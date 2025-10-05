Datavault AI telah dipilih untuk memperkasa acara tokenisasi pertama Dream Bowl XIV dan Kejohanan Global e-Sukan yang akan berlangsung pada 11 Januari di Stadium AT&T, Arlington, Texas

Kerjasama dengan Cutting Edge Sports Management dan FN Esports menampilkan teknologi ADIO® dan VerifyU® milik Datavault dalam acara bola sepak kolej, permainan Madden, e-sukan berpasukan serta kejohanan perlumbaan dron.

BEAVERTON, Oregon, Oct. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Datavault AI Inc. (Nasdaq: DVLT), peneraju dalam visualisasi data, penilaian dan pengewangan yang dipacu oleh AI, hari ini mengumumkan dua kerjasama strategik bersama Cutting Edge Sports Management dan FN Esports.

Kerjasama ini akan mengukuhkan lagi integrasi teknologi inovatif syarikat dalam sektor sukan dan hiburan, dengan memberi penekanan kepada keadilan statistik dalam pemilihan atlet, akses yang lebih mudah melalui proses tokenisasi berasaskan rantaian blok, serta pemerkasaan kesihatan dan kesejahteraan bagi golongan profesional yang bercita-cita tinggi. Dengan memilih Datavault AI bagi penajaan bertoken dan proses jemputan berasaskan statistik, Dream Bowl XIV menerajui era baharu perlawanan persediaan kolej yang menampilkan atlet bola sepak kolej dan e-sukan terbaik, sekali gus merevolusikan landskap tokenomik sukan dan hiburan.

Dream Bowl

Dream Bowl ialah pertunjukan bola sepak kolej all-star yang menghimpunkan pemain terbaik dari seluruh negara. Perlawanan ini dan siri acara yang mengiringinya merupakan satu penghargaan terhadap kecemerlangan, komitmen dan pengorbanan para pemain serta keluarga mereka.

Global Esports Federation

Global Esports Federation (GEF) mempromosikan kredibiliti, keabsahan dan prestij e-sukan. Kami menghimpunkan atlet, pemain dan pemimpin industri dalam satu platform inklusif.

Dengan misi untuk memupuk persaingan sambil membangunkan komuniti serta menghubungkan sukan, e-sukan dan teknologi. GEF memperjuangkan suara autentik bagi gerakan e-sukan global. Kami berbangga kerana telah menjalin lebih daripada 180 kerjasama global dan Persekutuan Ahli, jenama antarabangsa, penerbit, pembangun serta rakan strategik.

Sorotan – Kerjasama Datavault AI

Datavault AI Meluaskan Sayap ke Dunia Sukan & e-Sukan

Pemilihan Dream Bowl XIV: Datavault AI telah dipilih untuk memperkasa penajaan bertoken dan acara jemputan berasaskan statistik bagi atlet bola sepak kolej dan e-sukan terkemuka. Acara ini dijadualkan berlangsung pada 11 Januari 2026 di Stadium AT&T, Arlington, Texas dan akan disiarkan melalui saluran televisyen nasional serta platform penstriman (akan diumumkan).

Datavault AI telah dipilih untuk memperkasa penajaan bertoken dan acara jemputan berasaskan statistik bagi atlet bola sepak kolej dan e-sukan terkemuka. Acara ini dijadualkan berlangsung pada 11 Januari 2026 di Stadium AT&T, Arlington, Texas dan akan disiarkan melalui saluran televisyen nasional serta platform penstriman (akan diumumkan). Laluan dari Amatur ke Profesional: Pengakap bakat, universiti dan liga permainan profesional akan mendapat peluang terakhir untuk menilai bakat dari Amerika Syarikat, disokong oleh keadilan statistik yang dipacu oleh AI serta sistem pengesahan kredensial VerifyU®.

Pengakap bakat, universiti dan liga permainan profesional akan mendapat peluang terakhir untuk menilai bakat dari Amerika Syarikat, disokong oleh keadilan statistik yang dipacu oleh AI serta sistem pengesahan kredensial VerifyU®. Kejohanan e-Sukan: Juara Global Madden 2026, Juara Global e-sukan Berpasukan dan Juara Perlumbaan Dron akan dinobatkan, dengan teknologi Datavault memastikan ketulenan serta keterlibatan peminat.

