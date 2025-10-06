Paris, FRANCE, 06 oct. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

North Atlantic France SAS annonce le montant de l’ajustement de la valeur du stock lié à son projet d’acquisition d’une participation majoritaire dans Esso Société Anonyme Française SA

Paris, FRANCE, 6 octobre 2025 – North Atlantic France SAS (« North Atlantic ») a annoncé, le 28 mai 2025, être entrée en négociations exclusives avec ExxonMobil France Holding SAS (« ExxonMobil ») en vue de l’acquisition de l’intégralité des participations d’ExxonMobil dans Esso Société Anonyme Française SA (« Esso S.A.F. ») et dans ExxonMobil Chemical France SAS par la signature d’une promesse d’achat.

Le 24 septembre 2025, North Atlantic a annoncé la signature d’un contrat d’acquisition d’actions.

Comme indiqué dans ces communiqués de presse, le prix pour l’acquisition des participations détenues par ExxonMobil est soumis, entre autres, à un ajustement à la hausse ou à la baisse reflétant le changement dans la valeur en euros du stock d’Esso S.A.F. par rapport à sa valeur au 31 décembre 2024. En raison de l’appréciation de l’euro par rapport au dollar américain, et de la baisse des cours du Brent, la valeur en euros du stock d’Esso S.A.F a diminué. À la suite de la finalisation par Esso S.A.F. du transfert de propriété de ses stocks de pétrole brut et de certains produits pétroliers à un établissement bancaire, l’ajustement qui en résulte est un ajustement à la baisse du prix d’acquisition pour un montant cumulé de 141.555.511,67 €, correspondant à 11,01 € par action Esso S.A.F.1.

Par conséquent, sur la base de l’information disponible, le prix de 149,19 € par action serait réduit à 85,18 € avant le versement de toute distribution additionnelle et prenant en compte les ajustements suivants :

ajustement pour stock : ajustement à la baisse de 11,01 € par action ;

trésorerie distribuée par Esso S.A.F : ajustement à la baisse de 53,00 € par action correspondant au dividende versé par Esso S.A.F. le 10 juillet 2025.

En outre, en tenant compte de la distribution envisagée de 60,21 € par action qui sera versée le 14 novembre 2025 par Esso S.A.F., sous réserve de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires d’Esso S.A.F. convoquée pour le 4 novembre 2025, le prix par action serait en conséquence réduit à 24,97 €.

Ce prix de 24,97 € par action, après versement de la distribution du 14 novembre 2025 (sous réserve de l’approbation des actionnaires), reste soumis aux ajustements suivants :

un ajustement à la hausse par un mécanisme de ticking fee correspondant aux intérêts calculés (i) sur un premier montant de base de 362.000.000 € au taux d’intérêt à court terme européen plus 2 % par an entre le 2 mars 2025 (inclus) et la date de réalisation (exclue), et (ii) sur un second montant de base de 950.000.000 € au taux de 2,4 % par an entre le 2 mars 2025 (inclus) et la date de réalisation (exclue) ;

un ajustement à la hausse reflétant (i) la vente au groupe ExxonMobil de l’activité de commercialisation de lubrifiants et de produits spécialisés opérée par Esso S.A.F. pour un prix estimé de 8 millions d’euros (comme annoncé par Esso S.A.F. le 24 septembre 2025, incluant 3 millions d’euros pour stocks, à ajuster à la date de réalisation) et (ii) la vente au groupe ExxonMobil de certaines marques et autres droits de propriété intellectuelle d’Esso S.A.F. pour un montant de 20 millions d’euros (comme annoncé par Esso S.A.F. le 24 septembre 2025) ;

un ajustement à la baisse pour prendre en compte certains passifs sociaux comme précédemment annoncé le 24 septembre 2025 ; cet ajustement à la baisse, pour autant que les pertes portent sur des passifs sociaux postérieurs à la date de réalisation2, n’impactera pas le prix proposé aux actionnaires minoritaires de Esso S.A.F. dans le cadre de l’offre publique d’achat obligatoire sur les actions restantes.





Le prix final pour l’acquisition envisagée de la participation de 82,89 % détenue par ExxonMobil dans Esso S.A.F. reflétant les ajustements restants décrits ci-avant sera fixé définitivement avant la finalisation de l’acquisition du bloc (le “Bloc de Contrôle”) et sera communiqué au marché en temps utiles.

La finalisation de l’acquisition du Bloc de Contrôle reste soumise aux formalités et autorisations réglementaires relatives à ce type de transaction, notamment en matière d’investissements étrangers en France, ainsi qu’à la finalisation de certains accords de financement.

La finalisation de la transaction est prévue d’ici la fin de l’année 2025. North Atlantic rappelle s’être engagée à assurer une transition complète et bien gérée, avec l’intention de maintenir l’emploi, les rémunérations et avantages existants.

À PROPOS DE NORTH ATLANTIC

Depuis près de quatre décennies, North Atlantic est un leader dans le secteur des carburants et des stations-service, opérant également pour les segments résidentiel, commercial ainsi que la vente en gros de carburant à Terre-Neuve-et-Labrador. Récemment, dans le cadre d’une joint-venture avec Suncor Energy, North Atlantic a étendu la présence de ses stations-service à la Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, par l’intermédiaire de North Sun Energy. Le groupe North Atlantic exploite 110 stations-service dans les trois provinces. North Atlantic dispose de projets ambitieux de croissance et de développement dans des localisations stratégiques au Canada.

Reconnu pour son expertise dans l’achat et la vente de produits de grande qualité, North Atlantic s’adresse à la fois aux secteurs domestique et industriel, tout en desservant des clients internationaux par le biais de ses canaux de distribution de soutage maritime.

North Atlantic prévoit de poursuivre sa croissance stratégique afin d’offrir des solutions énergétiques innovantes et vertes adaptées à l’évolution des besoins mondiaux. En stimulant les progrès de l’industrie, North Atlantic favorise l’acquisition de nouvelles compétences et la création de nouveaux emplois dans ce paysage dynamique. North Atlantic demeure engagé à proposer des produits et des services (énergie, essence et stations-service) de grande qualité au service de l’amélioration de l’expérience client tout en favorisant la croissance économique dans les collectivités qu’elle dessert au Canada et à l’étranger.