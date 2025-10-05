ノルウェーのフェリーチェ・カパッソ (Felice Capasso)、名誉あるワールドクラス・グローバルファイナル (World Class Global Finals) にて2025年ワールド・ベスト・バーテンダーに選出

トロント発, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ノルウェーのフェリーチェ・カパッソが、今年トロントで開催された世界有数のカクテルコンテストにおいて、キャリアを決定づける称号である「ワールドクラス・グローバル・バーテンダー・オブ・ザ・イヤー 2025 (World Class Global Bartender of the Year 2025)」を受賞した。 6大陸51市場からのファイナリストたちと競い合い、同氏は国際的に著名な業界のトップエキスパートによる審査の結果、グローバルなカクテルカルチャーを祝うこの年次イベントで最終的な勝者に選ばれた。

オスロのネードレ・ロッカ・カクテルバー (Nedre Løkka Cocktailbar) に所属し、ワインおよびスピリッツ教育機関セスト・センソ・アカデミー (Sesto Senso Academy) の創設者でもあるフェリーチェ・カパッソは、一連のシグネチャー・サーブを披露し、バーテンディングに対する情熱を示すことで他の競技者の中でも際立った存在となった。 この名誉ある称号に加え、フェリーチェ・カパッソにはトロフィー、来年のグローバルファイナルへの全費用負担付き招待、トップタレントによるメンタリング、さらに世界各地のディアジオ (Diageo) 市場への1年間にわたる全費用負担付きの旅程が贈られる。 また、最高峰の会場でゲストバーテンダーとして紹介され、バーテンダートレーニングの指導やイベントの開催も行う予定。

その歩みの一環として、同受賞者はジョニーウォーカー・ブラックラベルを用いたクラシックサーブの再考案を含む複数の最先端チャレンジに臨み、この課題では、本来ジンで作るクラシックをジョニーウォーカー・ブラックラベルのツイストで独自に表現し、クラシックのフレンチ75に着想を得た「トップノーツ (Top Notes)」と名付けられたサーブを含めて披露した。 ドンフリオ1942 (Don Julio 1942) のチャレンジでは、オリジナルのAIアート作品からインスピレーションを得て、テキーラの起源の精神を捉えたアペリティフ・サーブを創作した。 ザ・シングルトン (The Singleton) のマルチセンサリー・カクテルチャレンジでは、「ザッツ・アモーレ (That’s Amore)」という象徴的な楽曲に着想を得たカスタムレコードスリーブを制作し、ナポリの街角の微笑みがもたらす温かさを想起させた。 自身のシグネチャーカクテル「ビトウィーン・アス (Between Us)」と組み合わせることで、審査員を魅了する体験を提供した

2025年ワールドクラス・グローバル・バーテンダー・オブ・ザ・イヤーに選ばれたフェリーチェ・カパッソは次のように述べている。



「ワールドクラスでの優勝は、夢が叶ったというだけではありません。 これは私が絶え間なく努力してきた目標なのです。 そして、もし何かを望み、それに向かって努力し、決して諦めなければ、どんな状況であっても必ず成し遂げられるという、生きた証なのです。 優勝したことで、自ら大きな責任を担うことを理解しています。その責任を真剣に受け止め、スピリッツ教育の推進や、この業界で前進しようとする他のバーテンダーたちを鼓舞していきたいと考えています」

ワールドクラス (World Class) のグローバル統括責任者 (Global Head) であるケヴィン・デラニー (Kevin Delaney) は次のように述べている。 「ワールドクラスは、ホスピタリティ業界の鼓動となる人々を称える究極の乾杯です。 最高のバーテンダーは、最高水準の技を駆使してカクテルを創造するだけでなく、今日、明日、そして未来のトレンドを敏感に捉えています。 私たちはワールドクラス・プログラムを通じて45万人以上のバーテンダーのキャリアを祝い、育んできました。そして今宵は、この特別なコミュニティにとっての祝祭の頂点です。 私たちはフェリーチェをディアジオ・ファミリーに迎え入れるとともに、すべての素晴らしい参加者の卓越した努力に祝意を表します」

