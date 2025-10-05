노르웨이의 펠리체 카파소(Felice Capasso), 2025 월드 클래스 글로벌 파이널에서 ‘세계 최고의 바텐더’로 선정

토론토, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 노르웨이 출신의 펠리체 카파소(Felice Capasso) 가 세계적인 칵테일 경연대회에서 2025년 월드 클래스 글로벌 바텐더 오브 더 이어 (World Class Global Bartender of the Year) 로 선정되었다. 올해 캐나다 토론토에서 열린 이 대회에는 전 세계 51개 시장, 6개 대륙에서 온 결승 진출자들이 참가했으며, 카파소는 업계를 대표하는 국제 심사위원단으로부터 최종 우승자로 이름을 올렸다. 이번 수상은 전 세계 칵테일 문화를 기념하는 연례 축제의 하이라이트였다.

오슬로의 네드레 뢰카 칵테일바(Nedre Løkka Cocktailbar) 소속이자 와인·스피릿 교육센터 세스토 센소 아카데미(Sesto Senso Academy) 창립자인 카파소는 자신만의 열정을 담아낸 시그니처 칵테일 시리즈로 경쟁자들 사이에서 두각을 나타냈다. 그는 트로피와 함께 내년 글로벌 파이널 참가 기회, 업계 정상급 멘토링, 그리고 디아지오(Diageo )의 전 세계 마켓을 순회하는 1년간의 전액 지원 여행 일정을 부상으로 받는다. 또한 최고급 바에서 게스트 바텐더로 활동하며 교육 세션과 이벤트를 주도할 예정이다.

대회 과정에서 카파소는 여러 혁신적인 챌린지에 도전했다. 존니 워커 블랙 라벨(Johnnie Walker Black Label) 미션에서는 전통적인 진 기반 클래식 칵테일을 블랙 라벨로 재해석해, ‘클래식 프렌치 75(French 75)’에서 영감을 얻은 ‘탑 노츠(Top Notes)’ 라는 작품을 선보였다. 돈 훌리오 1942(Don Julio 1942) 미션에서는 AI 원화에서 영감을 받아 테킬라의 기원을 담아낸 아페리티프 칵테일을 창작했다. 또 더 싱글톤(The Singleton) 의 멀티센서리 칵테일 챌린지에서는 명곡 ‘댓츠 아모레(That’s Amore)’ 에서 영감을 얻어 나폴리 거리의 따뜻한 미소를 담은 맞춤형 레코드 슬리브를 제작했다. 여기에 그의 시그니처 칵테일 ‘비트윈 어스(Between Us)’ 를 더해 심사위원들을 사로잡는 몰입형 경험을 완성했다.

펠리체 카파소(Felice Capasso), 2025 월드 클래스 글로벌 바텐더 오브 더 이어(World Class Global Bartender of the Year 2025) 수상자는 다음과 같이 말했다:

카파소는 “월드 클래스 우승은 단순히 꿈이 실현된 것이 아니다. 오랜 시간 쉼 없이 노력해 온 목표이며, 간절히 원하고 포기하지 않고 끝까지 나아간다면 무엇이든 이룰 수 있다는 살아 있는 증거인 것이다. 이번 우승을 통해 저는 주류 교육의 중요성을 알리고 업계 발전을 꿈꾸는 다른 바텐더들에게 영감을 주는 중요한 책임을 맡게 되었다는 것을 잘 인지하고 있으며, 이를 진지하게 받아들일 것” 이라라고 소감을 밝혔다.

케빈 델라니(Kevin Delaney) 월드 클래스 글로벌 총괄은 “월드 클래스는 접대 산업의 핵심인 사람들에게 바치는 최고의 찬사에 해당한다. 최고의 바텐더는 단순히 완벽한 칵테일을 만드는 데 그치지 않고, 오늘과 내일, 그리고 미래의 트렌드를 누구보다 빠르게 포착하고 있다. 우리는 월드 클래스 프로그램을 통해 전 세계 45만 명 이상의 바텐더들의 커리어를 축하하고 성장시켜 왔으며, 오늘 밤은 이 특별한 커뮤니티를 위한 최고의 축하의 순간인 것이다. 이번에 우승한 펠리체를 디아지오 가족의 이름으로 환영하며, 모든 훌륭한 참가자들의 탁월한 노력에도 진심 어린 박수를 보낸다.”라고 밝혔다.

