Felice Capasso (Norvège) sacré meilleur barman du monde 2025 lors de la prestigieuse finale mondiale World Class

TORONTO, 05 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Felice Capasso, représentant la Norvège, s’est vu décerner le titre convoité de Global Bartender of the Year 2025 (Barman mondial de l’année 2025) au World Class, l’un des plus prestigieux concours mondiaux de cocktails, organisé cette année à Toronto. Lors de cette célébration annuelle de la culture cosmopolite du cocktail, face à des finalistes représentant 51 régions de six continents du monde, Felice a été désigné comme le grand gagnant par une équipe composée de légendes internationales de l’industrie.

Barman du Nedre Løkka Cocktailbar à Oslo et fondateur de la Sesto Senso Academy, centre dédié à l’éducation aux vins et spiritueux, Felice Capasso s’est démarqué grâce à une série de créations originales mettant en lumière sa passion et sa maîtrise du métier. Outre ce titre prestigieux, Felice remporte un trophée, un voyage tous frais payés pour assister à la finale mondiale de l’année prochaine, un mentorat auprès de talents confirmés et une année entière de déplacements dans les marchés Diageo à travers le monde. Il sera également invité en tant que barman dans des établissements de prestige, animera des formations et organisera divers événements.

Dans le cadre de son parcours, le gagnant a relevé plusieurs défis innovants, notamment celui de réinventer des cocktails classiques avec du Johnnie Walker Black Label. Felice a revisité des recettes traditionnellement réalisées à base de gin en y intégrant une touche de Johnnie Walker Black Label, notamment sa création Top Notes, inspirée du French 75. Pour le défi Don Julio 1942, Felice s’est inspiré d’une œuvre d’art originale réalisée par une intelligence artificielle pour créer un apéritif qui reflète les origines de la tequila. Pour le défi cocktail multisensoriel de The Singleton, Felice a conçu une pochette de disque personnalisée inspirée de la chanson emblématique That’s Amore, évoquant la chaleur d’un coin de rue napolitain. En servant son cocktail signature « Between Us », il a su séduire le jury.

Felice Capasso, Meilleur barman du monde 2025 World Class, a déclaré :



« Remporter World Class n’est pas seulement un rêve qui se réalise, c’est l’aboutissement d’un objectif pour lequel j’ai travaillé sans relâche. C’est la preuve vivante que, si l’on veut quelque chose et que l’on s’accroche, sans jamais abandonner, tout est possible. En gagnant, je sais que j’endosse une responsabilité que je compte honorer : promouvoir l’éducation autour des spiritueux et inspirer d’autres barmans qui souhaitent progresser dans ce métier. »

Kevin Delaney, directeur mondial de World Class, a ajouté : « World Class est le plus bel hommage rendu à ceux qui font battre le cœur de l’hospitalité. Les meilleurs barmans ne se contentent pas de créer des cocktails d’exception, ils incarnent aussi les tendances d’aujourd’hui, de demain et de toujours. Nous avons accompagné et formé plus de 450 000 barmans via le programme World Class, et cette soirée est le point culminant de la célébration de cette communauté incroyablement spéciale. Nous accueillons Felice dans la famille Diageo et félicitons tous les participants pour leur talent remarquable. »

Les concurrents ont été mis à l’épreuve par un jury d’experts composé de barmans et de propriétaires de bars issus de certains des établissements les plus réputés au monde. Parmi eux figurait Eric Van Beek, la force créative derrière le célèbre Handshake Speakeasy de Mexico, sacré « World’s 50 Best Bar 2024 ». Il était accompagné de Monica Berg, icône de l’industrie et co-propriétaire du Tayēr + Elementary, bar pionnier de Londres, régulièrement reconnu parmi les meilleurs bars du monde et réputé pour son innovation, son engagement éducatif et sa vision durable, ainsi que d’Ago Perrone, directeur très influent de la mixologie au légendaire Connaught Bar de Londres.

Ago Perrone, membre du jury World Class et directeur de la mixologie au Connaught Bar, a indiqué : « World Class est un moment unique qui rassemble les barmans les plus créatifs et passionnés. Son impact sur le secteur est tangible : il stimule l’innovation, inspire et encourage de nouvelles générations de talents. La compétition est chaque année plus ardue, reflet du dynamisme de notre industrie. Félicitations à Felice pour sa performance exceptionnelle et plein succès pour la suite de sa carrière ! »

NOTES AUX RÉDACTEURS

Pour de plus amples informations, veuillez contacter worldclass@thestory.co.uk

Ressources disponibles : photos du lauréat, porte-paroles disponibles pour interviews.

À PROPOS DE FELICE CAPASSO

Pendant plusieurs années, Felice a dirigé des bars à cocktails haut de gamme, notamment dans des hôtels prestigieux, tout en occupant simultanément les fonctions de directeur de la formation et de consultant en marque pour des marques de spiritueux renommées. Sa curiosité pour les saveurs et les arômes s’est éveillée dès son plus jeune âge et l’a naturellement conduit vers l’univers des boissons et du bar.

À PROPOS DE WORLD CLASS

World Class a pour mission d’inciter les gens à mieux boire, et non à boire davantage, en les impliquant, en les éduquant et en leur donnant les moyens de faire des choix éclairés en matière de consommation d’alcool. À la maison ou au bar, World Class encourage les consommateurs à réfléchir et à se soucier de ce qu’ils boivent, de l’endroit et de la manière dont ils boivent, et, ce faisant, à découvrir le meilleur de l’univers des cocktails. World Class propose des programmes de mentorat, de formation et de réseautage transformant la carrière et la vie de centaines de milliers de barmans à travers le monde, tout en constituant un réseau mondial d’ambassadeurs plaçant les marques Diageo dans le cœur et les mains des consommateurs.

À PROPOS DE DIAGEO

Diageo est un leader mondial dans le domaine des boissons alcoolisées, disposant d’une gamme exceptionnelle de marques de spiritueux et de bières. On retrouve notamment les marques de whiskys Johnnie Walker, Crown Royal, J&B et Buchanan’s, les marques de vodkas Smirnoff et Ketel One, ou encore les marques Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray et Guinness. Diageo est une entreprise internationale, et nos produits sont vendus dans près de 180 pays. L’entreprise est cotée à la Bourse de Londres (LSE) et à la Bourse de New York (NYSE). Pour de plus amples informations sur Diageo, nos collaborateurs, nos marques et nos performances, veuillez visiter le site www.diageo.com. Afin d’obtenir des informations, des initiatives et des façons de partager les meilleures pratiques, consultez le site Web de Diageo sur la consommation responsable : www.DRINKiQ.com. Célébrer la vie, chaque jour, partout.

Les photos annexées au présent communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/69a60cb1-6d57-4f1b-99be-c5e3ea7db5b5

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3fc18ec7-0101-4bbe-bb22-d44a146f6f94