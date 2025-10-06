Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 40 2025

 | Source: Jyske Bank Jyske Bank

Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 40 2025

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

 Antal
aktier		Gennemsnitlig
købspris (DKK)		Transaktionsværdi (DKK)
Total, seneste meddelelse2.060.800605,501.247.804.712
29. september 20251.000709,97709.974
30. september 202526.901710,6019.115.797
1. oktober 202525.876710,1418.375.632
2. oktober 202517.955704,6212.651.468
3. oktober 20259.000704,836.343.481
Total under programmet2.141.532609,381.305.001.063

Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.141.532 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 3,48% af selskabets aktiekapital.
                                                                           
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.

Venlig hilsen  
Jyske Bank

Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.

Vedhæftet fil


Attachments

Aktietilbagekøbsprogram 20251006

Recommended Reading