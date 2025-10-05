Datavault AI 被选中为 1 月 11 日首届通证化 Dream Bowl XIV（第 14 届梦想碗）及全球电竞锦标赛提供支持，地点位于德克萨斯州阿灵顿的 AT&T 体育场

与 Cutting Edge Sports Management 及 FN Esports 携手合作，将在大学橄榄球、Madden 电竞、团队电竞及无人机竞速锦标赛中展示 Datavault 的 ADIO® 与 VerifyU® 技术。

俄勒冈州比弗顿, Oct. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI 驱动的数据可视化、估值与变现领域领导者 Datavault AI Inc. (NASDAQ：DVLT) 今日宣布与 Cutting Edge Sports Management 及 FN Esports 建立两项战略合作。

这些合作将进一步把公司的创新技术融入体育与娱乐领域，强调运动员选拔中的统计公平性、通过区块链实现的通证化以提升可及性，并推动有志从业者的健康与福祉。 Dream Bowl XIV 选择 Datavault AI 用于赞助权益的通证化和基于统计的邀请赛遴选流程，开创性地打造了一场突破性的高校备战碗赛 (college prep bowl)，集中展示顶级大学橄榄球与电子竞技选手，并推动体育与娱乐领域的通证经济创新。

The Dream Bowl

The Dream Bowl 是一项汇聚全国顶尖球员的大学橄榄球全明星赛事。 该项赛事及系列活动旨在颂扬球员及其家人所展现的卓越品质、无私奉献和巨大牺牲。

国际电子竞技联合会 (Global Esports Federation)

国际电子竞技联合会致力于提升电竞的可信度、合法性与声望。 我们将运动员、玩家与行业领袖汇聚于同一个包容的平台。

我们的使命是促进竞赛发展，推动社区/社群建设，并加强体育、电竞与科技之间的融合与联系。 国际电子竞技联合会 (GEF) 致力于为全球电竞运动培育真实的发声平台。 我们已与成员联合会、全球品牌、发行商、开发者及战略伙伴等建立了 180 多个全球合作关系，并对此深感自豪。

亮点——Datavault AI 合作伙伴关系

Datavault AI 进军体育与电竞领域

Dream Bowl XIV 遴选： Datavault AI 获选为顶尖大学橄榄球和电竞运动员提供通证化赞助及基于数据的邀请服务。 赛事定于 2026 年 1 月 11 日在德克萨斯州阿灵顿的 AT&T 体育场举行，将通过全国电视和流媒体平台播出，具体安排将另行公布。

Datavault AI 获选为顶尖大学橄榄球和电竞运动员提供通证化赞助及基于数据的邀请服务。 赛事定于 2026 年 1 月 11 日在德克萨斯州阿灵顿的 AT&T 体育场举行，将通过全国电视和流媒体平台播出，具体安排将另行公布。 业余到职业通道： 球探、大学和职业游戏联盟将获得评估美国人才的最终机会，全程由 AI 驱动的统计公平性与 VerifyU® 认证提供支持。

球探、大学和职业游戏联盟将获得评估美国人才的最终机会，全程由 AI 驱动的统计公平性与 VerifyU® 认证提供支持。 电竞锦标赛： 将决出《Madden 2026》全球冠军、团队电竞全球冠军和无人机竞速冠军，Datavault 技术将确保赛事真实性与粉丝参与度。

将决出《Madden 2026》全球冠军、团队电竞全球冠军和无人机竞速冠军，Datavault 技术将确保赛事真实性与粉丝参与度。 与 Cutting Edge Sports 合作： 携手 NFL Alumni Association，整合 ADIO® 通证技术，共同提升 Dream Bowl 球迷体验，实现实时数据、赞助通证及健康与福祉倡议。

携手 NFL Alumni Association，整合 ADIO® 通证技术，共同提升 Dream Bowl 球迷体验，实现实时数据、赞助通证及健康与福祉倡议。 与 FN Sports 合作： 依托 VerifyU® 认证、反作弊系统及资产通证化，启动电竞学院项目，覆盖韩国、美国及全球市场。

