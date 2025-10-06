Lerøy Seafood Group ASA: Oppdatering volum i tredje kvartal 2025

SLAKTET VOLUM AV LAKS OG ØRRET

Slaktet volum av laks og ørret for tredje kvartal 2025 ble 59.100 GWT, sammenlignet med 51.400 GWT i tredje kvartal 2024.  Dette inkluderer ikke volumer fra Scottish Seafarms. 

Fordelingen per region / havbruksselskap for tredje kvartal 2025 (tredje kvartal 2024) var som følger (i 1.000 GWT):

Lerøy Aurora: 20,1 (17,6)

Lerøy Midt: 21,4 (16,9)

Lerøy Sjøtroll: 17,6 hvorav 10,4 var ørret (16,8 hvorav 6,8 var ørret)        

FANGSTVOLUM VILLFISK

Fangstvolum av villfisk i Lerøy Havfisk (i 1.000 tonn):

Tredje kvartal 2025: 13,5, hvorav 1,2 med torsk

Tredje kvartal 2024: 13,3, hvorav 1,5 med torsk 

Fullstendig rapport for tredje kvartal 2025 blir offentliggjort den 12. november 2025 klokken 06:30.

Spørsmål kan rettes til selskapets CFO Sjur S. Malm.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.