대회 심사는 전 세계 최고 수준의 바와 업계를 대표하는 바텐더 및 오너들로 구성된 다양한 전문가 패널 이 맡았다. 이 중에는 멕시코시티의 전설적인 핸드셰이크 스피크이지(Handshake Speakeasy)의 창의적 리더이자 2024년 ‘세계 최고의 바 50’에서 1위를 차지한 에릭 반 비크(Eric Van Beek) 가 포함됐다. 또한 런던의 혁신적인 바 Tayēr + Elementary의 공동 소유주이자 업계 혁신·교육·지속가능성 부문에서 선도적 리더십을 발휘해 온 아이콘 모니카 버그(Monica Berg) , 그리고 런던의 전설적인 코노트 바(Connaught Bar)에서 믹솔로지 디렉터로 큰 영향력을 행사하는 아고 페로네(Ago Perrone) 가 심사위원단에 함께했다.

아고 페로네(Ago Perrone), 월드 클래스 심사위원이자 코노트 바 믹솔로지 디렉터인 아고 페로네(Ago Perrone)는 “월드 클래스는 세계에서 가장 창의적이고 열정적인 바텐더들이 한자리에 모이는 특별한 자리이다. 이 대회는 단순히 혁신을 주도하는 데 그치지 않고, 차세대 인재들을 영감하고 성장시킨다는 점에서 업계에 실질적인 영향을 미치고 있다. 해가 거듭될수록 대회는 더욱 치열해지고 있는데, 이는 칵테일 업계가 얼마나 발전해 왔는지를 보여주는 증거이다. 펠리체의 뛰어난 성과에 축하를 보내며, 앞으로 펼쳐질 그의 새로운 커리어 여정에도 행운이 함께하길 바란다.”며 축사를 전했다.

FELICE CAPASSO (펠리체 카파소) 소개

펠리체 (Felice)는 수년간 명성 높은 호텔을 포함한 하이엔드 칵테일 바에서 바 운영을 총괄하며, 동시에 유명 주류 브랜드의 교육 디렉터이자 브랜드 컨설턴트로 활동해왔다. 아주 어린 시절부터 맛과 향에 대한 호기심이 깨어나면서 음료에 대한 관심으로 이어졌고, 이는 그를 바 업계로 이끄는 운명이 되었다.

WORLD CLASS (월드 클래스) 소개

월드 클래스 (World Class)는 사람들이 ‘더 많이 마시는 것’이 아니라 ‘더 나은 음주’를 하도록 영감을 주고 교육하며, 올바른 선택을 할 수 있도록 돕는 것을 사명으로 하고 있다. 집에서든, 바에서든, 월드 클래스는 사람들이 무엇을, 어디서, 어떻게 마시는지에 대해 더 깊이 고민하고 신경 쓰도록 장려하며, 이를 통해 최고의 칵테일 문화를 경험하도록 한다. 월드 클래스는 전 세계 수십만 명의 바텐더들의 커리어와 삶을 멘토링, 트레이닝, 네트워킹으로 향상시켜왔으며, 동시에 디아지오 브랜드를 소비자들의 마음과 손에 자리 잡게 하는 글로벌 평생 옹호자 네트워크를 구축했다.

DIAGEO (디아지오) 소개

디아지오는 주류 업계를 선도하는 글로벌 기업으로, 증류주와 맥주 분야 전반에 걸쳐 뛰어난 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있다. 대표 브랜드에는 조니 워커(Johnnie Walker), 크라운 로열(Crown Royal), J&B, 부캐넌(Buchanan’s) 위스키, 스미노프(Smirnoff), 케텔 원(Ketel One) 보드카, 캡틴 모건(Captain Morgan), 베일리스(Baileys), 돈 훌리오(Don Julio), 탄커레이(Tanqueray), 기네스(Guinness) 등이 있다. 디아지오는 전 세계 약 180개국에 제품을 판매하는 글로벌 기업으로 런던증권거래소(DGE)와 뉴욕증권거래소(DEO)에 상장되어 있다. 디아지오의 사람, 브랜드, 성과에 대한 더 많은 정보는 www.diageo.com 에서 확인할 수 있으며, 책임 있는 음주를 위한 글로벌 리소스 www.DRINKiQ.com 에서 다양한 정보, 이니셔티브, 모범사례를 공유할 수 있다. 매일, 모든 곳에서 삶의 순간을 기념하다.