依托 VerifyU® 认证、反作弊系统及资产通证化，启动电竞学院项目，覆盖韩国、美国及全球市场。 市场机遇：通过构建通证化生态系统、打造新一代观赛体验和拓展全球电竞市场，Datavault AI 将抢占价值超 6,000 亿美元1的体育与娱乐市场增长先机。

与 Cutting Edge Sports Management 合作

通过与 Cutting Edge Sports Management 达成协议，Datavault AI 的 ADIO® 技术将用于提升 Dream Bowl XIV 的客户体验，该赛事定于 2026 年 1 月 11 日在德克萨斯州阿灵顿 AT&T 体育场举行。 该合作运用高级数据分析，依据全面统计表现指标甄选并邀请大学橄榄球球员，为被忽视的英才提供再度冲击国家橄榄球联盟 (NFL) 职业梦想的机会。 球探、大学和职业电竞联盟将获得在高压环境下评估美国新兴人才的最终机会，该环境专为连接业余与职业通道而设计。

Datavault AI 开发团队将通过其平台为运动员、教练和啦啦队员设计并交付完整的通证架构与管理系统。 其核心内容是推出 Dream Bowl Weekend 2026 Coins（2026 梦想碗周末币），这是一个通证化生态系统，通过 AI 驱动的算法客观评估并排名运动员，确保参赛者遴选过程的统计公平性。 这些周末币将用于支持独家赛事访问的 NFT 邀请函、让品牌能够安全竞标并触达目标受众的通证化赞助方案，以及对杰出表现的奖励机制。 该公司的 ADIO 声波技术将有效提升观众参与度，增加场馆内的人流互动，实时传输运动员数据，并创造多元化的赞助机遇。 邀请通证、奖励通证与冠军通证将仅通过 Datavault AI 的技术独家设计、铸造与分发。

此次合作将进一步推动 ADIO® 声波系统在大型体育赛事和娱乐体验中的深度融合。 该技术通过人耳无法感知的高频声波传输信息，能在移动设备、广播电视、流媒体平台及娱乐场所中实现无缝运作。 届时，一艘专用飞艇将在 AT&T 体育场上空发射 ADIO 声波，让球迷享受更具互动性的观赛体验，并有机会出现在球场的巨型显示屏上。

迈入第 14 个年头的 Dream Bowl 是顶级橄榄球全明星赛事，为怀揣入选 NFL 梦想的运动员提供展示运动技能的舞台。 Datavault AI 将与 NFL Alumni Association 携手推进健康与福祉倡议，包括开展伤病预防讲座、提供心理健康资源及长期职业规划指导，确保参赛选手在场内外都能获得持续成功的能力。

1

Datavault AI 首席执行官 Nathaniel Bradley 表示：“我们非常高兴能与 Cutting Edge Sports Management 和 FN Esports 建立全新合作伙伴关系，同时进一步加强与 NFL Alumni Association 的联系。 本届 Dream Bowl 将全面展示 Datavault 与 ADIO 技术，以提升球迷、球员和参与者的体验，并实现由 Datavault AI 驱动的捐赠收益管理。 依托 Datavault AI 技术的 Dream Bowl，为那些可能被忽视的高中生和次级联盟大学运动员提供‘梦想机遇’，同时确保统计公平性与运动员全面发展。”

NFL Alumni Association 医疗保健倡议联合主任 Billy Davis 表示：“作为两届超级碗冠军，我知道 Dream Bowl 不仅是展示天赋，更是打造终身冠军。 我为 The Dream Bowl 不仅展示运动员的天赋，还帮助他们在健康、职业及人生各方面取得成功而感到自豪。”

本届 Dream Bowl XIV 的一大亮点，将是与 FN Esports 联合推出的首届 Electronic Arts《麦登橄榄球》锦标赛。 届时，Datavault 的 VerifyU 身份认证软件将用于验证这款热门游戏中来自全球的高排名选手身份，并依据经过验证的表现数据进行统计选拔与邀请，为他们提供将热情转化为职业电竞生涯的机会。

