향상시키고, Datavault AI 기반의 기부 수익 관리까지 제공하는 장이 될 것”이라고 기대감을 내 비쳤다. 그는 이어 “Datavault AI 기술로 운영되는 드림볼은 기존에 주목받지 못했던 고등학교 및 하위 디비전 대학 선수들에게 ‘드림 샷(dream shot)’ 기회를 제공하는 동시에, 통계적 공정성과 선수의 전인적 성장에 우선순위를 두고 있다.”라고 덧붙였다.

NFL Alumni Association의 보건의료 이니셔티브 공동 디렉터인 빌리 데이비스(Billy Davis)는 “NFL에서 두 차례 슈퍼볼 우승을 경험한 선수로서, 개인적으로 드림볼이 단순히 재능을 보여주는 무대가 아니라 ‘인생의 챔피언’을 길러내는 자리라는 것을 잘 알고 있다.”라고 말했다. 그는 “드림볼이 단순히 선수들의 기량을 보여주는 데 그치지 않고, 건강·커리어·삶 전반에서 성공할 수 있도록 선수들을 준비시키는 모습을 보게 되어 자긍심을 느낀다.”라고 말했다.

드림볼 XIV에 새롭게 추가된 흥미로운 이벤트는 FN Esports와 공동 주최하는 Electronic Arts Madden NFL 챔피언십이다. 이곳에서는 Datavault의 VerifyU 인증 소프트웨어가 활용되어, 전 세계 상위권 게이머들의 성적을 검증하고, 검증된 성과 지표를 기반으로 최정상급 게이머들을 초청한다. 이 과정은 참가자들에게 인기 비디오 게임 실력을 기반으로 e스포츠 프로 선수로 거듭날 새로운 기회를 제공한다.

Datavault의 영업·마케팅 담당 어소시에이트인 에이브리 블레이키(Avery Blaikie)는 “Datavault가 Cutting Edge Sports Management와 협력하여 우리의 기술을 드림볼에 적용하고, 선수 지망생들에게 꿈을 실현할 기회를 제공하게 되어 매우 기대된다.”라고 언급했다.

FN Esports와의 파트너십

e스포츠는 전 세계적으로 폭발적인 인기를 얻고 있으며, 특히 한국에서는 수백만 명의 시청자를 끌어들이고 수십억 달러의 매출을 창출하고 있다. 미국을 비롯한 전 세계에서도 게이머들이 프로 지위를 달성할 수 있는 합법적 경로로 빠르게 성장하고 있다. Datavault AI는 FN Esports와의 파트너십을 통해 혁신을 촉진하고, 사용자 경험을 향상시키며, 한국·미국·그 외 지역에서 e스포츠와 세계적 수준의 드론 레이싱의 글로벌 확장을 도모하고자 한다. 양사는 Datavault AI의 VerifyU 기술을 기반으로 하는 e스포츠 아카데미를 설립할 예정이다. VerifyU는 조작이 불가능하고 쉽게 검증 가능한 보안 자격 증명을 생성해 부정을 방지하는 특허 솔루션으로, 통계 기반 스카우팅을 도입하여 유망한 게이머들을 발굴하고 경쟁 기회를 제공한다.

구체적으로, FN Esports는 Datavault의 VerifyU 플랫폼을 다음과 같이 활용할 예정이다:

신원 확인(Identity Verification): 생체인식, 블록체인 기반 인증, 다중 인증 시스템을 활용하여 선수·코치·스태프의 신원을 확인.

생체인식, 블록체인 기반 인증, 다중 인증 시스템을 활용하여 선수·코치·스태프의 신원을 확인. 자격 검증(Credential Validation): 훈련 이수, 대회 참가, 기술 평가를 검증할 수 있는 안전한 디지털 인증서 발급.

훈련 이수, 대회 참가, 기술 평가를 검증할 수 있는 안전한 디지털 인증서 발급. 반(反)치트 및 공정 경기 시스템(Anti-Cheat and Fair Play Systems): 훈련 및 대회 중 부정 행위나 조작을 탐지·방지하기 위해 실시간 모니터링 도구와 AI 기반 분석 통합.

훈련 및 대회 중 부정 행위나 조작을 탐지·방지하기 위해 실시간 모니터링 도구와 AI 기반 분석 통합. 아카데미 인증(Academy Accreditation): 글로벌 e스포츠 아카데미를 표준화된 프레임워크로 인증하여 일관된 품질과 윤리적 기준 준수 보장.

글로벌 e스포츠 아카데미를 표준화된 프레임워크로 인증하여 일관된 품질과 윤리적 기준 준수 보장. 데이터 프라이버시 및 규제 준수(Data Privacy and Compliance): PIPA, GDPR, CCPA 등 국제 데이터 보호 규정을 준수하는 방식으로 모든 검증 기술 운영 보장.



