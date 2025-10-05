Felice Capasso dari Norwegia dinobatkan sebagai Bartender Terbaik Dunia 2025 dalam ajang bergengsi World Class Global Finals

TORONTO, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Felice Capasso dari Norwegia telah dianugerahi gelar penting yang menjadi puncak kariernya sebagai World Class Global Bartender Tahun 2025 di salah satu kompetisi koktail terkemuka di dunia, yang diselenggarakan di Toronto tahun ini. Felice Capasso, yang berkompetisi dengan finalis dari 51 pasar di seluruh dunia yang mencakup enam benua, dinobatkan sebagai pemenang utama oleh jajaran pakar industri terkemuka internasional, selama perayaan tahunan budaya koktail global itu.

Felice Capasso, dari Nedre Løkka Cocktailbar di Oslo dan pendiri Sesto Senso Academy, pusat pendidikan minuman keras dan anggur, tampil menonjol di antara para pesaing lainnya dengan menyajikan serangkaian kreasi khas yang menunjukkan gairahnya pada seni meracik minuman di bar. Bersamaan dengan gelar bergengsi itu, Felice Capasso akan mendapatkan trofi, perjalanan gratis ke Global Finals tahun depan, bimbingan dari talenta terbaik, dan jadwal perjalanan selama setahun penuh ke berbagai pasar Diageo di seluruh dunia dengan biaya ditanggung penuh. Dia juga akan tampil sebagai bartender tamu di berbagai tempat papan atas, memimpin pelatihan bartender, dan menjadi tuan rumah berbagai acara.

Sebagai bagian dari perjalanannya, sang pemenang berkompetisi dalam beberapa tantangan mutakhir, termasuk menciptakan kembali sajian klasik bersama dengan Johnnie Walker Black Label, ketika Felice Capasso secara unik memperkenalkan sajian gin klasik tradisional dengan sentuhan Johnnie Walker Black Label, termasuk sajian bernama Top Notes yang terinspirasi oleh minuman klasik French 75. Untuk tantangan Don Julio 1942, Felice Capasso mengambil inspirasi dari karya seni AI asli untuk menciptakan sajian aperitif pendamping yang menangkap semangat asal-usul tequila. Untuk tantangan koktail multiindera The Singleton, Felice Capasso merancang sampul piringan hitam khusus yang terinspirasi oleh lagu ikonis That’s Amore, menghadirkan kesan kehangatan dan suasana khas sudut jalan di Napoli yang penuh senyum. Dipadukan dengan koktail khasnya ‘Between Us’, dia menghadirkan pengalaman yang memukau para juri.

Felice Capasso, World Class Global Bartender Tahun 2025, mengatakan:



“Meraih kemenangan di World Class bukan sekadar impian yang terwujud. Itulah tujuan yang telah saya perjuangkan tanpa lelah. Inilah bukti nyata bahwa jika Anda menginginkan sesuatu dan bekerja keras untuk meraihnya, dan tidak pernah menyerah, apa pun yang terjadi - Anda dapat mencapainya. Dengan memenangkannya, saya tahu bahwa saya mengambil tanggung jawab yang saya rencanakan untuk dijalani dengan serius, mempromosikan pendidikan dalam bidang minuman keras dan menginspirasi bartender lain yang ingin meraih kemajuan dalam industri ini.”

Kevin Delaney, Kepala Global World Class, mengatakan: "World Class adalah simbol penghormatan tertinggi bagi para pelaku yang menjadi denyut nadi industri perhotelan. Bartender terbaik menciptakan koktail pada tingkat keahlian tertinggi sembari selalu mengikuti tren minuman hari ini, esok, dan masa depan. Kami telah merayakan dan mengembangkan karier lebih dari 450.000 bartender melalui program World Class dan malam ini adalah momen puncak perayaan bagi komunitas yang sangat istimewa ini. Kami menyambut Felice Capasso ke dalam keluarga besar Diageo dan mengucapkan selamat atas upaya luar biasa dari semua peserta brilian kami."