Datavault 销售与市场部助理 Avery Blaikie 表示：“Datavault 非常期待与 Cutting Edge Sports Management 携手，运用我们的技术提升 Dream Bowl 的整体体验，助力怀揣梦想的运动员实现目标。”

与 FN Esports 合作

电子竞技在全球范围内蓬勃发展，尤其在韩国已成为吸引数百万观众、创造数十亿营收的产业，同时在美国及其他地区亦将其视为玩家晋身职业的正轨，规模持续扩大。 通过与 FN Esports 合作，Datavault AI 致力于推动创新、提升用户体验，并扩大电竞及世界级无人机竞速在韩国、美国及其他地区的全球影响力。 双方将联合建立由 Datavault AI 的 VerifyU 技术驱动的电竞学院——该专利解决方案可创建防篡改、易验证的安全凭证以杜绝欺诈行为，同时结合数据化选拔机制，发掘并邀请潜力玩家参与竞技机会。

具体而言，FN Esports 将借助 Datavault 的 VerifyU 平台实现以下功能：

身份验证 ：采用生物识别、区块链或多因素认证系统，确认选手、教练及工作人员的身份信息。

：采用生物识别、区块链或多因素认证系统，确认选手、教练及工作人员的身份信息。 资质核验 ：通过安全数字证书验证培训完成情况、赛事参与记录及技能评估结果。

：通过安全数字证书验证培训完成情况、赛事参与记录及技能评估结果。 反作弊与公平竞技系统 ：结合实时监测工具与 AI 驱动的数据分析技术，用于在训练和比赛过程中检测并防止作弊或操纵行为。

：结合实时监测工具与 AI 驱动的数据分析技术，用于在训练和比赛过程中检测并防止作弊或操纵行为。 学院认证 ：建立全球电竞学院标准化认证框架，确保教学质量统一并符合道德规范。

：建立全球电竞学院标准化认证框架，确保教学质量统一并符合道德规范。 数据隐私与合规：确保所有验证技术符合 PIPA、GDPR 和 CCPA 等国际数据保护法规。



此外，该合作使 FN Esports 可获得 Datavault AI 的全套技术支持——包括 ADIO 声波技术、DVHolo 技术、信息数据交换 (IDE) 平台、AR/VR、区块链及云游戏解决方案——从而应用于赛事管理、选手分析及观众互动领域。 其中包括借鉴 Dream Bowl 模式对电竞资产进行通证化：以 NFT 形式发放邀请及赞助，既拓宽参与入口，又通过数据驱动的选拔确保公平竞争。

Datavault AI 与 FN Esports 还将在以下领域展开合作：Dream Bowl XIV 及 Madden NFL 电竞赛事的统筹及场地选择；营销推广活动；聚焦教育培养与人才发展的专项计划，并特别侧重利用统计数据在全球范围内发掘和邀请玩家。

Datavault 韩国区总经理 Darrell Jung 表示：“电竞运动在韩国极具人气，并拥有巨大的全球拓展潜力。 我们与 FN Esports 的合作为韩国电竞发展提供了坚实的技术基础，同时有望推动电竞场馆、选手及无人机、机器人赛事在更多国家快速发展，并通过公平、数据驱动的邀请机制，为玩家创造迈向职业成功的更多机会。”

FN Esports 首席执行官 Yun Chang-hwan 表示：“作为代表韩国行政首都世宗市的世宗电竞战队所有者——该战队始终被公认为全球顶尖冠军队伍——我对采用 Datavault 进行综合电竞数据管理及选手数据学术应用寄予厚望。 ”

关于 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq：DVLT) 始终居于 AI 驱动数据应用体验、资产估值与变现领域的前沿。 该公司基于云端的平台让声学与数据科学两大部门紧密协作，提供全方位解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 Wisam®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，并具备业界领先的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，包括音频时序、同步、多通道干扰消除等知识产权。 数据科学部门依托高性能计算能力，提供沉浸式数据感知、资产估值与安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台服务于多元行业，其中包括为体育与娱乐、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域提供高性能计算软件许可服务。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据对象，实现数字孪生及名称、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的技术套件可完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、深度数据分析、营销自动化以及广告监测等多项功能。 该公司总部位于俄勒冈州比弗顿。 如需了解更多信息，请访问：www.dvlt.ai。

