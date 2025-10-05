Felice Capasso, da Noruega, é coroado o melhor barman do mundo de 2025 nas prestigiosas finais globais da World Class

TORONTO, Oct. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Felice Capasso, da Noruega, foi recebeu o título de Bartender Global da World Class do Ano 2025 em uma das principais competições de coquetéis do mundo, celebrada em Toronto este ano. Competindo contra finalistas de 51 mercados ao redor do mundo, abrangendo seis continentes, Felice foi nomeado o vencedor final por uma linha internacional de especialistas líderes do setor, durante a celebração anual da cultura global de coquetéis.

Felice Capasso, do Nedre Løkka Cocktailbar em Oslo e fundador da Sesto Senso Academy, um centro de educação sobre vinhos e destilados, se destacou entre os outros concorrentes ao apresentar uma série de serviços exclusivos que mostraram sua paixão pelo bartender. Junto com o estimado título, Felice ganhará um troféu, uma viagem com todas as despesas para as Finais Globais do próximo ano, orientação dos melhores talentos e uma programação de um ano de viagens com todas as despesas pagas para os mercados da Diageo em todo o mundo. Ele também será apresentado como barman convidado em locais de primeira linha, liderando o treinamento de bartenders e organizando eventos.

Como parte de sua jornada, o vencedor competiu em vários desafios de ponta, incluindo reinventar os pratos clássicos com o Johnnie Walker Black Label, onde Felice apresentou de forma única os clássicos do gin tradicional com um toque Johnnie Walker Black Label, incluindo um serviço chamado Top Notes, inspirado no clássico francês 75. Para o desafio Don Julio 1942, Felice se inspirou em uma obra de arte original de IA para criar um aperitivo que capturasse o espírito das origens da tequila. Para o desafio do coquetel multissensorial do The Singleton, Felice criou uma capa de disco personalizada inspirada na música icônica That's Amore, evocando o calor de um sorriso de esquina de Napoli. Emparelhado com seu coquetel exclusivo "Between Us", ele proporcionou uma experiência que cativou os jurados.

Felice Capasso, Bartender Global da World Class do Ano 2025, disse:



"Vencer a World Class não é apenas um sonho tornado realidade. É um objetivo que trabalhei incansavelmente para alcançar. É a prova viva de que, se você quer algo e trabalha para isso, e nunca, nunca desiste, não importa o que aconteça - você pode alcançá-lo. Ao vencer, sei que estou assumindo uma responsabilidade que pretendo levar a sério, promovendo a educação em bebidas espirituosas e inspirando outros bartenders que desejam progredir no setor."

Kevin Delaney, chefe global da World Class, disse: "A World Class é o brinde definitivo às pessoas que são o coração pulsante do setor da hospitalidade. Os melhores bartenders criam coquetéis no mais alto nível de artesanato, ao mesmo tempo em que acompanham as tendências de hoje, amanhã e do futuro. Celebramos e nutrimos as carreiras de mais de 450.000 bartenders por meio do programa World Class e esta noite é o momento culminante de celebração para esta comunidade incrivelmente especial. Damos as boas-vindas a Felice na família Diageo e parabenizamos os esforços excepcionais de todos os nossos brilhantes participantes."

Os competidores foram colocados à prova por um painel diversificado de especialistas de bartenders e proprietários de bares de alguns dos locais mais famosos do mundo. Entre eles estava Eric Van Beek, a força criativa por trás do aclamado Handshake Speakeasy da Cidade do México, coroado o World's 50 Best Bar 2024. Ele foi acompanhado pelo ícone do setor Monica Berg, coproprietária do pioneiro Tayēr + Elementary de Londres, consistentemente reconhecido entre os melhores bares do mundo e conhecido por sua liderança na promoção da inovação, educação e sustentabilidade na comunidade e Ago Perrone, o altamente influente diretor de Mixologia do lendário Connaught Bar de Londres.

Ago Perrone, juiz da World Class e diretor de Mixologia do Connaught Bar, disse: "World Class é uma ocasião tão especial, reunindo alguns dos bartenders mais criativos e motivados do mundo. Seu impacto no setor é tangível, não apenas na promoção da inovação, mas também na inspiração e nutrição de gerações de talentos em ascensão. Ano após ano, a competição fica mais acirrada, como prova do progresso de nosso setor de coquetéis. Parabéns a Felice por um desempenho tão notável e tudo de bom para a nova jornada de carreira que temos pela frente!”

SOBRE FELICE CAPASSO

Por vários anos, Felice administrou operações de bar para bares de coquetéis sofisticados, incluindo hotéis de prestígio, enquanto trabalhava simultaneamente como diretor de educação e consultor de marca para marcas de bebidas espirituosas aclamadas. A sua curiosidade por sabores e aromas despertou desde muito cedo, acabando por despertar o interesse pelas bebidas, destinando-o a seguir ao setor dos bares.

SOBRE A WORLD CLASS

A World Class tem a missão de inspirar as pessoas a beber melhor, não mais, envolvendo, educando e capacitando as pessoas a fazer escolhas informadas sobre beber. Seja em casa ou em um bar, o World Class incentiva as pessoas a pensar e se preocupar com o que, onde e como bebem e, ao fazê-lo, descobrir o melhor da cultura do coquetel. A World Class oferece orientação, treinamento e networking que melhoraram as carreiras e a vida de centenas de milhares de bartenders em todo o mundo, além de criar uma rede global de defensores vitalícios que colocam as marcas da Diageo no coração e nas mãos dos consumidores.

SOBRE A DIAGEO

A Diageo é líder global em bebidas alcoólicas com uma excelente coleção de marcas nas categorias de destilados e cervejas. Essas marcas incluem Johnnie Walker, Crown Royal, uísques J&B e Buchanan's, vodkas Smirnoff e Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray e Guinness. A Diageo é uma empresa global e nossos produtos são vendidos em quase 180 países ao redor do mundo. A empresa está listada na Bolsa de Valores de Londres (DGE) e na Bolsa de Valores de Nova York (DEO). Para saber mais sobre a Diageo, nosso pessoal, nossas marcas e desempenho, nos visite em www.diageo.com. Visite o recurso global de consumo responsável da Diageo, www.DRINKiQ.com para obter informações, iniciativas e maneiras de compartilhar as melhores práticas. Celebrando a vida, todos os dias, em todos os lugares.