Juara Global Madden 2026, Juara Global e-sukan Berpasukan dan Juara Perlumbaan Dron akan dinobatkan, dengan teknologi Datavault memastikan ketulenan serta keterlibatan peminat. Kerjasama Sukan Terkini: Pengintegrasian teknologi nada ADIO® bagi mempertingkat pengalaman peminat Dream Bowl, statistik masa nyata, token penajaan serta inisiatif kesihatan dan kesejahteraan, dengan kerjasama NFL Alumni Association.

Pengintegrasian teknologi nada ADIO® bagi mempertingkat pengalaman peminat Dream Bowl, statistik masa nyata, token penajaan serta inisiatif kesihatan dan kesejahteraan, dengan kerjasama NFL Alumni Association. Kerjasama dengan FN Esports: Pelancaran akademi e-sukan menggunakan VerifyU® untuk pengesahan kredensial, sistem anti-penipuan dan aset yang ditokenisasi, meluaskan capaian ke Korea, Amerika Syarikat dan pasaran global.

Pelancaran akademi e-sukan menggunakan VerifyU® untuk pengesahan kredensial, sistem anti-penipuan dan aset yang ditokenisasi, meluaskan capaian ke Korea, Amerika Syarikat dan pasaran global. Peluang: Memposisikan Datavault AI untuk merebut peluang pertumbuhan dalam pasaran sukan dan hiburan bernilai lebih daripada $600 bilion1 melalui ekosistem bertoken, pengalaman peminat generasi baharu serta pengembangan e-sukan di peringkat global.

Kerjasama dengan Cutting Edge Sports Management

Melalui perjanjian dengan Cutting Edge Sports Management, teknologi ADIO® milik Datavault AI akan mempertingkat pengalaman pelanggan di Dream Bowl XIV, yang dijadualkan berlangsung di Stadium AT&T, Arlington, Texas, pada 11 Januari 2026. Kerjasama ini memanfaatkan analitik data lanjutan untuk mengenal pasti dan menjemput pemain bola sepak kolej berdasarkan metrik prestasi statistik yang komprehensif, sekali gus memberikan peluang baharu kepada bakat yang terlepas pandang untuk merealisasikan impian mereka menjadi pemain profesional dalam National Football League (NFL). Pengakap bakat, universiti dan liga permainan profesional akan mendapat peluang terakhir untuk menilai bakat baharu dari Amerika Syarikat dalam suasana berintensiti tinggi yang direka bagi merapatkan jurang antara laluan amatur dan profesional.

Pasukan pembangunan Datavault AI akan mereka bentuk dan menyampaikan sistem seni bina token dan pengurusan yang komprehensif melalui platform Datavault AI untuk atlet, jurulatih dan penyokong sorak. Teras kepada inisiatif ini ialah pengenalan Dream Bowl Weekend 2026 Coins, iaitu ekosistem bertoken bagi memastikan keadilan statistik dalam pemilihan peserta melalui algoritma dipacu AI bagi menilai dan menyusun kedudukan atlet secara objektif. Token-token ini akan memperkasa jemputan NFT bagi akses eksklusif ke acara serta pakej penajaan bertoken, yang membolehkan jenama membida dengan selamat dan berinteraksi dengan demografi sasaran. Ia juga menyokong mekanisme ganjaran yang direka untuk menghargai prestasi peserta yang cemerlang. Teknologi nada ADIO® milik syarikat akan memacu keterlibatan audiens, meningkatkan kehadiran pengunjung di lokasi acara, menyampaikan statistik atlet secara masa nyata serta membuka pelbagai peluang penajaan. Token jemputan, token anugerah, dan token kejuaraan akan direka bentuk, dicetak dan diedarkan secara eksklusif melalui teknologi Datavault AI.

Kerjasama ini terus memperkukuh penglibatan sistem nada ADIO® dalam acara sukan utama dan pengalaman hiburan. Teknologi ini menghantar maklumat melalui nada frekuensi tinggi — yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia — direka untuk berfungsi dengan lancar merentasi peranti mudah alih, siaran langsung, platform penstriman serta lokasi hiburan. Sebuah belon udara khas akan terbang di atas Stadium AT&T untuk memancarkan nada ADIO, sekali gus membolehkan peminat menikmati pengalaman yang lebih interaktif, termasuk peluang untuk muncul di skrin video gergasi stadium.

