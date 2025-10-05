Datavault AI 獲選為首屆代幣化 Dream Bowl XIV 暨電競全球錦標賽提供技術支援，盛會定於 1 月 11 日在德州阿靈頓的 AT&T 體育場舉行

與 Cutting Edge Sports Management 及 FN Esports 的合作夥伴關係，將在大專美式足球、Madden 與隊際電競，以及無人機競速錦標賽中展現 Datavault 的 ADIO® 及 VerifyU® 技術。

比弗頓，俄勒岡州, Oct. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在人工智能 (AI) 驅動數據可視化、估值及盈利化領域引領在前的 Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 今天宣佈與 Cutting Edge Sports Management 及 FN Esports 的兩項策略合作夥伴關係。

透過此等合作，公司的創新技術將進一步整合至運動與娛樂領域，重點聚焦確保運動員甄選程序統計公平，採用基於區塊鏈的代幣化以提升可及性，並促進具潛力專業選手的健康福祉。 透過選用 Datavault AI 實現代幣化贊助及以統計數字為主的邀請機制，Dream Bowl XIV 正開創突破性大專預備盃賽，展現頂尖大專美式足球及電競選手的風采，革新運動與娛樂代幣經濟格局。

The Dream Bowl

The Dream Bowl 是大專美式足球全明星表演賽，集結全國頂尖選手。 比賽及一系列活動旨在頌揚選手及其家人的卓越精神、全情投入及無私奉獻。

Global Esports Federation

Global Esports Federation 致力推廣電競的公信力、正當性及聲望地位。 我們提供包容並蓄的平台，匯集運動員、玩家及業界領袖。

使命在於培育競技精神、發展社群網絡，並建立運動、電競與科技之間的聯繫。 GEF 為全球電競構建真實的發聲渠道。 我們很榮幸已締結超過 180 項全球合作夥伴關係，涵蓋會員協會、國際品牌、發行商、開發商及策略夥伴。

重要亮點 – Datavault AI 合作夥伴關係

Datavault AI 進軍運動及電競領域

Dream Bowl XIV 甄選： Datavault AI 獲選提供代幣化贊助及以統計數字為主的邀請機制，網羅頂尖大專美式足球及電競選手。 活動定於 2026 年 1 月 11 日在德州阿靈頓 AT&T 體育場舉行，全國電視與串流媒體轉播資訊有待公佈。

Datavault AI 獲選提供代幣化贊助及以統計數字為主的邀請機制，網羅頂尖大專美式足球及電競選手。 活動定於 2026 年 1 月 11 日在德州阿靈頓 AT&T 體育場舉行，全國電視與串流媒體轉播資訊有待公佈。 由業餘邁向職業之路： 在 AI 驅動的公正統計數據及 VerifyU® 認證支援下，球探、大學及職業電競聯盟得以對美國選手進行最終審視。

在 AI 驅動的公正統計數據及 VerifyU® 認證支援下，球探、大學及職業電競聯盟得以對美國選手進行最終審視。 電競錦標賽： Madden 2026 全球冠軍、隊際電競世界冠軍及無人機競速冠軍即將榮耀加冕，而 Datavault 技術則確保賽事真實可靠並加強粉絲參與互動。

Madden 2026 全球冠軍、隊際電競世界冠軍及無人機競速冠軍即將榮耀加冕，而 Datavault 技術則確保賽事真實可靠並加強粉絲參與互動。 與 Cutting Edge Sports 的合作夥伴關係： 整合 ADIO® 音訊技術，以提升 Dream Bowl 擁躉體驗、帶來即時統計數據及贊助代幣，並與 NFL Alumni Association 合作推動健康福祉計劃。

整合 ADIO® 音訊技術，以提升 Dream Bowl 擁躉體驗、帶來即時統計數據及贊助代幣，並與 NFL Alumni Association 合作推動健康福祉計劃。 與 FN Sports 的合作夥伴關係： 創立電競學院，採用 VerifyU® 實現資格認證、防作弊機制及資產代幣化，將版圖拓展至韓國、美國及全球市場。

創立電競學院，採用 VerifyU® 實現資格認證、防作弊機制及資產代幣化，將版圖拓展至韓國、美國及全球市場。 發展機遇：推動 Datavault AI 透過代幣化生態系統、新世代擁躉體驗及全球電競拓展，抓緊規模逾 6,000 億美元1的運動與娛樂市場增長潛力。

與 Cutting Edge Sports Management 的合作夥伴關係

透過與 Cutting Edge Sports Management 簽訂協議，Datavault AI 的 ADIO® 技術將提升 2026 年 1 月 11 日在德州阿靈頓 AT&T 體育場舉行的 Dream Bowl XIV 客戶體驗。 此合作夥伴關係運用先進數據分析，根據綜合統計表現指標來發掘並邀請大專美式足球員，讓滄海遺珠有多一次機會，實現國家美式足球聯盟 (NFL) 職業夢想。 球探、大學及職業遊戲聯盟將迎來最終甄選良機，在專為銜接業餘與職業道路設計的關鍵舞台上評鑑美國新秀。

