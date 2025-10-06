Gereglementeerde informatie - voorkennis

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 6 October 2025 – 07.00 uur CET

Fagron verkrijgt goedkeuring door de mededingingsautoriteit in Brazilië voor de overnames Purifarma and Injeplast

Fagron, de toonaangevende wereldwijde speler in farmaceutische bereidingen, kondigt aan dat de Braziliaanse mededingingsautoriteit, CADE, goedkeuring heeft verleend voor de eerder aangekondigde acquisities Purifarma and Injeplast in Brazilië.

De goedkeuring betekent een belangrijke stap vooruit in de executie van Fagron’s gedisciplineerde M&A strategie in Latijns-Amerika. De transacties zullen het portfolio en de capaciteiten van Fagron verbreden en daarmee de ambitie van de Groep ondersteunen om een schaalbaar, hoogwaardig platform te bouwen dat aansluit bij de lange termijn doelstellingen voor groei.

Purifarma beheert een sterk geconcentreerd Essentials portfolio met zeer grote volumes, wat aanzienlijke mogelijkheden biedt om de winstgevendheid binnen 18 maanden na afronding van de transactie te verbeteren. Dit zal worden gerealiseerd door een versterking van het productportfolio en een uitbreiding van het merkenaanbod, alsook door een toename van de operationele leverage en inkoop synergiën. Bovendien wordt verwacht dat de schaalvergroting inkoopvoordelen zal opleveren, niet alleen in heel Latijns-Amerika, maar ook binnen ons volledige wereldwijde netwerk.

Injeplast zal de verticale integratie van Fagron verder versterken door de productie van hoogwaardige verpakkingsoplossingen en efficiënte productieprocessen. Hiermee wordt onze Essentials strategie ondersteund door het verbreden van het productportfolio en het klantenbestand in Latijns-Amerika, evenals in andere regio’s.

De voltooiing van de overnames blijft onder voorbehoud van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en de afronding van bepaalde lokale vennootschappelijke en contractuele formaliteiten.

Rafael Padilla, CEO of Fagron:

“De goedkeuringen van CADE stellen ons in staat verdere stappen te zetten richting de afronding van de transacties Purifarma en Injeplast. Deze overnames versterken onze leiderschap positie in Brazilië en ondersteunt onze strategie om gerichte M&A te combineren met operationele efficiëntie, met behoud van financiële discipline.”

Financiële kalender 2025

9 oktober 2025 Trading update derde kwartaal 2025

Resultaten en trading updates worden gepubliceerd om 07.00 uur CET.

Verdere informatie

Ignacio Artola

Global Investor Relations Leader

Telefoon: +34 670385795

ignacio.artola@fagron.com

Over Fagron

Fagron is het toonaangevende internationale bedrijf dat actief is op het gebied van farmaceutische compounding en zich richt op het leveren van gepersonaliseerde geneesmiddelen aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 35 landen over de hele wereld.

Het Belgische bedrijf Fagron NV is gevestigd op Venecoweg 20A in Nazareth en is genoteerd op Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het tickersymbool 'FAGR'. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd door het Nederlandse bedrijf Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Belangrijke informatie met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde uitspraken in dit persbericht kunnen als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en worden beïnvloed door verschillende risico's en onzekerheden. Fagron kan derhalve geen enkele garantie bieden dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen daadwerkelijk werkelijkheid zullen worden en kan geen enkele verplichting aanvaarden om enige toekomstgerichte verklaring te actualiseren of te herzien als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om enige andere reden.

In het geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht prevaleert de Nederlandse versie.

Bijlage