Kini memasuki tahun ke-14 penganjurannya, Dream Bowl merupakan perlawanan bola sepak all-star yang terkemuka, menyediakan platform kepada pemain untuk mempamerkan kemahiran atletik mereka sambil mengejar impian untuk menyertai NFL dan menjadi sebahagian daripada liga profesional tersebut. Dengan kerjasama NFL Alumni Association, Datavault AI akan mempromosikan inisiatif kesihatan dan kesejahteraan, termasuk bengkel pencegahan kecederaan, sumber sokongan kesihatan mental serta perancangan kerjaya jangka panjang, bagi memastikan peserta dilengkapi untuk mencapai kejayaan yang mampan di dalam dan di luar padang.

“Datavault berbesar hati untuk menjalin kerjasama baharu ini dengan Cutting Edge Sports Management dan FN Esports, sambil memperkukuh hubungan strategik kami dengan NFL Alumni Association. Dream Bowl kali ini akan menjadi pentas untuk mempamerkan teknologi Datavault dan ADIO kami, sekali gus mempertingkat pengalaman peminat, pemain dan peserta serta mengoptimumkan pengurusan hasil sumbangan yang dikuasakan oleh Datavault AI,” kata Nathaniel Bradley, Ketua Pegawai Eksekutif Datavault AI. “Dream Bowl yang dikuasakan oleh teknologi Datavault AI, menawarkan ‘peluang impian’ kepada atlet sekolah menengah dan kolej sub-Divisyen yang mungkin terlepas pandang, sambil mengutamakan keadilan statistik serta pembangunan atlet secara menyeluruh.”

“Sebagai juara Super Bowl sebanyak dua kali, saya tahu Dream Bowl bukan sekadar mempamerkan bakat — ia tentang membina juara sepanjang hidup,” kata Billy Davis, Pengarah Bersama Inisiatif Penjagaan Kesihatan bagi NFL Alumni Association. “Saya bangga melihat Dream Bowl bukan sahaja menonjolkan bakat, tetapi juga mempersiapkan atlet untuk berjaya dalam kesihatan, kerjaya dan kehidupan melangkaui permainan.”

Satu penambahan menarik dalam Dream Bowl XIV ialah Kejohanan Madden NFL Electronic Arts yang julung kali diadakan, dibawakan dengan kerjasama FN Esports. Di sini, perisian pengesahan kredensial VerifyU milik Datavault akan digunakan untuk mengesahkan peserta bertaraf tinggi dari seluruh dunia dalam permainan video popular tersebut. Data statistik akan digunakan untuk mengenal pasti dan menjemput pemain terbaik berdasarkan metrik prestasi yang disahkan, sekali gus memberikan mereka peluang baharu untuk menjadikan minat mereka sebagai kerjaya profesional dalam dunia e-sukan.

“Saya sangat teruja kerana kami di Datavault sedang bekerjasama dengan Cutting Edge Sports Management untuk menggunakan teknologi kami dalam mempertingkatkan keseluruhan pengalaman Dream Bowl dan memberikan peluang kepada atlet muda untuk mencapai impian mereka,” kata Avery Blaikie, Pegawai Jualan dan Pemasaran di Datavault.

Kerjasama dengan FN Esports

Industri e-sukan telah berkembang pesat di seluruh dunia, terutamanya di Korea Selatan yang menarik jutaan penonton dan menjana pendapatan berbilion dolar. Ia juga berkembang pantas di Amerika Syarikat dan negara lain sebagai laluan sah untuk pemain mencapai status profesional. Melalui kerjasama dengan FN Esports, Datavault AI berhasrat untuk memacu inovasi, mempertingkat pengalaman pengguna serta meluaskan capaian global e-sukan serta perlumbaan dron bertaraf dunia di Korea, Amerika Syarikat dan seterusnya. Kedua-dua syarikat akan menubuhkan sebuah akademi e-sukan yang dikuasakan oleh teknologi VerifyU milik Datavault AI — satu penyelesaian yang dipatenkan untuk mencipta kredensial yang selamat, kalis manipulasi dan mudah disahkan bagi menghapuskan penipuan — sambil menggabungkan analisis statistik untuk mengenal pasti dan menjemput pemain berbakat menyertai peluang pertandingan kompetitif.