Datavault AI 的開發團隊將提供 Datavault AI 平台，為運動員、教練和啦啦隊員設計並交付全面的代幣架構及管理系統。 核心亮點在於引入 Dream Bowl Weekend 2026 代幣，此代幣化生態系統運用由 AI 驅動的演算法，客觀地評估運動員並作出排名，以保障參賽者甄選的統計數據公平公正。 這些代幣將驅動 NFT 邀請函以開創獨家活動通行功能、打造代幣化贊助套裝讓品牌安全地投標，並接觸目標受眾，另外亦設獎勵機制以表彰出色表現。 公司的 ADIO 音訊技術將推動受眾互動參與，帶動整個場所的人流動線，即時提供運動員統計數據，並抓緊各種贊助機會。 邀請代幣、獎勵代幣及冠軍代幣將透過 Datavault AI 的技術專門設計、鑄造和分發。

此合作夥伴關係進一步將 ADIO® 音訊系統融入大型運動賽事及娛樂體驗中。 該技術採用人耳無法察覺的高頻音訊傳輸資料，這些音訊經精密設計，能於流動裝置、廣播、串流平台及娛樂場館中無縫運作。 專用飛船將盤旋於 AT&T 體育場上空發射 ADIO 音訊，讓擁躉體驗更豐富的互動，包括有機會讓身影出現在體育場的巨型螢幕上。

至今第 14 屆的 Dream Bowl 是頂尖美式足球全明星賽，為球員搭建展現運動才華的平台，致力追尋入選 NFL 的夢想。 Datavault AI 將偕同 NFL Alumni Association，積極推動健康福祉倡議，包括預防受傷工作坊、心理支援資源及長遠職業生涯規劃，確保參與者具備場內場外持續成功的全面能力。

Datavault AI 行政總裁 Nathaniel Bradley 表示：「Datavault 很高興能與 Cutting Edge Sports Management 和 FN Esports 建立新合作夥伴關係，同時加強與 NFL Alumni Association 的緊密聯繫。 本屆 Dream Bowl 將展示我們的 Datavault 和 ADIO 技術，以提升擁躉、球員和參與者的體驗，並推行由 Datavault AI 驅動的捐贈者收益管理。 在 Datavault AI 技術支援下，Dream Bowl 為那些可能被埋沒的高中及次級大專運動員提供『夢想入場券』，同時始終恪守統計數據公正原則，促進運動員的全面發展。」

NFL Alumni Association 醫療保健計劃聯合總監 Billy Davis 說道：「身為兩屆超級碗冠軍得主，我深知 Dream Bowl 不僅是展現才華的絕佳舞台，更能為自身成功奠定基礎。 令我引以為榮的是，Dream Bowl 不僅有助展示運動天賦，更致力為運動員鋪設健康、職涯及賽場外人生成功之路。」

本屆 Dream Bowl XIV 的新增項目亮點，是與 FN Esports 聯手推出的首屆 Electronic Arts Madden NFL 錦標賽。 屆時將運用 Datavault 的 VerifyU 憑證管理軟件，對在這款熱門電玩中名列前茅的全球選手進行身份認證，並依據經驗證表現指標產出的統計數據來甄選和邀請頂尖玩家，賦予將熱忱轉化為專業電競職業生涯的嶄新機會。

Datavault 銷售與市場推廣專員 Avery Blaikie 指出：「對於 Datavault 與 Cutting Edge Sports Management 合作，透過我們的技術提升 Dream Bowl 的整體體驗，並為滿懷夢想的運動員賦予圓夢契機，我感到興奮無比。」

與 FN Esports 的合作夥伴關係

電競熱潮風靡全球，尤其在南韓，其不僅吸引數以百萬計觀看人次，創造數十億營收，更在美國及其他地區迅速增長，成為玩家通往職業殿堂的公認途徑。 藉著與 FN Esports 合作，Datavault AI 期望能促進創新，提升用戶體驗，並將電競及世界級無人機競賽的全球版圖拓展至韓國、美國及更多市場。 雙方將聯手創辦一間電競學院，由 Datavault AI 的 VerifyU 技術提供支援。此專利解決方案能建立防止篡改且方便驗證的安全數碼憑證以杜絕欺詐，同時導入統計數據探勘機制，以發掘並邀請潛力玩家參與競技機會。

具體而言，FN Esports 將利用 Datavault 的 VerifyU 平台實現：

身份驗證 ：運用生物特徵、區塊鏈技術或多重驗證系統，以核實玩家、教練及員工的身份。

：運用生物特徵、區塊鏈技術或多重驗證系統，以核實玩家、教練及員工的身份。 憑證驗證 ：實施安全數碼證書，以驗證培訓完成狀況、賽事參與記錄和技能評估。

：實施安全數碼證書，以驗證培訓完成狀況、賽事參與記錄和技能評估。 反作弊及公平競賽系統 ：整合即時監測工具及 AI 分析技術，偵測並防止訓練及賽事中的作弊或操控行為。

