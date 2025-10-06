Pateiktas prašymas išbraukti PST Group AB akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius

2025 m. spalio 6 d. PST Group AB (toliau – Bendrovė) pateikė prašymą AB Nasdaq Vilnius (toliau – Nasdaq) dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje. Prašymas pateiktas atsižvelgiant į tai, kad tiek Bendrovę kontroliuojantis akcininkas AB „HISK“, tiek ir pati Bendrovė atliko visas teisės aktuose numatytas procedūras, t. y., 2025 m. birželio 30 d. buvo priimtas Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos Nasdaq ir įgyvendintas oficialus siūlymas, kuriuo siekiama išbraukti jas iš prekybos Nasdaq.
Bendrovė kreipėsi su prašymu į Nasdaq, kad priimant sprendimą dėl Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos Nasdaq, jo įsigaliojimo data būtų nustatyta ne vėlesnė nei 2025 m. lapkričio 31 d. (paskutinė prekybos Nasdaq reguliuojamoje rinkoje diena). Tačiau galutinė Bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos šioje reguliuojamoje rinkoje data šiuo metu nėra žinoma ir bus nustatyta Nasdaq, priimant atitinkamą sprendimą. Ši data negali būti vėlesnė kaip 6 mėnesiai nuo Nasdaq valdybos sprendimo priėmimo dienos. Nasdaq priėmus sprendimą Bendrovė teisės aktų nustatyta tvarka atskirai informuos apie tai, nuo kurios datos Bendrovės akcijos bus išbrauktos iš prekybos Nasdaq.
Generalinis direktorius
Tomas Stukas
Tel.: +370 618 21360