关于 VerifyU

VerifyU 是全球信赖的身份验证解决方案领先提供商，为学术机构、企业及各类组织提供服务。 VerifyU 利用最先进的技术，提供安全、高效且易于使用的工具，以优化流程、增强信任并确保合规性。 如需进一步了解 VerifyU，请访问此处。

关于 Cutting Edge Sports Management

CESM 是体育管理领域的全方位领先机构，专长涵盖活动策划、战略营销、商务管理、运动员培养及媒体关系。 CESM 的成功基石在于卓越的职业精神、专注的专业团队、对细节的执着、体育热忱、商业智慧，以及对每位运动员实现潜能坚定不移的信念。 通过打造从休闲到职业联赛的多层级创新全明星赛事，CESM 将在同业竞争中保持显著优势。 CESM 的独特之处在于，我们凭借战略合作伙伴关系与全方位服务能力，不断推动体育产业的革新与发展。 在 CESM，我们始终以运动员为中心，全力帮助他们发掘潜能，迈向更高的职业舞台。

关于 FN Esports

FN Esports 下设三大分部——世宗、抱川及全球——覆盖 10 支战队，拥有 50 余名职业选手与 10 多位教练及工作人员，构建起真正多元化的国际阵容。

FN Esports 的阵容不仅包括韩国本土选手，还汇聚了来自摩尔多瓦、埃及、突尼斯、沙特阿拉伯、希腊及印度尼西亚等国的优秀选手，已发展成为真正的国际化多项目电竞俱乐部。

关于 NFL Alumni

NFL Alumni 由数位功成名就的退役 NFL 球员于 1967 年创立，作为职业体育界历史最悠久、最受尊崇的退役运动员组织之一，目前在全美设有 40 个 NFL Alumni 地方分会。 NFL Alumni 秉持三重使命：“关怀社区”、“关爱儿童”、“守望同仁”。 过去四年来，NFL Alumni 已动员逾 350 名退役球员参加健康与福祉促进倡议，通过社交媒体、付费媒体、免费媒体及社区活动触达数百万美国人。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含《1995年美国私人证券诉讼改革法案》(经修订)及其他证券法律所规定的前瞻性陈述。 诸如“预计”、“将会”、“预测”、“估计”、“继续”等词汇及其各种变体，以及类似的未来或条件性表达，均用于指代前瞻性陈述。 本新闻稿中的前瞻性陈述，包括有关我们的商业机会与发展前景、战略、未来收入预期、许可计划、专利计划以及专利技术成功实施的陈述，均基于我们及管理层认为合理但本质上存在不确定性的估计和假设。 敬请读者谨慎对待这些前瞻性陈述，避免过度依赖。 实际结果可能因多种风险和不确定性因素而与上述前瞻性声明存在重大差异，包括但不限于以下方面：我们能否成功运用已获授权及公告的全部知识产权；能否有效利用所收购资产以扩大市场份额；能否基于本新闻稿提及的专利开辟新的收入来源；当前流动性状况及持续经营所需的额外融资需求；整体市场、经济及其他环境因素；持续经营能力；维持普通股在纳斯达克上市的能力；成本管控与执行运营及预算计划的能力；实现财务目标的能力；被许可方是否及在何种程度上将我们的技术应用于其产品，以及此类应用的时间进度；与技术创新及知识产权相关的风险；以及我们在递交美国证券交易委员会文件中更为详尽披露的其他风险。 本新闻稿中的信息仅截至本新闻稿发布日期。除法律另有规定外，我们无义务基于新信息、未来事件或其他原因更新其中所含的前瞻性声明。

*1.https://www.kearney.com/about/kearney-in-the-media/press/article/value-of-global-sports-market-forecast-to-exceed-600-billion-by-2030-finds-new-kearney-report