：整合即時監測工具及 AI 分析技術，偵測並防止訓練及賽事中的作弊或操控行為。 學院認證 ：開發標準化框架，用於認證世界各地的電競學院，確保質素貫徹一致，且秉持道德標準。

：開發標準化框架，用於認證世界各地的電競學院，確保質素貫徹一致，且秉持道德標準。 資料私隱及合規：保證所有驗證技術符合國際資料保護規例，例如 PIPA、GDPR 及 CCPA。



此外，此合作夥伴關係讓 FN Esports 得以使用 Datavault AI 的技術套裝，包括 ADIO 音訊技術、DVHolo 技術、資料數據交換平台 (「IDE」)、擴增實境 (AR)/虛擬實境 (VR)、區塊鏈及雲端遊戲方案，以便管理賽事、分析選手數據和促進觀眾互動參與。 當中包括參照 Dream Bowl 模式將電競資產代幣化，使用 NFT 發送邀請和管理贊助，以普及參與渠道，並透過數據支持的甄選確保公平競賽。

Datavault AI 與 FN Esports 亦將攜手合作，統籌 Dream Bowl XIV、Madden NFL 電競錦標賽的活動安排及場地選擇；市場推廣和外展活動；以及教育和人才發展計劃，並特別強調使用統計數據洞察分析來發掘和邀請全球玩家。

Datavault 韓國區總經理 Darrell Jung 表示：「電競在韓國廣受歡迎，蘊藏向世界各地發展的莫大潛能。 我們與 FN Esports 的合作夥伴關係奠定技術根基，推動韓國電競發展，並預見電競場館、選手及無人機與機械人賽事將在更多國家蓬勃增長，同時透過統計數據導向的公平邀請機制，為玩家開創通往職業成功之路的額外機會。」

FN Esports 行政總裁 Yun Chang-hwan 表示：「我是世宗電競戰隊的負責人，此戰隊代表韓國行政首都世宗市，並長期公認為該領域的全球霸主。身負重任之下，我對使用 Datavault 進行電競數據全面管理及為我方電競選手作數據學術應用寄予厚望。 」

關於 Datavault AI Inc.

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 AI 驅動的數據體驗、估值及盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，強調整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 Wisam®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及業內頂尖的空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，包括音訊時序、同步及多通道干擾消除知識產權 (IP)。 數據科學部門發揮高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供滿足多元行業，包括運動與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的 AI 發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供 AI 及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於俄勒岡州比弗頓。 詳情請瀏覽 www.dvlt.ai。

關於 VerifyU

VerifyU 是全球教育機構、企業及組織在身份驗證解決方案的業界領導者，深受信賴。 憑藉最新技術，VerifyU 打造安全高效、操作簡便的工具，有助精簡流程、建立信任基礎並滿足合規要求。 到此進一步了解 VerifyU。

關於 Cutting Edge Sports Management

CESM 是全方位服務的運動管理領導者，專業範疇涵蓋活動策劃、策略營銷、業務管理、球員發展及媒體關係。 CESM 的成功基石，源於我們崇高的職業道德、全情投入的專業團隊、對細節的關注、對運動的熱愛、獨到的商業眼光，以及堅信每位運動員皆能盡展所長的信念。 從業餘到職業聯盟，各級的創新全明星賽事將使 CESM 在與同類公司競爭中脫穎而出。 CESM 與眾不同之處，在於我們持續憑藉策略合作夥伴關係及全方位服務能力，徹底革新運動行業。 CESM 始終以運動員為先，我們全力激發內在潛能，以助運動員更上一層樓。

關於 FN Esports

FN Esports 設有三個主要分部：世宗市、抱川市及全球，共參與 10 個電競項目，擁有超過 50 位職業選手及 10 多名教練及員工，陣容真正匯集多國文化。

FN Esports 的隊員名單中不僅有韓國選手，更有來自摩爾多瓦、埃及、突尼西亞、沙特阿拉伯、希臘和印尼的人才，從而確立作為國際化多項目電競俱樂部的地位。

關於 NFL Alumni

NFL Alumni 在 1967 年由一班成就斐然的退役 NFL 球員創立，是職業運動界歷史最悠久且備受尊崇的退役球員組織，在全國有 40 個地方分會。 NFL Alumni 秉持三大核心使命：「關懷社區」、「關懷兒童」及「關懷成員」。 過去四年來，NFL Alumni 已號召超過 350 名退役球員參與推廣健康福祉的倡議計劃，並透過社交媒體、付費媒體、贏得媒體及社區活動，觸及數以百萬計的美國人。