競技者たちは、世界的に著名な会場で活躍するバーテンダーやバー経営者から成る多様な専門家パネルによって審査された。 その中には、メキシコシティの名高いハンドシェイク・スピークイージー (Handshake Speakeasy) のクリエイティブな立役者であり、ワールド50ベスト・バー2024 (World’s 50 Best Bar 2024) に選出されたエリック・ヴァン・ベーク (Eric Van Beek) が含まれていた。 さらに、ロンドンで革新的なタイヤー・アンド・エレメンタリー (Tayēr + Elementary) を共同経営し、常に世界最高のバーのひとつとして認められ、コミュニティにおけるイノベーション、教育、サステナビリティ推進のリーダーシップで知られる業界の象徴的存在であるモニカ・バーグ (Monica Berg)、そしてロンドンの伝説的なコンノート・バー (Connaught Bar) で高い影響力を持つミクソロジーディレクターのアゴ・ペローネ (Ago Perrone) も加わった。

ワールドクラス審査員でありコノート・バー ミクソロジーディレクターのアゴ・ペローネ (Ago Perrone) は次のように述べている。「ワールドクラスは非常に特別な場であり、世界で最もクリエイティブで情熱的なバーテンダーたちを一堂に集めます。 その業界への影響は確かなものであり、イノベーションを推進するだけでなく、新世代の才能を鼓舞し育成する役割も果たしています。 年を追うごとに競技は厳しさを増しており、それはカクテル業界の進歩の証しです。 フェリーチェの卓越したパフォーマンスに心から祝意を表するとともに、今後の新たなキャリアの旅路に大きな成功があることを願っています」

フェリーチェ・カパッソについて

同氏は数年間にわたり、一流ホテルを含む高級カクテルバーの運営を担当すると同時に、高名なスピリッツブランドの教育ディレクターおよびブランドコンサルタントとして活動してきた。 その風味や香りへの好奇心は非常に幼い頃に芽生え、やがて飲料への関心を呼び起こし、バーテンダー業界を志すきっかけとなった。

ワールドクラスについて

ワールドクラスは、人々が「より多く」ではなく「より良く」飲むことを目指し、飲酒に関して十分な判断ができるように啓発、教育、エンパワーメントを行う取り組みを展開している。 家庭でもバーでも、ワールドクラスは「何を、どこで、どのように飲むか」について人々に意識を持たせることで、カクテル文化の真髄を発見できるよう後押ししている。 ワールドクラスは、世界中で数十万人のバーテンダーのキャリアと人生を向上させるメンタリング、トレーニング、ネットワーキングを提供するとともに、ディアジオブランドを消費者の心と手に届ける生涯の支持者ネットワークを世界的に構築している。

ディアジオについて

ディアジオは、スピリッツとビールのカテゴリーにわたる優れたブランドのコレクションを備えた、飲料アルコールの世界的リーダーである。 これらのブランドには、ジョニーウォーカー (Johnnie Walker)、クラウン ロイヤル (Crown Royal)、J&B、ブキャナンズ (Buchanan’s) ウイスキー、スミノフ (Smirnoff) およびケテルワン (Ketel One) ウォッカ、キャプテン モルガン (Captain Morgan)、ベイリーズ (Baileys)、ドンフリオ (Don Julio)、タンカレー (Tanqueray)、ギネス (Guinness) が含まれている。 ディアジオはグローバル企業であり、その製品は世界約180か国で販売されている。 同社はロンドン証券取引所 (DGE) およびニューヨーク証券取引所 (DEO) の両方に上場している。 ディアジオ、その従業員、ブランド、業績の詳細については、www.diageo.comを参照されたい。 情報、取り組み、ベストプラクティスの共有方法については、ディアジオのグローバルな責任ある飲酒リソースであるwww.DRINKiQ.comを参照されたい。 「Celebrating life, every day, everywhere (いつでもどこでも人生を謳歌しよう)」

