挪威的 Felice Capasso 在享負盛名的 World Class 全球總決賽中榮膺 2025 年度世界最佳調酒師

多倫多, Oct. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 來自挪威的 Felice Capasso 榮獲令人夢寐以求的 2025 年度 World Class 世界調酒師冠軍。這是全球頂級的雞尾酒比賽，今年在多倫多隆重舉行。 Felice 與來自六大洲 51 個市場的決賽選手展開角逐，最終在這場全球雞尾酒文化年度慶典上，獲一眾國際業界權威專家評選為最終優勝者。

奧斯陸 Nedre Løkka Cocktailbar 的 Felice Capasso 同時也是葡萄酒和烈酒教育中心 Sesto Senso Academy 的創辦人，他以一系列獨門秘製的雞尾酒展現出對調酒藝術的豐富熱情，因此脫穎而出。 除了崇高榮譽，Felice 還贏得獎盃、獲全額贊助出席下屆全球總決賽的資格、行內頂尖人才的親自指導，以及為期一年免費到訪 Diageo 全球各大市場的行程。 另外還將獲邀到頂級場所擔任客座調酒師，主持調酒師培訓，並籌辦活動。

在奪冠過程中，Felice 經歷多項頂尖挑戰，其中一項是使用 Johnnie Walker Black Label 革新經典調飲。他別樹一格地以 Johnnie Walker Black Label 重新演繹傳統氈酒經典配方，包括受經典 French 75 啟發而命名為 Top Notes 的創意調飲。 在 Don Julio 1942 挑戰賽中，Felice 從一幅原創 AI 藝術作品獲得啟發，精心創作出盡顯龍舌蘭酒本源風韻的開胃調酒。 為了應對 The Singleton 的多重感官雞尾酒挑戰，Felice 特製以經典金曲《That's Amore》為靈感的唱片封套，喚起那不勒斯街角笑靨的絲絲暖意。 佐以他的招牌雞尾酒「Between Us」，他呈現出令評審團傾心不已的感官饗宴。

2025 年 World Class 世界調酒師冠軍 Felice Capasso 發表得獎心聲：



「贏得 World Class 大賽不僅是圓夢時刻， 還是我努力不懈達成的目標。 這是真實地見證，只要抱有夢想、努力實踐，無論經歷多少困難都從不放棄，終能達成目標。 這次獲勝讓我意識到自己肩負重大責任，我嚴肅以對，致力推廣烈酒教育，並為其他有志在業界更進一步的調酒師帶來啟發。」

World Class 環球主管 Kevin Delaney 說道：「World Class 為餐飲款待業靈魂人物獻上最高敬意。 一流調酒師不僅以極致工藝調製雞尾酒，更能精準掌握今天、明天以至未來的發展趨勢。 透過 World Class 項目，我們已為超過 45 萬名調酒師的精彩職業生涯歡慶喝采，並提供悉心培養，今晚則是為這個非凡社群好好慶祝的巔峰時刻。 我們歡迎 Felice 加入 Diageo 大家庭，同時讚揚所有卓越參賽者付出的非凡努力。」

參賽者經過多元專家評審團的嚴格考驗，獲得全球多間知名場所的調酒師及酒吧東主的評核。 當中包括墨西哥城知名酒吧 Handshake Speakeasy 的創意推手 Eric Van Beek，該酒吧榮登 2024 年世界 50 最佳酒吧榜首。 另外還有業界傳奇 Monica Berg，她是倫敦酒吧先驅 Tayēr + Elementary 的共同擁有人，該酒吧持續獲選為全球最佳酒吧，並以引領業界創新、教育及可持續發展的領導才能而聞名；以及倫敦傳奇 Connaught Bar 的調酒總監 Ago Perrone，他在行內極具影響力。

World Class 評審兼 Connaught Bar 調酒總監 Ago Perrone 表示：「World Class 是別具意義的盛事，匯聚全球最具創意、充滿熱忱的調酒師。 當中對業界的影響顯而易見，不僅能夠推動創新變革，更持續啟發和培育世世代代的後起之秀。 賽事的競爭性逐年攀升，正好印證雞尾酒行業的飛躍發展。 恭賀 Felice 展露如此出色的表現，並祝福他在未來職業生涯中一帆風順！」

關於 FELICE CAPASSO

多年來，Felice 營運多間高級雞尾酒吧，服務對象包括知名酒店。與此同時，也兼任多個著名烈酒品牌的教育總監兼品牌顧問。 他自小就對風味及香氣滿懷好奇，這份感知最終激發他對飲品的熱情，引領他投身酒吧行業。

關於 WORLD CLASS

World Class 致力推動貴精不貴多的飲酒理念，透過互動交流、知識傳授及能力培養，引導大眾作出明智的飲酒選擇。 無論是在家裡還是在酒吧，World Class 都鼓勵大家思考和關心他們飲用的飲品、地點和方式，並藉此探索雞尾酒文化的精髓。 World Class 提供導師指引、系統培訓及人脈連繫，不僅提升全球數以十萬計調酒師的職業生涯及生活境界，更創建出遍佈全球的終身推廣者網絡，讓消費者一直將 Diageo 品牌銘記於心、掌握在手。

關於 DIAGEO

Diageo 是全球酒精飲品行業的領導者，擁有一系列卓越的烈酒和啤酒品牌。 這些品牌包括 Johnnie Walker、Crown Royal、J&B 和 Buchanan's 威士忌、Smirnoff 和 Ketel One 伏特加、Captain Morgan、Baileys、Don Julio、Tanqueray 和 Guinness 等。 Diageo 是一間國際公司，我們的產品風行全球，暢銷至接近 180 個國家。 公司在倫敦證券交易所 (DGE) 和紐約證券交易所 (DEO) 上市。 欲了解更多有關 Diageo 以及我們的員工、品牌和業績的資訊，請瀏覽 www.diageo.com。 欲了解資訊、倡議以及分享最佳實踐的方法，請瀏覽 Diageo 的全球負責任飲酒資源 www.DRINKiQ.com。 「隨時隨地，歡慶生活」(Celebrating life, every day, everywhere)。