Para peserta kompetisi diuji kemampuannya secara menyeluruh oleh panel ahli yang beragam, terdiri dari bartender dan pemilik bar dari beberapa tempat paling terkenal di dunia. Di antara mereka adalah Eric Van Beek, sosok kreatif di balik Handshake Speakeasy di Mexico City yang terkenal, yang dinobatkan sebagai salah satu dari 50 Bar Terbaik Dunia pada tahun 2024. Dia didampingi oleh ikon industri Monica Berg, pemilik bersama Tayēr + Elementary di London yang menjadi pelopor serta secara konsisten diakui sebagai salah satu bar terbaik di dunia dan dikenal luas atas kepemimpinannya dalam mendorong inovasi, pendidikan, dan keberlanjutan dalam komunitas ini, serta Ago Perrone, Direktur Miksologi yang sangat berpengaruh di Connaught Bar yang legendaris di London.

Ago Perrone, Juri World Class dan Direktur Miksologi di Connaught Bar, mengatakan: “World Class merupakan acara sangat istimewa, yang mempertemukan beberapa bartender paling kreatif dan berdedikasi di dunia. Dampaknya terhadap industri sangat nyata, tidak hanya dalam mendorong inovasi tetapi juga dalam menginspirasi dan membina generasi berbakat yang sedang berkembang. Dari tahun ke tahun, kompetisi menjadi semakin ketat, yang membuktikan kemajuan industri koktail kita. Selamat kepada Felice Capasso atas penampilan yang luar biasa dan semoga sukses dalam perjalanan karier baru ke depannya!”

CATATAN UNTUK EDITOR

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, hubungi worldclass@thestory.co.uk

Aset yang tersedia: Foto pemenang, juru bicara untuk wawancara.

TENTANG FELICE CAPASSO

Selama beberapa tahun Felice Capasso menjalankan operasional bar untuk bar koktail kelas atas, termasuk berbagai hotel bergengsi sambil secara bersamaan bekerja sebagai Direktur Pendidikan dan Konsultan Merek untuk merek minuman keras ternama. Keingintahuannya terhadap rasa dan aroma muncul sejak usia dini, yang pada akhirnya memicu minatnya pada minuman, sehingga mengarahkannya untuk menekuni industri bar.

TENTANG WORLD CLASS

World Class memiliki misi untuk menginspirasi masyarakat agar menikmati minuman beralkohol dengan cara lebih baik, bukan lebih banyak, melalui keterlibatan, edukasi, dan pemberdayaan agar bisa membuat pilihan yang tepat dalam mengonsumsinya. Baik di rumah atau di bar, World Class mendorong masyarakat untuk memikirkan dan memedulikan minuman beralkohol yang mereka minum serta di mana dan bagaimana mereka mengonsumsinya, dan dengan melakukannya, menemukan hal terbaik dari budaya koktail. World Class menghadirkan pendampingan, pelatihan, dan jaringan yang telah meningkatkan karier dan kehidupan ratusan ribu bartender di seluruh dunia, serta menciptakan jaringan pendukung global seumur hidup yang menempatkan merek Diageo di hati dan tangan konsumen.

TENTANG DIAGEO

Diageo adalah pemimpin global di ranah minuman beralkohol dengan koleksi merek yang luar biasa di seluruh kategori minuman keras dan bir. Merek-merek ini meliputi wiski Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, dan Buchanan, vodka Smirnoff dan Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray, dan Guinness. Diageo adalah perusahaan global, dan produk kami dijual di hampir 180 negara di seluruh dunia. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek London (DGE) dan Bursa Efek New York (DEO). Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang Diageo, karyawan kami, merek kami, dan kinerja kami, kunjungi kami di www.diageo.com. Kunjungi sumber daya konsumsi minuman beralkohol yang bertanggung jawab secara global dari Diageo, www.DRINKiQ.com untuk mengetahui beragam informasi, prakarsa, dan cara untuk membagikan praktik terbaik. Merayakan kehidupan, setiap hari, di mana saja.

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/69a60cb1-6d57-4f1b-99be-c5e3ea7db5b5

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3fc18ec7-0101-4bbe-bb22-d44a146f6f94