또한 이번 파트너십을 통해 FN Esports는 Datavault AI의 다양한 기술군—ADIO 톤 기술, DVHolo 기술, 정보 데이터 교환(IDE) 플랫폼, AR/VR, 블록체인, 클라우드 게이밍 솔루션—에 접근할 수 있게 되며, 이를 토너먼트 운영, 선수 분석, 관중 참여 강화에 활용할 예정이다. 이에는 드림볼 모델과 유사한 방식으로 e스포츠 자산을 토큰화하는 과정도 포함된다. 초청 및 스폰서십을 위한 NFT를 도입해 접근성을 민주화하고, 데이터 기반 선발을 통해 공정성을 보장한다.

Datavault AI와 FN Esports는 또한 드림볼 XIV, Madden NFL e스포츠 토너먼트, 개최지 선정에 관한 행사 운영 협력, 마케팅 및 홍보 캠페인, 교육 및 인재 개발 중심 프로그램을 공동으로 추진할 계획이다. 특히 전 세계 게이머들을 발굴·초청하기 위해 통계적 인사이트를 활용한 스카우팅에 주력한다.

Datavault 한국지사장인 Darrell Jung은 “e스포츠는 한국에서 엄청난 인기를 끌고 있으며, 전 세계적으로 뻗어나갈 수 있는 막대한 잠재력을 지니고 있다. FN Esports와의 파트너십을 통해 한국에서의 e스포츠 성장뿐만 아니라, 더 많은 국가에서도 폭발적 성장이 예상되는 e스포츠 경기장·선수·드론 및 로보틱스 대회를 지원할 수 있는 기반이 마련되었다. Datavault는 공정하면서도 통계에 기반을 둔 초청 방식을 통해 게이머들에게 프로 레벨 성공의 또 다른 기회를 제공하는 기술적 토대를 마련하게 될 것”이라고 밝혔다.

FN Esports의 윤창환 대표는 “한국의 행정수도 세종을 대표하는 e스포츠 팀인 세종 e스포츠팀의 구단주 입장에서, 이 팀이 글로벌 챔피언으로 꾸준히 인정받고 있다는 점에 큰 자부심을 갖고 있다. Datavault 기술을 통해 e스포츠 선수들을 위한 포괄적인 데이터 관리와 학술적 데이터 활용을 하는 것에 대해 매우 기대감이 크다.”라고 밝혔다.

Datavault AI Inc. 소개

Datavault AI™ (나스닥: DVLT)는 인공지능(AI) 기반 데이터 경험, 자산 가치 평가 및 수익화 분야를 선도하고 있는 기업이다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 및 데이터 과학(Data Science) 부문의 협업을 중심으로 종합적인 솔루션을 제공하고 있다. Datavault AI의 Acoustic Science Division은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 특허 기술과 업계 최초의 기반 공간 및 다채널 무선 HD 사운드 전송 기술을 보유하고 있으며, 오디오 타이밍, 동기화, 다채널 간섭 제거에 대한 지적 재산권(IP)을 확보하고 있다. Data Science Division은 고성능 컴퓨팅(HPC)의 역량을 활용하여 체험형 데이터 인식, 가치 평가 및 안전한 수익화 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 클라우드 기반 플랫폼은 스포츠 & 엔터테인먼트, 이벤트 & 공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업에 걸쳐 HPC 소프트웨어 라이선스를 비롯한 종합적인 서비스를 제공하고 있다. Information Data Exchange® (IDE)는 물리적 실세계 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twins), 이름·이미지·초상권(NIL)의 라이선싱을 가능하게 하며, 신뢰할 수 있는 윤리적 AI를 촉진하고 있다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 맞춤형 구성이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 서드파티 통합, 정밀 분석 및 데이터, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 제공합니다. 본사는 미국 오리건주 비버튼에 있으며, 자세한 정보는 www.dvlt.ai에서 확인이 가능하다.

VerifyU 소개

VerifyU는 전 세계 학술 기관, 기업 및 단체를 위한 신원 인증 솔루션의 신뢰받는 선두주자이다. 최첨단 기술을 활용해 안전하고 효율적이며 사용자 친화적인 도구를 제공함으로써 프로세스를 간소화하고, 신뢰를 강화하며, 규정을 준수할 수 있도록 지원하고 있다. 자세한 내용은 여기에서 확인이 가능하다.

