פליצ'ה קפאסו מנורבגיה הוכתר כברמן הטוב בעולם ב-2025 בגמר של תחרות World Class Global

פליצ'ה קפאסו (Felice Capasso) מנורבגיה זכה בתואר מגדיר הקריירה World Class Global Bartender לשנת 2025, באחת מתחרויות הקוקטיילים המובילות בעולם, שנחגגה השנה בטורונטו. פליצ'ה, שהתחרה מול פיינליסטים מ-51 שווקים ברחבי העולם, המשתרעים על פני שש יבשות, נבחר כמנצח המוחלט בידי שורה בינלאומית של מומחים מובילים בתעשייה, במהלך החגיגה השנתית של תרבות הקוקטיילים העולמית.

פליצ'ה קפאסו, מ-Nedre Løkka Cocktailbar באוסלו ומייסד Sesto Senso Academy, מרכז לחינוך לשתיית יין ומשקאות חריפים, בלט בין שאר המתחרים בזכות הצגת סדרת הגשות ייחודיות שהציגו את תשוקתו לעבודתו כברמן. לצד התואר המכובד, פליצ'ה יזכה בגביע, בטיול כולל כל ההוצאות לגמר הגלובלי בשנה הבאה, ליווי מנטורי של כישרונות מובילים ובלוח זמנים שנתי של נסיעות משולמות במלואן לשווקים בהם פועלת Diageo ברחבי העולם. הוא גם יוצג כברמן אורח במקומות מובילים, יוביל הכשרות ברמנים ויארח אירועים.

כחלק ממסעו, הזוכה התחרה במספר אתגרים חדשניים, כולל חידוש של קוקטיילים קלאסיים עם Johnnie Walker Black Label, אז פליצ'ה הציג באופן ייחודי קלאסיקות ג'ין מסורתיות עם טוויסט בסגנון Johnnie Walker Black Label, כולל הגשה בשם Top Notes בהשראת French 75 הקלאסי. עבור אתגר Don Julio 1942, פליצ'ה שאב השראה מיצירה אמנותית מקורית של בינה מלאכותית כדי ליצור הגשת אפריטיף נלווית אשר לכדה את הרוח המקורית של הטקילה. עבור אתגר הקוקטיילים הרב-חושי של The Singleton, פליצ'ה יצר עטיפת תקליט בהתאמה אישית בהשראת השיר האייקוני That's Amore, והעלה חיוך לרמה של פינת רחוב בנאפולי. בשילוב עם קוקטייל הדגל שלו Between Us, הוא סיפק חוויה שריתקה את השופטים.

פליצ'ה קפאסו, World Class Global Bartender לשנת 2025

"זכייה ברמה עולמית היא לא רק חלום שהתגשם. זו מטרה שעבדתי ללא לאות כדי להשיג. זו הוכחה חיה לכך שאם אתה רוצה משהו ואתה עובד בשבילו, ואתה אף פעם לא מוותר, לא משנה מה - אתה יכול להשיג אותו. עם הזכייה הזו אני יודע שאני לוקח על עצמי אחריות שאני מתכנן לקחת ברצינות, לקדם חינוך למשקאות חריפים ולהעניק השראה לברמנים אחרים שרוצים להתקדם בתעשייה".

קווין דילייני (Kevin Delaney), המנהל העולמי של World Class, אמר: "World Class הוא הרמת הכוסית האולטימטיבית לאנשים שהם הלב הפועם של תעשיית האירוח. הברמנים הטובים ביותר יוצרים קוקטיילים ברמת המלאכה הגבוהה ביותר תוך שהם עם האצבע על הדופק של הטרנדים של היום, מחר ועתיד. חגגנו וטיפחנו את הקריירות של למעלה מ-450,000 ברמנים באמצעות התוכנית ברמה העולמית והערב הוא רגע השיא של החגיגה עבור הקהילה המיוחדת להפליא הזו. אנו מברכים את פליצ'ה על הצטרפותו למשפחת Diageo ומברכים על המאמצים יוצאי הדופן של כל המשתתפים המבריקים שלנו".

