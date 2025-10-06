ESSO S.A.F. :Projet d’acquisition par North Atlantic de la participation d’ExxonMobil dans Esso S.A.F

Transfert de propriété de l’inventaire d’Esso S.A.F.

Fixation de l’ajustement de prix reflétant la variation de la valeur des stocks

Esso S.A.F. annonce aujourd’hui la réalisation d’une nouvelle étape dans le projet d’acquisition par North Atlantic France SAS (« North Atlantic ») de l’intégralité de la participation d’ExxonMobil France Holding SAS (« ExxonMobil ») dans Esso S.A.F.

Le 1er octobre 2025, Esso S.A.F. a conclu le transfert de propriété de son inventaire de pétrole brut et de certains produits pétroliers à un établissement bancaire.

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 24 septembre dernier, la mise en place de ce transfert a permis de déterminer la période de référence servant au calcul de l’ajustement de prix, à la hausse ou à la baisse, mentionné dans le communiqué de presse du 28 mai 2025, visant à refléter la variation de la valeur en euros des stocks d’Esso S.A.F.

Vous trouverez le détail des informations sur cet ajustement dans la communication de North Atlantic diffusée ce jour et disponible sur : https://northatlantic.ca/fr/communiques-de-presse/.

Prochaines étapes

un rapport sur les conditions financières de l’offre publique d’achat. Assemblée générale mixte des actionnaires le 4 novembre 2025.

Finalisation de la transaction attendue d’ici la fin de l’année 2025, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, et de la réalisation de certains accords

de financement.

Esso S.A.F. reste pleinement mobilisée pour assurer la continuité de ses opérations et le service à ses clients tout au long de cette période de transition.