Cutting Edge Sports Management 소개

CESM은 이벤트 기획, 전략적 마케팅, 비즈니스 관리, 선수 개발, 미디어 관계 등 다양한 분야에서 전문성을 갖춘 풀서비스 스포츠 매니지먼트 선도 기업이다. CESM의 성공 비결은 탁월한 업무 윤리, 헌신적인 전문가, 세밀한 디테일에 대한 집중, 스포츠에 대한 열정, 비즈니스 감각, 그리고 모든 선수들이 잠재력을 발휘할 수 있다는 믿음에 있다. 레크리에이션부터 프로 리그에 이르기까지 혁신적인 올스타 이벤트 대회를 개최함으로써 CESM은 유사한 위치의 기업들보다 경쟁 우위를 확보하고 있다. CESM의 차별점은 전략적 파트너십과 풀서비스 역량을 바탕으로 스포츠 산업을 끊임없이 혁신한다는 점이다. CESM과 함께라면 선수들이 최우선이며, 그들의 잠재력을 극대화해 한 단계 더 높은 수준으로 도약할 수 있도록 한다.

FN Esports 소개

FN Esports는 세종, 포천, 글로벌의 세 가지 주요 디비전을 중심으로 운영되며, 10개 종목에서 50명 이상의 프로 선수와 10명 이상의 코치 및 스태프를 보유하고 있는 다국적 e스포츠 구단이다.

선수단에는 한국 선수뿐만 아니라 몰도바, 이집트, 튀니지, 사우디아라비아, 그리스, 인도네시아 출신의 재능 있는 선수들이 포함돼 있어, FN Esports는 글로벌 멀티 타이틀 e스포츠 클럽으로 자리매김하고 있다.

NFL Alumni 소개

NFL Alumni는 1967년 성공적으로 은퇴한 소수의 NFL 선수들에 의해 창립된, 프로 스포츠 분야에서 가장 오래되고 존경받는 은퇴 선수 단체 중 하나다. 현재 미국 전역에 40개의 지역 NFL Alumni 지부를 두고 있으며, “지역사회 돌봄(Caring for the community)”, “아이들 돌봄(Caring for kids)”, “우리 자신 돌봄(Caring for our own)”을 핵심 사명으로 하고 있다. 지난 4년 동안 NFL Alumni는 350명 이상의 은퇴 선수를 건강과 웰빙을 증진하는 다양한 활동에 참여시켰으며, 소셜 미디어·유료 미디어·언론 보도·지역 커뮤니티 이벤트를 통해 수백만 명의 미국인들에게 영향을 미쳤다.

Football 관련 문의:

Avery Bryce Blaikie

abblaikie@dvlt.ai

언론 문의:

marketing@dvlt.ai

미래예측진술에 관한 주의사항

본 보도자료에는 1995년 개정된 미국 「증권민사소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)」 및 기타 증권법의 의미 내에서 “미래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있다. “예상한다(expect),” “할 것이다(will),” “계속된다(continues),” “기대한다(anticipates)” 등과 이와 유사한 미래 또는 조건부 표현은 미래예측진술을 식별하기 위한 것이다. 본 보도자료에서 언급된 당사의 사업 기회 및 전망, 전략, 향후 수익 기대, 라이선스 및 특허 관련 계획, 특허 기술의 성공적 실행 등에 관한 진술은 당사 경영진이 합리적이라고 판단한 추정 및 가정에 기초하였으나, 본질적으로 불확실성을 내포하고 있다. 따라서 독자들은 이러한 미래예측진술에 과도한 신뢰를 두지 않도록 주의해야 한다. 실제 결과는 다음과 같은 다양한 위험과 불확실성으로 인해 이러한 진술과 실질적으로 다를 수 있다. 예를 들어, 당사가 발행된 지적재산권을 성공적으로 활용할 수 있는 능력, 인수한 자산을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있는 능력, 언급된 특허를 기반으로 신규 수익원을 창출할 수 있는 능력, 현재의 유동성 상황 및 향후 운영을 위한 추가 자금 조달 필요성, 전반적 시장·경제·기타 환경, 계속기업(going concern)으로서 존속할 수 있는 능력, 나스닥 상장 유지 여부, 비용 관리 및 운영·예산 계획 실행 능력, 재무 목표 달성 가능성, 라이선스 보유자가 당사 기술을 자사 제품에 실제로 도입할지 여부 및 그 일정, 기술 혁신 및 지식재산 관련 위험 등이다. 보다 구체적인 위험 요소는 당사가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 문서에 상세히 기재되어 있다. 본 보도자료에 포함된 정보는 발표일 현재 기준으로만 제공되며, 법률상 요구되는 경우를 제외하고 당사는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 사유로 본 보도자료에 포함된 미래예측진술을 공개적으로 수정하거나 업데이트할 의무를 지지 않는다.

투자자 문의 연락처

800.491.9665

datavaultinvestors@allianceadvisors.com

*출처: 1.https://www.kearney.com/about/kearney-in-the-media/press/article/value-of-global-sports-market-forecast-to-exceed-600-billion-by-2030-finds-new-kearney-report