Aktietilbagekøb: Transaktioner i uge 40 2025
Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med den 26. februar 2025 til senest den 30. januar 2026. I denne periode vil Jyske Bank erhverve egne aktier til en maksimal værdi af 2,25 mia. kroner i et aktietilbagekøbsprogram, jf. selskabsmeddelelse nr. 3/2025 af 26. februar 2025. Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, også kaldet ”Markedsmisbrugsforordningen”, og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (tilsammen ”safe habour-regler”).
Følgende transaktioner er foretaget under dette program:
|Antal
aktier
|Gennemsnitlig
købspris (DKK)
|Transaktionsværdi (DKK)
|Total, seneste meddelelse
|2.060.800
|605,50
|1.247.804.712
|29. september 2025
|1.000
|709,97
|709.974
|30. september 2025
|26.901
|710,60
|19.115.797
|1. oktober 2025
|25.876
|710,14
|18.375.632
|2. oktober 2025
|17.955
|704,62
|12.651.468
|3. oktober 2025
|9.000
|704,83
|6.343.481
|Total under programmet
|2.141.532
|609,38
|1.305.001.063
Efter ovennævnte transaktioners valør vil Jyske Bank eje 2.141.532 stk. egne aktier, eksklusive investering på vegne af kunder og handelsbeholdningen, svarende til 3,48% af selskabets aktiekapital.
Vedhæftet denne meddelelse er aggregeret information om transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet opdelt pr. markedsplads.
Venlig hilsen
Jyske Bank
Kontakt: Birger Krøgh Nielsen, CFO, tlf. +45 89 89 64 44.
Vedhæftet fil