挪威选手 Felice Capasso 问鼎久负盛名的 World Class 全球总决赛，成功加冕为 2025 年度全球最佳调酒师

多伦多, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在今年于多伦多举行的世界顶尖鸡尾酒大赛上，挪威选手 Felice Capasso 赢得了“2025 年度 World Class 全球最佳调酒师”的殊荣，为其职业生涯写下辉煌一笔。 在这场全球鸡尾酒文化的年度盛典上，Felice 与来自六大洲 51 个国家和地区的决赛选手同台竞技，经由国际顶尖行业专家评审团的一致裁定，最终脱颖而出，摘得桂冠。

Felice Capasso 任职于奥斯陆的 Nedre Løkka Cocktailbar，同时也是葡萄酒与烈酒教育中心 Sesto Senso Academy 的创始人。比赛中，他凭借一系列展现个人调酒热忱的招牌作品，从众多选手中脱颖而出。 摘得此项殊荣的同时，Felice 还将获得一座奖杯、明年全球总决赛的全程免费之旅、业界顶尖导师的亲自指导，以及为期一年的 Diageo 全球市场免费考察机会。 此外，他还将受邀到各大顶级酒吧担任客座调酒师，并主持调酒师培训及各类行业活动。

在夺冠之路上，Felice 参与了多项高难度挑战赛，比如在 Johnnie Walker Black Label 经典饮品创新赛中，他巧妙地将传统的金酒经典配方加以改良，融入 Johnnie Walker Black Label 的独特风味，其中一款名为“Top Notes”的酒便是从经典鸡尾酒 French 75 中汲取灵感，令人耳目一新。 在 Don Julio 1942 挑战赛中，Felice 从一幅原创 AI 艺术画作中汲取灵感，创作出一款与之相配的开胃酒，精准捕捉龙舌兰酒的本源魅力。 在 The Singleton 的多重感官鸡尾酒挑战赛中，Felice 从经典歌曲《That’s Amore》获得启发，设计了一款定制唱片封套，以此传递那不勒斯街头转角般的温暖氛围。 这款设计与 Felice 的招牌鸡尾酒“Between Us”相得益彰，他的整体表现成功征服了所有评委。

World Class 2025 年度全球最佳调酒师 Felice Capasso 表示：



“赢得 World Class 冠军，不仅意味着梦想成真， 也是我孜孜不倦、为之不懈奋斗的目标。 它印证了一个道理，只要心怀渴望，付诸行动，无论遇到什么困难都决不放弃，就一定能实现目标。 我知道，夺冠也意味着一份沉甸甸的责任。我将认真履行这份职责，推广烈酒文化教育，激励更多渴望在行业内深耕发展的调酒师。”

World Class 全球负责人 Kevin Delaney 表示： “World Class 这个平台，旨在向酒吧服务行业的核心力量致以最崇高的敬意。 最优秀的调酒师不仅以最高水准的技艺调制鸡尾酒，更能精准把握当下、未来的行业趋势脉搏。 World Class 项目已为全球超过 45 万名调酒师的职业发展提供了支持与喝彩，而今晚，正是这个非凡社群的巅峰庆典时刻。 我们欢迎 Felice 加入 Diageo 大家庭，同时也向所有参赛选手的出色表现致以衷心的祝贺。”

本次赛事的评委团由来自全球知名酒吧的调酒师和经营者们组成，阵容多元且专业。 评审团成员包括：2024 年“世界 50 佳酒吧”榜首得主、墨西哥城 Handshake Speakeasy 的创意总监 Eric Van Beek。 与他一同担任评委的还有行业标志性人物 Monica Berg，她是伦敦先锋酒吧 Tayēr + Elementary 的共同所有人，该酒吧一直被公认为全球最佳酒吧之一，而她本人也因在社区内推动创新、教育和可持续发展方面的领导力而闻名；以及伦敦传奇酒吧 Connaught Bar 极具影响力的调酒总监 Ago Perrone。

World Class 评委、Connaught Bar 调酒总监 Ago Perrone 表示：“World Class 是一场意义非凡的盛会，它汇聚了全球最具创造力与热情的经营调酒师。 赛事对行业的影响切实可见，不仅推动了创新，还激励和培养了一代又一代的新生代人才。 赛事的竞争逐年加剧，这恰恰是鸡尾酒行业不断向前迈进的有力证明。 祝贺 Felice 如此出色的表现，祝愿他在未来新的职业旅程中一切顺利！”

关于 FELICE CAPASSO

多年来，Felice 一直为包括知名酒店在内的高端鸡尾酒吧负责吧台运营，同时还担任知名烈酒品牌的教育总监和品牌顾问。 他对风味和香气的敏锐度从小就已显现，这份热情最终引领他对饮品行业产生浓厚兴趣，进而投身调酒行业。

关于 WORLD CLASS

World Class 的使命是通过互动、教育和赋能，从而倡导“更优质、而非更多量”的饮酒理念。 无论是在家里还是在酒吧，World Class 都鼓励人们思考和关注 自己饮用的饮品、地点和方式，并由此探索鸡尾酒文化的精华。 World Class 提供的指导、培训和社交平台，不仅促进了全球数十万调酒师的职业发展与个人成长，更建立了一个遍布全球的忠实拥护者网络，让 Diageo 品牌深入消费者心中。

关于 DIAGEO

Diageo 是全球酒精饮料领域的领导者，在烈酒和啤酒领域拥有一系列知名品牌。 这些品牌包括 Johnnie Walker、Crown Royal、J&B 和 Buchanan's 威士忌、Smirnoff 和 Ketel One 伏特加、Captain Morgan、Baileys、Don Julio、Tanqueray 和 Guinness。 作为一家全球性公司，Diageo 的产品销往全球近 180 个国家/地区。 公司股票分别在伦敦证券交易所 (股票代码：DGE) 和纽约证券交易所 (股票代码：DEO) 上市。 如需了解有关 Diageo 以及我们的员工、品牌和业绩的更多信息，请浏览 www.diageo.com。 如需了解信息、倡议以及分享最佳实践的方法，请浏览 Diageo 的全球负责任饮酒资源 www.DRINKiQ.com。 “随时随地，欢庆生命” (Celebrating life, every day, everywhere)。

