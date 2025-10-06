Inbanki allutatud võlakirjade märkimistulemused

Reedel, 3. oktoobril 2025 lõppes AS-i Inbank (edaspidi Inbank) allutatud võlakirjade avalik pakkumine. Märkimisest võttis osa 935 investorit, kes märkisid allutatud võlakirju kokku 21,6 miljoni euro eest. Emissiooni maht märgiti 4,3-kordselt üle.

Kuna emissiooni esialgne maht 5 miljonit eurot märgiti üle, kasutas Inbank õigust suurendada emissiooni mahtu 8 miljoni euroni.

Inbanki juhatus otsustas jaotada allutatud võlakirjad investorite vahel järgmiste põhimõtete järgi:

Kõik sama märkija poolt tehtud märkimiskorraldused summeeriti;

Üle 1 500 000 euro suurused märkimiskorraldused vähendati 1 500 000 euroni;

Kuni 2000 euro suurused märkimiskorraldused rahuldati täies mahus;

Inbanki grupi töötajatele, AS Inbanki aktsionäridele ja institutsionaalsetele varahalduritele eraldati 62% märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot;

Investoritele jaotati 31,24% nende märgitud mahust, mis on suurem kui 2000 eurot;

Võlakirjade täisarvu määramiseks kasutati ümardamist.



Kommenteerib Inbanki tegevjuht Priit Põldoja:

“Mul on hea meel näha niivõrd suurt huvi Inbanki allutatud võlakirjade emissiooni vastu ning tänan kõiki investoreid usalduse eest Inbanki ja meie kasvustrateegia vastu. Kaasatud võlakirjad tugevdavad Inbanki kapitalibaasi ja toetavad strateegia elluviimist kõigil meie viiel turul, võimaldades jätkata rahvusvahelist laienemist ning investeerida innovaatilistesse tehnoloogiatesse ja uutesse toodetesse, mis loovad lisaväärtust nii kaupmeestele kui ka klientidele.”

Pakkumine viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 22.09.2025 registreeritud allutatud võlakirjade programmi põhiprospekti ning Inbanki juhatuse 18.09.2025 otsusega kinnitatud võlakirjade lõplike tingimuste alusel.

Inbank väljastas emissiooni tulemusel allutatud võlakirju nimiväärtusega 1000 eurot, intressimääraga 6,25% aastas. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 10 aastat, sealjuures on Inbankil õigus Finantsinspektsiooni loal võlakirju enne tähtaega lunastada 5 aasta möödudes.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 9.10.2025 ning nendega alustatakse kauplemist Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas 10.10.2025 või sellele lähedasel kuupäeval.

Inbank on Euroopa Liidu pangalitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös enam kui 5700 kaupmehega on Inbankil 931 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.