Secara khusus, FN Esports akan memanfaatkan platform VerifyU Datavault untuk:

Pengesahan Identiti : Menggunakan sistem biometrik, berasaskan rantaian blok atau pengesahan pelbagai faktor untuk mengesahkan identiti pemain, jurulatih dan kakitangan.

: Menggunakan sistem biometrik, berasaskan rantaian blok atau pengesahan pelbagai faktor untuk mengesahkan identiti pemain, jurulatih dan kakitangan. Pengesahan Kredensial : Melaksanakan sijil digital yang selamat untuk mengesahkan penyertaan latihan, pertandingan dan penilaian kemahiran.

: Melaksanakan sijil digital yang selamat untuk mengesahkan penyertaan latihan, pertandingan dan penilaian kemahiran. Sistem Anti-Penipuan dan Permainan Adil : Mengintegrasikan alat pemantauan masa nyata dan analitik dipacu AI untuk mengesan serta mencegah penipuan atau manipulasi semasa latihan dan pertandingan.

: Mengintegrasikan alat pemantauan masa nyata dan analitik dipacu AI untuk mengesan serta mencegah penipuan atau manipulasi semasa latihan dan pertandingan. Akreditasi Akademi : Membangunkan rangka kerja piawai untuk mengakreditasi akademi e-sukan di seluruh dunia, bagi memastikan kualiti yang konsisten dan pematuhan terhadap standard etika.

: Membangunkan rangka kerja piawai untuk mengakreditasi akademi e-sukan di seluruh dunia, bagi memastikan kualiti yang konsisten dan pematuhan terhadap standard etika. Privasi Data dan Pematuhan: Menjamin bahawa semua teknologi pengesahan mematuhi peraturan perlindungan data antarabangsa seperti PIPA, GDPR dan CCPA.



Selain itu, kerjasama ini memberikan FN Esports akses kepada rangkaian teknologi milik Datavault AI — termasuk teknologi nada ADIO, teknologi DVHolo, platform Information Data Exchange (IDE), penyelesaian AR/VR, rantaian blok dan permainan awan (cloud gaming) — bagi tujuan pengurusan kejohanan, analitik pemain dan penglibatan penonton. Ini merangkumi pengewangan aset e-sukan melalui tokenisasi, selaras dengan model Dream Bowl, menggunakan NFT untuk jemputan dan penajaan bagi mendemokrasikan akses serta memastikan permainan yang adil melalui pemilihan berasaskan data.

Datavault AI dan FN Esports juga akan bekerjasama dalam penyelarasan acara untuk Dream Bowl XIV, kejohanan e-sukan Madden NFL, serta pemilihan lokasi; kempen pemasaran dan jangkauan; serta program yang memfokus kepada pendidikan dan pembangunan bakat, dengan penekanan khas terhadap penggunaan analitik statistik bagi mengenal pasti dan menjemput pemain dari seluruh dunia.

“e-sukan sangat popular di Korea Selatan dan mempunyai potensi besar untuk berkembang ke peringkat antarabangsa,” kata Darrell Jung, Pengurus Negara Korea bagi Datavault. “Kerjasama kami dengan FN Esports membentuk asas teknologi yang kukuh untuk menyokong pertumbuhan e-sukan di Korea, seiring dengan jangkaan peningkatan jumlah lokasi e-sukan, atlet serta pertandingan dron dan robotik di pelbagai negara. Pada masa yang sama, ia membuka peluang tambahan kepada pemain untuk mencapai kejayaan di peringkat profesional melalui jemputan yang adil dan berpandukan data statistik.”

“Sebagai pemilik Pasukan E-sukan Sejong – yang mewakili Sejong, ibu kota pentadbiran Korea Selatan dan sentiasa diiktiraf sebagai juara global dalam bidang ini – saya mempunyai harapan yang tinggi terhadap penggunaan Datavault bagi pengurusan data e-sukan yang menyeluruh serta penggunaan data untuk tujuan akademik dalam kalangan pemain e-sukan kami,” kata Yun Chang-hwan, Ketua Pegawai Eksekutif FN Esports.

