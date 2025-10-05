Felice Capasso de Noruega es coronado como el World’s Best Bartender 2025 en las prestigiosas World Class Global Finals

TORONTO, Oct. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Felice Capasso de Noruega ha sido galardonado con el título que define su carrera de World Class Global Bartender of the Year 2025 en una de las competencias de coctelería más importantes del mundo, celebrada este año en Toronto. Tras competir contra finalistas de 51 mercados de todo el mundo, que abarcaban seis continentes, Felice fue nombrado ganador absoluto por un panel internacional de expertos líderes del sector, durante la celebración anual de la cultura mundial de la coctelería.

Felice Capasso, de Nedre Løkka Cocktailbar en Oslo y fundador de Sesto Senso Academy, un centro para la educación en vinos y licores, destacó entre los demás competidores al presentar una serie de bebidas de autor que demostraron su pasión por la coctelería. Junto con el prestigioso título, Felice ganará un trofeo, un viaje con todos los gastos pagados a las Global Finals del próximo año, la tutoría de los mejores talentos y un programa de un año de viajes con todos los gastos pagados a los mercados de Diageo de todo el mundo. También participará como bartender invitado en locales de primer nivel, donde dirigirá capacitaciones para bartenders y organizará eventos.

Como parte de su trayectoria, el ganador compitió en varios desafíos de vanguardia, como la reinvención de bebidas clásicas con Johnnie Walker Black Label, donde Felice presentó de forma única clásicos tradicionalmente de ginebra con un toque de Johnnie Walker Black Label; entre ellos, una bebida llamada Top Notes, inspirada en el clásico French 75. Para el desafío de Don Julio 1942, Felice se inspiró en una obra de arte original de IA para crear un aperitivo de acompañamiento que captura el espíritu de los orígenes del tequila. Para el desafío de cócteles multisensoriales de The Singleton, Felice elaboró una funda de disco personalizada inspirada en la icónica canción That's Amore, que evocaba la calidez de una sonrisa en una esquina de Nápoles. Junto con su cóctel de autor "Between Us", ofreció una experiencia que cautivó a los jueces.

Felice Capasso, World Class Global Bartender of the Year 2025, señaló:



"Ganar World Class no es solo un sueño hecho realidad. Es un objetivo por el que he trabajado incansablemente. Es la prueba viviente de que si se quiere algo y se trabaja para conseguirlo, y nunca, jamás se rinde, pase lo que pase, se puede lograr. Con esta victoria sé que asumo una responsabilidad que pienso tomarme en serio, para promover la educación en licores e inspirar a otros bartenders que quieran progresar en este campo".

Kevin Delaney, Global Head of World Class, afirmó: "World Class es el brindis definitivo por las personas que son el corazón de la industria de la hostelería. Los mejores bartenders crean cócteles con el más alto nivel de artesanía, mientras se mantienen al tanto de las tendencias de hoy, mañana y el futuro. Hemos celebrado e impulsado las carreras de más de 450.000 bartenders mediante el programa World Class y esta noche es el momento cumbre de celebración para esta comunidad tan especial. Damos la bienvenida a Felice a la familia Diageo y felicitamos los esfuerzos sobresalientes de todos nuestros brillantes participantes".

Los competidores fueron puestos a prueba por un diverso panel de expertos de bartenders y propietarios de bares de algunos de los locales más afamados del mundo. Entre ellos se encontraba Eric Van Beek, la fuerza creativa detrás del aclamado Handshake Speakeasy de la Ciudad de México, coronado como el World’s 50 Best Bar 2024. A él se unieron el ícono del sector Monica Berg, copropietaria del pionero Tayēr + Elementary de Londres, reconocido constantemente entre los mejores bares del mundo y famosa por su liderazgo para impulsar la innovación, la educación y la sostenibilidad dentro de la comunidad, y Ago Perrone, el muy influyente Director of Mixology del legendario Connaught Bar de Londres.

Ago Perrone, jurado de World Class y Director of Mixology en el Connaught Bar, señaló: "World Class es una ocasión muy especial, que reúne a algunos de los bartenders más creativos y motivados del mundo. Su impacto en el sector es tangible, no solo al impulsar la innovación, sino también al inspirar y nutrir a generaciones de talentos emergentes. Año tras año, la competencia se vuelve más dura, como testimonio del progreso de nuestra industria coctelera. ¡Felicitaciones a Felice por una actuación tan sobresaliente y todo lo mejor para el nuevo viaje profesional que le espera!"

ACERCA DE FELICE CAPASSO

Durante varios años, Felice dirigió las operaciones de bares de coctelería de alta gama, incluidos hoteles de prestigio, y simultáneamente trabajó como Director of Education y Brand Consultant para aclamadas marcas de licores. Su curiosidad por los sabores y aromas despertó a una edad muy temprana, lo que finalmente generó un interés en las bebidas y lo destinó a seguir una carrera en el mundo de los bares.

ACERCA DE WORLD CLASS

World Class tiene la misión de inspirar a la gente a beber mejor, no en mayor cantidad, y para ello, involucra, educa y empodera a las personas para que tomen decisiones informadas acerca del consumo de alcohol. Ya sea en casa o en un bar, World Class anima a la gente a pensar y a preocuparse por qué, dónde y cómo beben, para que así descubran lo mejor de la cultura de la coctelería. World Class ofrece tutoría, capacitación y creación de redes que han mejorado las carreras y las vidas de cientos de miles de bartenders en todo el mundo, además de crear una red mundial de defensores de por vida que colocan las marcas de Diageo en los corazones y las manos de los consumidores.

ACERCA DE DIAGEO

Diageo es un líder mundial en bebidas alcohólicas con una destacada colección de marcas en las categorías de licores y cervezas. Estas marcas incluyen los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, J&B y Buchanan's, los vodkas Smirnoff y Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness. Diageo es una empresa mundial y nuestros productos se venden en casi 180 países de todo el mundo. La compañía cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Londres (DGE, por sus siglas en inglés) como en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO, por sus siglas en inglés). Para obtener más información acerca de Diageo, nuestro personal, nuestras marcas y nuestro desempeño, visítenos en www.diageo.com. Visite el recurso mundial de consumo responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com, para obtener información, iniciativas y formas de compartir las mejores prácticas. Celebramos la vida, todos los días, en todas partes.