המתחרים נבחנו על ידי פאנל מומחים מגוון של ברמנים ובעלי ברים מכמה מהמקומות המפורסמים בעולם. ביניהם היה אריק ואן ביק, הכוח היצירתי מאחורי לחיצת היד המהוללת של מקסיקו סיטי, שהוכתר בין 50 הברים הטובים ביותר בעולם לשנת 2024. אליו הצטרפו אייקון התעשייה מוניקה ברג, הידועה במנהיגותה בהנעת חדשנות, חינוך וקיימות בקהילה והבעלים המשותף של Tayēr + Elementary החלוצי בלונדון, המוכר באופן עקבי בין הברים הטובים בעולם ואגיו פרון, מנהל המיקסולוגיה המשפיע ביותר בבר קונוט האגדי בלונדון.

אגו פרון (Ago Perrone), שופט ברמה עולמית ומנהל המיקסולוגיה בקונוט בר, אמר: " World Class הוא אירוע כל כך מיוחד, המפגיש כמה מהברמנים היצירתיים עם המוטיבציה הגבוהה ביותר בעולם. ההשפעה שלו על התעשייה מוחשית, לא רק בהנעת חדשנות אלא גם בהשראה וטיפוח דורות של כישרונות עולים. משנה לשנה, התחרות נעשית קשה יותר, כעדות להתקדמות תעשיית הקוקטיילים שלנו. ברכות לפליס על הופעה יוצאת דופן כל כך וכל טוב למסע הקריירה החדש שלפנינו!"

אודות FELICE CAPASSO

במשך מספר שנים ניהל פליצ'ה קפאסו את פעילות הברים של ברי קוקטיילים יוקרתיים, כולל מלונות יוקרתיים ובמקביל עבד כמנהל חינוך ויועץ מותגים עבור מותגי משקאות חריפים מוערכים. סקרנותו לטעמים וניחוחות התעוררה בגיל צעיר מאוד, ובסופו של דבר עוררה בו עניין במשקאות, וייעד אותו לעסוק בתעשיית הברים.

אודות WORLD CLASS

המשימה של World Class היא לעורר השראה באנשים לשתות טוב יותר, לא יותר, על ידי מעורבות, חינוך והעצמה של אנשים לקבל החלטות מושכלות לגבי שתייה. בין אם בבית או בבר, World Class מעודד אנשים לחשוב ולדאוג למה, איפה ואיך הם שותים, ובכך לגלות את המיטב של תרבות הקוקטיילים. World Class כולל חונכות, הכשרה ונטוורקינג ששיפרו את הקריירה והחיים של מאות אלפי ברמנים ברחבי העולם, כמו גם יצירת רשת גלובלית של תומכים לכל החיים ששמים את מותגי Diageo בליבם ובידיהם של הצרכנים.

אודות DIAGEO

Diageo היא מובילה עולמית במשקאות אלכוהוליים עם אוסף יוצא דופן של מותגים בקטגוריות משקאות חריפים ובירה. מותגים אלה כוללים את ג'וני ווקר, קראון רויאל, וויסקי J&B וביוקנן, וודקות סמירנוף ו-Ketel One, קפטן מורגן, בייליס, דון חוליו, טנקריי וגינס. Diageo היא חברה גלובלית, והמוצרים שלנו נמכרים בכמעט 180 מדינות ברחבי העולם. החברה רשומה הן בבורסה של לונדון (DGE) והן בבורסת ניו יורק (DEO). למידע נוסף על Diageo, האנשים שלנו, המותגים שלנו והביצועים, בקרו אותנו בכתובת www.diageo.com. בקרן באתר של Diageo, www.DRINKiQ.com למידע, יוזמות ודרכים לחלוק שיטות עבודה מומלצות. חוגגים את החיים, כל יום, בכל מקום.