Perihal Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) berada di barisan hadapan dalam pengalaman data berasaskan AI, penilaian data dan pengewangan. Platform berasaskan awan syarikat ini menawarkan penyelesaian menyeluruh dengan penekanan kolaboratif merentasi Bahagian Sains Akustik dan Sains Data. Bahagian Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi berpaten seperti Wisam®, ADIO® dan Sumerian®, bersama teknologi teras industri dalam penghantaran bunyi HD tanpa wayar berbilang saluran dan spatial, termasuk harta intelek (IP) untuk penyelarasan masa audio penyegerakan serta pembatalan gangguan berbilang saluran. Bahagian Sains Data pula memanfaatkan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menawarkan penyelesaian dalam persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menyokong pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Information Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twins dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada metadata yang tidak boleh diubah, sekali gus mempromosikan AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Rangkaian teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya, merangkumi automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Beaverton, Oregon. Ketahui lebih lanjut di www.dvlt.ai.

Perihal VerifyU

VerifyU merupakan peneraju yang dipercayai dalam penyelesaian pengesahan identiti untuk institusi akademik, perniagaan dan organisasi di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, VerifyU menyediakan alat yang selamat, cekap dan mesra pengguna bagi memperkemas proses, membina kepercayaan serta memastikan pematuhan. Ketahui lebih lanjut tentang VerifyU di sini.

Perihal Cutting Edge Sports Management

Cutting Edge Sports Management (CESM) ingin peneraju pengurusan sukan yang menawarkan perkhidmatan menyeluruh dengan kepakaran dalam perancangan acara, pemasaran strategik, pengurusan perniagaan, pembangunan pemain dan hubungan media. Di CESM, kunci kejayaan kami terletak pada etika kerja yang unggul, tenaga profesional yang berdedikasi, perhatian terhadap setiap perincian, semangat terhadap sukan, ketajaman dalam perniagaan serta keyakinan terhadap keupayaan setiap atlet untuk mencapai potensi sepenuhnya. Pertandingan acara all-star yang inovatif di setiap peringkat — daripada rekreasi hingga liga profesional — akan memberikan CESM kelebihan daya saing berbanding syarikat lain dalam bidang yang sama. Perbezaan di CESM ialah kami terus merevolusikan industri sukan melalui kerjasama strategik dan keupayaan perkhidmatan menyeluruh. Bersama CESM, atlet sentiasa menjadi keutamaan sambil kami berusaha memaksimumkan potensi mereka dan membawa mereka ke tahap seterusnya.

Perihal FN Esports

FN Esports beroperasi melalui tiga bahagian utama — Sejong, Pocheon dan Global — dengan pasukan yang bertanding dalam 10 judul permainan, melibatkan lebih 50 pemain profesional serta lebih 10 jurulatih dan kakitangan, mewakili barisan pemain yang benar-benar multinasional.

Dengan barisan pemain yang bukan sahaja terdiri daripada pemain Korea, malah turut merangkumi bakat dari Moldova, Mesir, Tunisia, Arab Saudi, Yunani dan Indonesia, FN Esports telah membuktikan dirinya sebagai sebuah kelab e-sukan pelbagai judul bertaraf global.

Perihal NFL Alumni

Ditubuhkan pada tahun 1967 oleh sekumpulan kecil pemain NFL yang berjaya dan telah bersara, NFL Alumni merupakan salah satu organisasi pemain bersara tertua dan paling dihormati dalam dunia sukan profesional, dengan 40 cawangan NFL Alumni tempatan di seluruh negara. Misi tiga serangkai NFL Alumni memberi tumpuan kepada “prihatin terhadap komuniti,” “prihatin terhadap kanak-kanak” dan “prihatin terhadap ahli kami sendiri.” Dalam tempoh empat tahun yang lalu, NFL Alumni telah melibatkan lebih 350 pemain bersara dalam pelbagai inisiatif untuk mempromosikan kesihatan dan kesejahteraan, menjangkau jutaan rakyat Amerika melalui media sosial, media berbayar, media diperoleh serta acara komuniti.

